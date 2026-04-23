Kovbojové vs. Medvědi: Jak Texas „předběhl“ největší zemi světa (aniž by se zapotil)
Rusko na mapě vypadá jako neporazitelný boss z videoher – rozprostírá se přes jedenáct časových pásem, má víc jaderných hlavic než rozumu a tolik nerostného bohatství, že by z toho mohl být pozlacený i každý moskevský obrubník.
A pak je tu Texas. Stát, kde je největším kulturním symbolem desetigalerový klobouk, grilované žebírko a přesvědčení, že klimatizace je základní lidské právo.
A teď ta vtipná část: Texas má vyšší HDP než celé Rusko. Ano, čtete správně. Jeden americký stát s necelými 30 miliony obyvatel ekonomicky „přepral“ impérium se 144 miliony lidí a rozlohou, která zabírá osminu souše naší planety.
Jak se to stalo? Pojďme se na to podívat s trochou zdravého sarkasmu.
1. Inovace vs. Nostalgie
Zatímco se Rusko už dekády snaží světu dokázat, že je stále relevantní supervelmocí tím, že renovuje tanky z padesátých let a sní o obnově impéria, Texas udělal něco radikálního: začal podnikat. Zatímco v Moskvě se řeší, který oligarcha vypadne z okna příště, v Austinu a Houstonu se řeší, jak dostat lidstvo na Mars (zdravíme Elona) nebo jak efektivněji těžit břidlicový plyn.
2. Ropa: Černý čaj vs. Tekuté zlato
Obě místa sedí na oceánech ropy. Rozdíl je v tom, co s ní dělají. V Rusku ropa a plyn slouží jako politický obušek a kasička pro pár vyvolených v Kremlu. V Texasu je to sice taky špinavý byznys, ale s jedním podstatným rozdílem – funguje tam něco, čemu se říká „volný trh“. Texas netěží jen ropu, on těží i technologie, software a medicínu. Rusko těží... inu, hlavně pocit křivdy.
3. Diverzifikace (To slovo v azbuce asi nemají)
Pokud z ruské ekonomiky vyjmete ropu, plyn a prodej zbraní diktátorům, zbude vám v podstatě jen vývoz vodky a depresivní literatury. Texas? Ten má Apple, Teslu, Oracle, největší lékařské centrum na světě a NASA. Texas je jako desetibojař, který si odskočil na pivo. Rusko je jako vzpěrač, který má sice obrovské svaly, ale zapomněl, že se musí taky občas najíst a hýbat nohama.
4. Demografie aneb Kde jsou lidi?
Je to prostá matematika. Texas láká lidi z celých USA i světa, protože tam jsou pracovní místa a (relativně) levné domy. Rusko má opačný problém – každý, kdo umí napsat řádek kódu nebo má IQ nad pokojovou teplotu, už pravděpodobně sedí v letadle směr Tbilisi, Jerevan nebo – ironicky – právě ten Texas.
Závěr?
Je to docela smutná bilance pro „druhou nejmocnější armádu světa“. Ukazuje se, že k ovládnutí světa nepotřebujete nekonečné stepi a hrozivé projevy. Stačí vám dobré podnikatelské prostředí, pár univerzit, fungující právní systém (alespoň v porovnání s tajgou) a schopnost nezačínat války se sousedy každé pondělí ráno.
Takže až příště uvidíte texaského kovboje, jak si objednává steak větší než vaše hlava, nemějte mu to za zlé. Právě si ho vydělal tím, že jeho stát ekonomicky zastínil největší zemi planety.
Yee-haw, soudruzi!
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020