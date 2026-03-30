Křižácký šejk z Institutu: Jaklův náhlý objev islámské citlivosti
Ze zasloužilého národovce, který obvykle vidí ohrožení křesťanské Evropy i v nesprávně natočeném kebabu, se stal dojatý obránce duševního klidu saúdských monarchů.
Když se konzervativec lekne Ježíše
Je vskutku osvěžující sledovat ten myšlenkový veletoč. Člověk by čekal, že když americký ministr mluví o modlitbách a Ježíši, bude Jakl tleskat celým tělem – konečně někdo bojuje za ty „tradiční hodnoty“, o kterých Ladislav tak rád řeční!
Ale kdepak. Jakmile jde o Ameriku, stává se z náboženského apelu „nebezpečná křížová výprava“. Najednou je křesťanská rétorika „nepromyšlená“ a „necitlivá“.
Hlavně neurazit wahhábisty!
Ta největší perla však přichází v obavě o arabské spojence. Jakl se nám tu v podstatě zhroutil z toho, že by se absolutističtí vládci v Perském zálivu mohli urazit. Představa, že saúdskoarabský princ, který má pod palcem ropná pole a nejmodernější stíhačky, dostane hysterický záchvat, protože v Pentagonu někdo vyslovil jméno Kristovo, je sice humorná, ale v Jaklově podání přímo osudová.
Je dojemné, jak moc mu leží na srdci, aby se „arabské monarchie“ necítily pod tlakem. Kdo by to byl řekl, že se z arcikritika všeho cizího stane takto empatický mluvčí pro emirát Katar a Bahrajnské království?
Čtenářovo bloudění v mlze
Běžný čtenář při louskání tohoto textu ovšem prožívá krušné chvilky. Zoufale přemýšlí, co mu tím chtěl básník vlastně říct. Je to varování před koncem světa? Analýza logistiky v Zálivu? Nebo jen další díl seriálu „Všechno, co udělají USA, je apokalyptický omyl“?
Text se vznáší v takových oblacích osudovosti, že pod ním úplně mizí pevná půda srozumitelnosti. Člověk dočte poslední větu a má pocit, že sice „kdosi do čehosi šlápl“, ale nejspíš to byl sám autor při pokusu o hlubokomyslnost.
Závěr
Zatímco svět řeší reálnou politiku a mocenské přetahování, Ladislav Jakl se bojí o náboženskou čistotu pragmatických obchodníků s ropou. Možná by mu měl někdo říct, že ty „sunnitské monarchie“ si s Washingtonem rozumí hlavně přes dolary, ne přes katechismus.
Vlastně je to celé jako špatně načepovaná desítka: hodně pěny, kyselý dozvuk a po dopití se vám motá hlava z toho, proč jste za to vůbec platili časem. Ladislave, klid. Šejkové to „zkousnou“. A my to s vašimi vizemi taky nějak doklepeme, ideálně u jiného stolu.
Nakonec
Víte, jaký je rozdíl mezi Ladislavem Jaklem a radikálním wahhábistou? Wahhábista chce zakázat nevěřící na celém světě, zatímco Jaklovi stačí, když se ti věřící v Pentagonu přestanou modlit, aby to neurazilo ty nevěřící v Rijádu.
A víte o tom, že se teď v Institutu Václava Klause místo latiny povinně učí arabská slovíčka? Tak to je fejk: Jaklův nový politický program spočívá jen v boji za křesťanské hodnoty v Evropě, za wahhábistické v Zálivu a za klid na práci pro všechny, co nemají rádi Ameriku.“
Jan Urban
Lednice, rozbitá okna a ekonomické pohádky: Kouzlo amatérské ekonomie
Většina z nás by si netroufla radit neurochirurgovi, jak řezat do mozku. Ale ekonomika? Tam jsme experti všichni! Máme totiž „selský rozum“ a vyslechli jsme si poslední projev předsedy a vlastníka hnutí ANO.
Jan Urban
Tři slepé skvrny Andreje Babiše: Otázky, na které marketingové fráze nestačí
Politika je dnes hlavně o emocích. Pod nánosem hesel a nálepek však zůstávají fakta, která se nedají „ukřičet“. Existují tři systémové trhliny, které Babiš nedokáže vysvětlit, i kdyby měl ten nejlepší marketingový tým na světě.
Jan Urban
Květná neděle: Palmové ratolesti aneb Průvodce Pašijovým týdnem
Dnes je Květná neděle. Den, kdy si věřící připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde ho vítali jako rockovou hvězdu palmovými ratolestmi, a zvažují, jak nejlépe zvládnout duchovní očistu.
Jan Urban
Jak přežít pohovor s robotem: nábor ve světě AI
Nemáte zatím zkušenost s pracovním pohovorem, který vede umělá inteligence? Pak vám nezištně nabízíme ukázku toho, jak takový rozhovor v praxi vypadá a co všechno o vašem osudu rozhoduje. Velmi pravděpodobně vás totiž potká.
Jan Urban
Jemné ladění světa i společnosti: proč se vesmír nerozpadl – a společnost (zatím) taky ne
Vesmír, jak jej známe, je překvapivě náročný na přesnost. Fyzikální realita je totiž tak trochu puntičkář, a stojí na určitých hodnotách. Podobně je tomu však i se společností. I ta má své konstanty určují stabilitu našeho světa.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020