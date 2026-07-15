Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvalitní školství – nenechte se vysmát. A co Univerzita Karlova?

Všimli jste si, jak rádi naši představitelé, a občas i snaživí komentátoři, tvrdí, že budujeme bájnou ekonomiku znalostí, a naši studenti, byť občas pohoří v matematické gramotnosti, jsou svými znalostmi na světové špičce?

Pokud si tak chcete dopřát skutečně vydatnou porci národního optimismu, doporučuji PR brožury ministerstva školství. Pokud se však nebojíte pravdy, podívejte se na naši nejzářivější akademickou korunu.

Ano, řeč je o Univerzitě Karlově. Ta totiž slouží jako naprosto dokonalý lakmusový papírek stavu celého českého vzdělávacího systému. A výsledek? Barví se do hlubokého, varovného odstínu akademické agonie.

Královna na skluzavce

Zatímco se v podhradí dohadujeme, jestli mají mít žáci na základních školách devět, nebo osm let povinné docházky a zda je větší hrozba pro naše školství inkluze, nebo nedostatek toaletního papíru, naše vlajková loď vzdělávání, tedy to nejlepší, co u nás v oblasti vzdělávání existuje, tiše, ale vytrvale nabírá vodu.

Podívejme se na suchá (ale o to mrazivější) data z prestižních globálních žebříčků. Zatímco v minulosti se Karlovka hrdě pyšnila tím, že drží pozici v první dvoustovce či třístovce nejlepších univerzit světa, realita posledních let připomíná spíše volný pád:

  • QS World University Rankings: V posledních edicích se Univerzita Karlova s ​​bídou drží kolem 240. až 250. místa . To sice zní jako „jsme v top 1,5 % na světě“, ale ještě před několika lety jsme koketovali s mnohem lichotivějšími příčkami. Trend je neúprosný – dolů a ještě níž.
  • Academic Ranking of World Universities (Šanghajský žebříček): Zde, v této nejbrutálnější soutěži zaměřené na reálný vědecký výkon a citace, se naše pýcha potácí kdesi v pásmu 301.–400. místa .
  • Times Higher Education (THE): Scénář se opakuje. Pozice kolem 401.–500. místa nenechá nikoho na pochybách, že svět nám neujíždí rychlíkem, ale spíše teleportem.

Chápete tu ironii? Instituce založená v roce 1348, jako prvá univerzita na sever od Alp a na východ od Paříže, s bezmála sedmi sty lety tradice, dnes v mezinárodním srovnání dostává na frak od univerzit v zemích, které v době Karla IV. ještě ani netušily, co univerzita je, natož aby chápaly, v čem spočívá akademická svoboda.

Proč jsme tam, kde jsme? (Nápověda: Peníze a papírování)

Vysvětlení tohoto triumfálního úpadku je přitom fascinující lekcí z české systémové geniality. Naše školství totiž trpí unikátní kombinací dvou diagnóz: chronickou podvýživou a akutním byrokratickým fetišismem .

  1. Chceme Harvard za průměrnou cenu okresního fotbalového klubu. Čeští akademici jsou mistři světa v přežití, a občas bohužel i v kreativním vymlouvání. Požadujeme po nich špičkový výzkum, ale platíme je, který z nich dělá spíše idealistické dobrovolníky. Když mladý vědec zjistí, že si jako pokladník v supermarketu vydělá víc, a to s polovičním stresem, nelze se divit, že ta Nobelova cena zase letos nepřistane v Praze.
  2. Kdo nepíše zprávy, jako by nebyl. Místo toho, aby vědci bádali a profesoři učili, tráví polovinu svého bdělého času vyplňováním tabulek, grantových žádostí, monitorovacích zpráv a hodnocením hodnocení. Vytvořili jsme dokonalé perpetum mobile na papír, kde největší úspěch není objev, ale správně orazítkovaný formulář.
  3. Zahleděnost do vlastního pupíku. Karlovka je sice mezinárodní, ale tak nějak po našem. Pokusy o aktuální integraci zahraničních kapacit často narážejí na jazykovou bariéru na studijních odděleních nebo na rigidní systém habilitace, který jako by byl navržen k obraně českých teplých míst před dravou konkurencí zvenčí.

