Krátká analýza ministerského blábolu: nový ministr nahrazuje stromy komíny

Ministr životního prostředí se ujal svého úřadu s plným nasazením - v roli lobbisty za kouřící komíny a výfukové plyny. Asi ještě nepochopil, jaké ministerstvo vede.

Ministr vypustil z úst myšlenkový skvost, který je však spíše diagnózou: „My jsme proti bezduché zelené ideologii. Upusťme od té zelené ideologie, chraňme přírodu a ochraňujme náš průmysl. To je jediná věc, na které kapitalistická země může následně vydělávat peníze.“

Tento slovní salát je skutečně „majstrštyk“ environmentální politiky, a ministr zde předvedl verbální ekvilibristiku, za kterou by se nestyděl ani ředitel chemičky v 70. letech. Je navíc fascinující vidět ministra, placeného za ochranu životního prostředí, jak - asi jako jediný v této roli na zeměkouli - bojuje za komíny místo za stromy.

Je to asi tak logické a na místě, jako kdyby se ministr zdravotnictví v rámci „boje proti bezduché medicínské ideologii“ zastával tabákového průmyslu, protože na tabáku a rakovině se dá skvěle vydělat, nebo kdyby ministr práce a sociálních věcí plédoval za zrušení zákonných omezení délky pracovní doby. Ministerstvo životního prostředí ČR však zjevně mění logo na ozubené kolo.

Fascinující je i ministrův myšlenkový zkrat, kdy vzývá průmysl jako jedinou spásu „kapitalismu“.

Tvrdit, že průmysl je „jediná věc, na které může kapitalistická země vydělávat“, je totiž projev téměř neuvěřitelně hluboké ekonomické negramotnosti. Zatímco se svět posouvá k ekonomice znalostí, náš strážce přírody vzývá průmysl z dob průmyslové revoluce, který byl historicky největším likvidátorem toho, co má v popisu práce chránit.

Je to jako jmenovat kozla zahradníkem a pak se divit, že se cpe salátem, protože „kozel musí na něčem profitovat“.

A fascinující je i ten důraz na „kapitalistickou zemi“, jako bychom, na rozdíl od pana ministra, nevěděli, kde žijeme, a jeho úkolem bylo nám to připomínat. Zdůrazňovat význam průmyslu jako jediné záchrany „kapitalistické země“ v 21. století je však čiré zoufalství. Víra, že skutečné peníze musí smrdět sírou a šmírem, přežívá totiž už jen v našich vládních lavicích.

Zatímco nejvyspělejší státy světa bohatnou na službách, inovacích, technologiích, duševním vlastnictví, softwaru a datech, náš ministr „životního“ prostředí by nás nejraději viděl u vysokých pecí. Je to vize Česka jako montovny s montérkami od sazí.

Ale nechme pana ministra, ať se sklání u ozubených kol, a podívejme se na ty, kteří v „kapitalismu“, kterým se ohání, skutečně vyhrávají:

Lucembursko, Švýcarsko nebo Irsko: Země s nejvyšším HDP na obyvatele nestojí na těžbě a kouřících fabrikách, ale na finančních službách, farmaceutickém výzkumu a IT.

Severské státy: Dokazují, že největší zisk plyne z inovací a čistých technologií, nikoliv z „ochrany průmyslu“ za cenu zničeného prostředí.

Estonsko: Ukázalo, že digitální stát a služby generují mnohem čistší a stabilnější kapitál než bouchání do plechu.

Průmyslový fetišismus, který ministr vzývá, je dnes už jen doménou zemí, kde se kvůli „zisku“ nedá dýchat ani vidět na krok. Tím, že odmítá moderní trendy, nás tak v podstatě degraduje na úroveň rozvojového světa nebo států typu Číny. Chceme se však skutečně chlubit ziskem v zemi, kde bude smog tak hustý, že přes něj neuvidíme na druhou stranu ulice a už vůbec ne na své „chráněné“ lesy?

Svou ekonomickou negramotností vystudovaného knihovníka nás tak nový ministr životního prostředí vede pod vlajkou boje proti zelené ideologii vstříc pořádnému „kapitalistickému“ dýmu. Přišla totiž, jak se říká v klasickém filmu, nová doba, a průmyslovou politiku řídí ministr životního prostředí.

Doufejme jen, že příštím ministrem školství se nestane odpůrce výuky počtů, psaní a čtení, a novým ministrem dopravy Babišovy vlády zastánce nosítek.

Autor: Jan Urban | pondělí 23.2.2026 13:49 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Jan Urban

  • Počet článků 76
  • Celková karma 12,24
  • Průměrná čtenost 303x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

