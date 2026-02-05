Kudy vede cesta od montovny k evropské špičce, aneb nakolik je Česko „Business Ready“:
Česko má na víc než na správu stagnace. Pokud má však naše životní úroveň růst, musí stát přestat být brzdou tohoto růstu, ale stát se naopak tím, co pro něj vytváří předpoklady. Cesta k bohatství vede přitom přes dlouhodobé investice do lidí, špičkové vzdělání, digitální stát a konec byrokratického pekla.
Česká ekonomika se v roce 2026 nachází v kritickém bodě. Přestože HDP v roce 2025 vzrostlo o 2,5 %, životní úroveň Čechů měřená HDP na obyvatele (v paritě kupní síly) stále stagnuje kolem 91 % průměru EU. Zatímco si Praha drží pozici jednoho z nejbohatších regionů Unie, zbytek republiky čelí dlouhodobým strukturálním problémům. Varovným signálem je dynamika sousedů – Polsko v roce 2025 překročilo hranici jednoho bilionu dolarů HDP a jeho ekonomika roste tempem přes 3 % ročně, čímž nás v mnoha ukazatelích reálné kupní síly a modernizace infrastruktury začíná dohánět či již předstihovat.
Nový rámec Světové banky pro hodnocení prosperity států, nazvaný B-READY (Business Ready), ukazuje cestu, jak z této pasti středních příjmů ven. Index posuzuje, zda a jak efektivně státní regulace a veřejné služby pomáhají firmám a občanům tvořit hodnoty, nebo jim v tom naopak brání. Protože hodnoty netvoří vláda, ale lidé.
Kdyby české vládě šlo skutečně o lidi, začala by budovat stát právě podle těchto standardů. Být „Business Ready“ totiž znamená, že stát aktivně vytváří podmínky pro růst mezd, dostupné bydlení a předvídatelné, srozumitelné a rychlé veřejné služby. Oblast, ve které ČR dnes podle Světové banky nejvíce zaostává za světem je přitom právě sféra v přímé působnosti státu: efektivita veřejných služeb.
1. Vzdělání jako motor budoucího bohatství
Základem prosperity není levná pracovní síla, ale mozky. Pokud chceme zastavit stagnaci, musíme školství vnímat jako klíčovou investici, nikoli jako mandatorní výdaj, jehož podíl na HDP klesá.
Fixace platů učitelů: Jejich vzrůst a udržení na 130 % průměrné mzdy je podle mezinárodních standardů nutností pro přilákání nejlepších talentů (u nás dnes kolem 108 % průměrné mzdy). Kvalita pedagoga je hlavním faktorem úspěchu žáka a dlouhodobé konkurenceschopnosti ekonomiky.
Reforma obsahu vzdělávání: Přechod od biflování k rozvoji kritického myšlení, práce s informacemi a digitálních dovedností.
Věda a výzkum: Cílem by měly být investice ve výši 3 % HDP (dnes 1,82%). Jen tak vzniknou české patenty, spin-off firmy a know-how, které zajistí, že zisky zůstanou v tuzemsku.
2. Podnikatelské klima: Konec byrokratické zátěže
Podle metodiky B-READY musí stát systematicky odstranit bariéry, které nás srážejí v mezinárodních srovnáních. Česko dlouhodobě trápí extrémně pomalé stavební řízení, roztříštěná regulace a pomalost i nepředvídatelnost rozhodování úřadů.
Radikální zjednodušení podmínek pro podnikání: Status „Business Ready“ znamená schválení stavby v týdnech, nikoliv letech, a jasná pravidla platná pro všechny.
Digitální stát: Skutečný e-government, kde data obíhají místo občanů. Efektivní digitální správa šetří miliardy korun ročně a snižuje prostor pro chyby i korupci.
Pružný trh práce: Modernizace zákoníku práce a podpora start-upů skrze zaměstnanecké akcie (ESOP), aby české talenty neodcházely do zahraničí, ale zakládaly firmy doma.
3. Zdraví a infrastruktura jako základ kvality života
Bohatství není jen o penězích, ale o délce života prožitého ve zdraví a funkčním zázemí. Ta je dnes v ČR o rok nižší ve srovnání s průměrem EU a o 8 let nižší ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi EU. Tento odstup ČR přitom od 30.let minulého století vzrostl.
Prevence a digitalizace: Daňové úlevy pro lidi pečující o své zdraví a plná elektronizace zdravotnictví, která eliminuje duplicitní vyšetření a zbytečné náklady systému.
Konkurenceschopná infrastruktura: Zrychlení výstavby dálnic a vysokorychlostních tratí je pro exportní ekonomiku životně důležité. Energetická bezpečnost a stabilní ceny energií jsou klíčové pro udržení průmyslu a investic v roce 2026.
Reformy
Skutečně pro-občanská vláda by se nebála nepopulárních reforem a místo populistického rozdávání dávek by investovala do budoucích výnosů.
Bohatství státu nezačíná rozdělováním rozpočtu, ale v hlavách jeho občanů a v jejich svobodě a možnosti tvořit. Pokud se staneme skutečně „Business Ready“, bude to dlouhodobý úspěch každého občana této země.
Otázka tedy nestojí, zda si můžeme dovolit stát „Business Ready“, ale zda si ještě můžeme dovolit zůstat stát „Business Unfriendly“. Pokud se Česko rozhodne tuto výzvu vzít vážně, může se během jedné generace posunout z role „schopné montovny“ mezi sebevědomé a prosperující evropské ekonomiky.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020