Místo vzdělávání továrna na tituly

Pokles Karlovy univerzity není náhoda, izolovaný incident ani spiknutí zlých západních hodnotitelů. Je to přímé, logické a vlastně nesmírně spravedlivý důsledek toho, jak k celému vzdělávání v Česku přistupujeme.

Škola u nás totiž nemá být chrámem vědění a kritického myšlení, ale spíše sociálním ústavem a továrnou na tituly. Na základních školách učíme děti memorovat přítoky Amazonky, na středních je stresujeme státní maturitu, která testuje hlavně schopnost porozumět byrokratickému zadání, a na vysokých školách pak sklidíme přesně to, co jsme zaseli – průměrnost, a mezinárodní bezvýznamnost.

Takže až příště uslyšíte politiky a jejich podržtašky hřímat o tom, jak reforma školství konečně nese své ovoce, vzpomeňte si na Karlovku na žebříčkové skluzavce. A klidně se zasmějte. Protože pokud se nebudeme smát, nezbyde nám než brečet.

Autor: Jan Urban | středa 15.7.2026 15:37 | karma článku: 6,63 | přečteno: 77x

Další články autora

Jan Urban

Deus ex machina

Představte si tu scénu: Průhonice, pozdní večer, ticho, které by se dalo krájet. U stolu sedí pan Šéf, v ruce žmoulá marketingové reporty a poprvé v životě mu nepomáhá ani osvědčená mantra, že „všeci kradnú“.

15.7.2026 v 9:15 | Karma: 12,14 | Přečteno: 218x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Inzerát: Hledá se vlastenec na plný úvazek. Zn. Spěchá

Hledáte ideální místo pro život? Nabízíme k pronájmu (a následnému rozprodání) malebnou zemičku v srdci Evropy. Je sice trochu jetá, ale za to má neopakovatelné kouzlo permanentní absurdity.

14.7.2026 v 12:21 | Karma: 15,99 | Přečteno: 256x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Difficile est satiram non scribere

Když se do Prahy po dvou tisících letech vrátí římský satirik, zjistí, že historie sice pokročila, ale lidská směšnost, malost a nevzdělanost nikoli.

5.7.2026 v 9:39 | Karma: 16,79 | Přečteno: 288x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Babiš, řečený Hrabiš, aneb miliardář snadno, mecenáš nikdy

Svět velkých peněz je fascinující místo. Podíváte-li se do naší historie či za hranice naší kotliny, zjistíte, že miliardáři mají často jednu společnou kratochvíli: když už nevědí, co s penězi, začnou je vracet společnosti.

4.7.2026 v 17:16 | Karma: 24,34 | Přečteno: 524x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Ždímat, co se dá, rychle a dokud to jde: příběh na pokračování aneb Neverending story

Státní správa se mění rychleji než její tiskové zprávy. Odbornost ustupuje, praxe se „interpretuje“ a rodinné vazby získávají překvapivě moderní kariérní potenciál. Protože výběrové řízení je jen formalita, a výsledek předem znám.

4.7.2026 v 13:48 | Karma: 14,70 | Přečteno: 242x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
vydáno 10. července 2026

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.
11. července 2026  5:01

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...

Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalých příslušníků StB Kopince a Novotného

ilustrační snímek
15. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalých příslušníků komunistické Státní bezpečnosti (StB)...

Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se pro ryby zlepšila

ilustrační snímek
15. července 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje a aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli...

Liberec si nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce parkování po městě

ilustrační snímek
15. července 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec si nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce, jak řešit parkování po městě. Výsledky...

Liberec si nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce parkování po městě

ilustrační snímek
15. července 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec si nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce, jak řešit parkování po městě. Výsledky...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 296
  • Celková karma 19,23
  • Průměrná čtenost 444x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.