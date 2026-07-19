Křeslo jako přirostlý orgán: Proč se v demokraciích rezignuje a u nás... prostě ne
Říká se, že na Západě je politická rezignace projevem nejvyšší politické kultury. Když se provalí škandál, politik se hluboce ukloní, pronese několik vět o ochraně důstojnosti úřadu a odejde psát paměti.
U nás? U nás se politik chytne stolu, zapře se o futra, svolá tiskovou konferenci a oznámí, že jde o koordinovanou kampaň opozice, médií, Bruselu, případně mimozemšťanů. Pořadí se mění podle volebních preferencí.
Tam venku: Čest, důstojnost a jiné cizí pojmy
V té bájné, nudné (či podle některých úpadkové) západní demokracii funguje zvláštní mechanismus. Když tamní ministr zfalšuje diplomovou práci nebo si nechá zaplatit dovolenou od lobbisty, stane se něco nevídaného. Dotyčný pocítí cosi jako odpovědnost. Uvědomí si, že instituce, kterou reprezentuje, je významnějěí a důležitější než jeho vlastní ego.
Rezignace v demokratickém světě není aktem zbabělosti, ale aktem ochrany. Politik odchází, aby instituce nepřišla o svou důvěryhodnost a on o zbytek své lidské cti.
Je to vlastně docela romantické. Člověk má téměř pocit, že se dívá na historický film, kde se ještě střílelo v soubojích kvůli urážce na cti. Nebo na dobu, kdy hlavní ctností byla – jako ve starém Římě – občanská čest.
Tady doma: Čest? To je nějaká nová kryptoměna?
A teď střih do naší domácí reality. Představa, že by český politik rezignoval kvůli „ochraně důvěryhodnosti a cti úřadu“, je zhruba stejně pravděpodobná jako to, že se zítra na Václaváku vylodí Marťané.
Proč? Odpověď je prostá. Abyste mohli chránit svou čest, musíte nejdříve připustit, že existuje něco cennějšího než vaše vlastní funkce.
U nás se politická kultura často scvrkla na čistý biologický pragmatismus. Úřad není posvátné místo, které je třeba chránit před poskvrnou. Úřad je:
- kořist, kterou bylo těžké ulovit,
- pohodlné křeslo, které se po několika měsících anatomicky přizpůsobí svému majiteli,
- a zvláštní životní forma, která svému nositeli zajišťuje přísun moci, publicity a často i překvapivě dobrého platu.
Psychologové tomu říkají averze ke ztrátě. Bolest ze ztráty je totiž přibližně dvakrát silnější než radost ze stejně velkého zisku. Politik proto nebude přemýšlet, jak zachránit důvěru veřejnosti. Bude přemýšlet, jak zachránit své křeslo.
Když se u nás provalí průšvih, který by jinde položil i třípatrovou vládu, náš politik nerezignuje. Proč by to dělal? Důvěryhodnost instituce je mu často ukradená – instituce tu přece byla před ním a bude i po něm. Ale služební auto, sekretariát, ochranka a možnost rozdávat funkce jsou velmi příjemné statky.
A vlastní čest? Ta se nedá zpeněžit, nenajíte se z ní a – což je v moderním politickém marketingu nejhorší – nedá se přepočítat na volební preference. Na rozdíl od dobře natočeného videa na sociálních sítích.
Rezignace se tak v našich zeměpisných šířkách stala synonymem pro přiznání viny. A my se přece nepřiznáváme. My bojujeme. Do posledního dechu, do posledního platu, do posledního poslaneckého chlebíčku.
Nebo přesněji: do chvíle, kdy nás voliči konečně odnesou i s tím křeslem. Protože dobrovolně se od něj neodděluje ani politik, ani klíště.
A možná právě v tom spočívá největší rozdíl mezi vyspělou demokracií a tou naší. V západních demokraciích se politik snaží zachránit důvěru v úřad. U nás se úřad snaží zachránit politika.
Jan Urban
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