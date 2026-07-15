Kvalitní školství – nenechte se vysmát. A co Univerzita Karlova?
Pokud si tak chcete dopřát skutečně vydatnou porci národního optimismu, doporučuji PR brožury ministerstva školství. Pokud se však nebojíte pravdy, podívejte se na naši nejzářivější akademickou korunu.
Ano, řeč je o Univerzitě Karlově. Ta totiž slouží jako naprosto dokonalý lakmusový papírek stavu celého českého vzdělávacího systému. A výsledek? Barví se do hlubokého, varovného odstínu akademické agonie.
Královna na skluzavce
Zatímco se v podhradí dohadujeme, jestli mají mít žáci na základních školách devět, nebo osm let povinné docházky a zda je větší hrozba pro naše školství inkluze, nebo nedostatek toaletního papíru, naše vlajková loď vzdělávání, tedy to nejlepší, co u nás v oblasti vzdělávání existuje, tiše, ale vytrvale nabírá vodu.
Podívejme se na suchá (ale o to mrazivější) data z prestižních globálních žebříčků. Zatímco v minulosti se Karlovka hrdě pyšnila tím, že drží pozici v první dvoustovce či třístovce nejlepších univerzit světa, realita posledních let připomíná spíše volný pád:
- QS World University Rankings: V posledních edicích se Univerzita Karlova s bídou drží kolem 240. až 250. místa . To sice zní jako „jsme v top 1,5 % na světě“, ale ještě před několika lety jsme koketovali s mnohem lichotivějšími příčkami. Trend je neúprosný – dolů a ještě níž.
- Academic Ranking of World Universities (Šanghajský žebříček): Zde, v této nejbrutálnější soutěži zaměřené na reálný vědecký výkon a citace, se naše pýcha potácí kdesi v pásmu 301.–400. místa .
- Times Higher Education (THE): Scénář se opakuje. Pozice kolem 401.–500. místa nenechá nikoho na pochybách, že svět nám neujíždí rychlíkem, ale spíše teleportem.
Chápete tu ironii? Instituce založená v roce 1348, jako prvá univerzita na sever od Alp a na východ od Paříže, s bezmála sedmi sty lety tradice, dnes v mezinárodním srovnání dostává na frak od univerzit v zemích, které v době Karla IV. ještě ani netušily, co univerzita je, natož aby chápaly, v čem spočívá akademická svoboda.
Proč jsme tam, kde jsme? (Nápověda: Peníze a papírování)
Vysvětlení tohoto triumfálního úpadku je přitom fascinující lekcí z české systémové geniality. Naše školství totiž trpí unikátní kombinací dvou diagnóz: chronickou podvýživou a akutním byrokratickým fetišismem .
- Chceme Harvard za průměrnou cenu okresního fotbalového klubu. Čeští akademici jsou mistři světa v přežití, a občas bohužel i v kreativním vymlouvání. Požadujeme po nich špičkový výzkum, ale platíme je, který z nich dělá spíše idealistické dobrovolníky. Když mladý vědec zjistí, že si jako pokladník v supermarketu vydělá víc, a to s polovičním stresem, nelze se divit, že ta Nobelova cena zase letos nepřistane v Praze.
- Kdo nepíše zprávy, jako by nebyl. Místo toho, aby vědci bádali a profesoři učili, tráví polovinu svého bdělého času vyplňováním tabulek, grantových žádostí, monitorovacích zpráv a hodnocením hodnocení. Vytvořili jsme dokonalé perpetum mobile na papír, kde největší úspěch není objev, ale správně orazítkovaný formulář.
- Zahleděnost do vlastního pupíku. Karlovka je sice mezinárodní, ale tak nějak po našem. Pokusy o aktuální integraci zahraničních kapacit často narážejí na jazykovou bariéru na studijních odděleních nebo na rigidní systém habilitace, který jako by byl navržen k obraně českých teplých míst před dravou konkurencí zvenčí.
Místo vzdělávání továrna na tituly
Pokles Karlovy univerzity není náhoda, izolovaný incident ani spiknutí zlých západních hodnotitelů. Je to přímé, logické a vlastně nesmírně spravedlivý důsledek toho, jak k celému vzdělávání v Česku přistupujeme.
Škola u nás totiž nemá být chrámem vědění a kritického myšlení, ale spíše sociálním ústavem a továrnou na tituly. Na základních školách učíme děti memorovat přítoky Amazonky, na středních je stresujeme státní maturitu, která testuje hlavně schopnost porozumět byrokratickému zadání, a na vysokých školách pak sklidíme přesně to, co jsme zaseli – průměrnost, a mezinárodní bezvýznamnost.
Takže až příště uslyšíte politiky a jejich podržtašky hřímat o tom, jak reforma školství konečně nese své ovoce, vzpomeňte si na Karlovku na žebříčkové skluzavce. A klidně se zasmějte. Protože pokud se nebudeme smát, nezbyde nám než brečet.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020