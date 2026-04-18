Kouzla Parlamentních listů s ekonomií: vezměte lidem peníze a bydlení zlevní samo
Není to bohužel žádná rarita jednotlivců ani specialita jednoho média — jen někde to bije do očí víc než jinde.
Parlamentní listy však zcela nedávno předvedly ukázkový příklad. Přišly s „analýzou“, podle které existuje jednoduchý a elegantní způsob, jak snížit nájmy: stačí snížit dávky na bydlení. Lidé budou mít méně peněz, takže si nebudou moci dovolit vysoké nájmy — a trh, poslušný jako dobře vycvičený pes, ceny sníží.
Hotovo. Problém vyřešen. Byty levnější. Vláda měla pravdu.
Kdyby ekonomie fungovala jako tiskové oddělení kabinetu, bylo by to vlastně docela praktické.
Kam se poděli ti lidé
Celá tahle konstrukce stojí na jednom tichém, ale naprosto zásadním předpokladu: že lidé, kteří přijdou o peníze, prostě zmizí. Přestanou být součástí trhu. Nebudou si moci dovolit bydlení, a tak uvolní byty, které začnou zlevňovat.
To je možná pohodlná představa na papíře. V realitě ale lidé nemají tu slušnost zmizet. Pořád potřebují někde bydlet. Takže udělají to jediné, co mohou: začnou hledat levnější varianty. Namačkají se do menších bytů, začnou sdílet domácnosti, přesunou se do horších lokalit. Ne proto, že by chtěli, ale protože musí.
Poptávka tedy neklesá. Jen se přesouvá. A často tam, kde už je dávno přetlak.
Jeden trh, který existuje jen v hlavě autora
Další kouzlo spočívá v tom, že se mluví o „nájmech“, jako by šlo o jednu univerzální veličinu. Jedna cena, jeden trh, jeden výsledek.
Jenže nic takového neexistuje.
Trh s bydlením je rozdělený na segmenty, které spolu komunikují jen omezeně. To, co se děje u nejlevnějších bytů, nemá automaticky žádný vliv na střední nebo vyšší segment. A právě ten nejlevnější segment je přesně to místo, kam se lidé po snížení dávek přesouvají.
Výsledek? Větší tlak, větší konkurence, a klidně i vyšší ceny tam dole. Ano, přesně opačně, než slibuje „analýza“. Ale chápu, to už by narušilo ten pěkně jednoduchý příběh.
Ekonomie z učebnice pro začátečníky
Abychom byli fér: základní myšlenka má kořeny v ekonomii. V té úplně nejjednodušší verzi, kde svět funguje hladce, lidé reagují okamžitě a žádné tření neexistuje. Méně peněz → nižší schopnost platit → nižší ceny.
Problém je, že tohle funguje u věcí, které si můžete odpustit. U bydlení ne. Nikdo si neřekne: „Letos bydlet nebudu, počkám, až to zlevní.“
Realita je tvrdší. Lidé neomezí poptávku, jen sníží standard. A to je rozdíl, který tahle „analýza“ ignoruje s obdivuhodnou důsledností.
Slon v místnosti, kterého je lepší nevidět
Pak je tu věc, která v článku prakticky neexistuje: nedostatek bytů.
Bytů je málo. Staví se pomalu. Povolení trvají roky. To jsou důvody, proč jsou nájmy vysoké. Ne dávky.
Jenže tohle je nepohodlné. Nejde to vyřešit jedním politickým gestem ani jedním titulkem. Nedá se to použít jako rychlá obhajoba aktuálních škrtů.
Takže se to prostě ignoruje. A tak místo toho dostaneme pohádku o tom, jak trh všechno zařídí, když lidem vezmeme peníze.
Pronajímatel není charita
Další drobný detail: představa, že pronajímatelé budou ochotně a rychle snižovat ceny, jakmile nájemníci zchudnou.
Nebudou. Mají náklady, mají očekávání a mají možnost počkat. Raději nechají byt chvíli prázdný nebo si vyberou bonitnějšího nájemníka, než aby šli výrazně dolů s cenou. Trh není automat na slevy.
Výsledek? Žádné plošné zlevňování, ale spíš selekce — kdo si může dovolit zůstat a kdo musí pryč.
Kdy by to fungovalo (v jiném vesmíru)
Ano, existuje svět, kde by tohle celé dávalo smysl. Svět, kde je bytů dostatek, poptávka je slabá a velká část bytů zeje prázdnotou.
V takovém světě by skutečně mohlo platit, že když lidé mají méně peněz, ceny klesnou. Jinými slovy: svět, kde problém s bydlením neexistuje.
Co se stane ve skutečnosti
V tom našem světě to dopadne jinak. Lidé se přesunou do levnějších segmentů, kde zvýší tlak na už tak nedostatečnou nabídku. Nejlevnější bydlení se stane ještě nedostupnějším, životní podmínky se zhorší a problém se nikam neztratí — jen se přesune.
Ceny jako celek přitom klidně zůstanou tam, kde byly. A celé to kouzlo „levnějšího bydlení díky škrtům“ se rozplyne stejně rychle, jako vzniklo.
Tečka na závěr
Možná je fér si to říct bez obalu: tohle nepíšou ekonomičtí Einsteinové. A popravdě — ani to není určené pro čtenáře, kteří by chtěli světu rozumět. Je to psané pro ty, kterým stačí jednoduchý, pohodlný příběh, pokud potvrzuje to, čemu a komu chtějí věřit.
A právě proto podobné texty vznikají. Ne proto, aby vysvětlovaly realitu, ale aby ji přepsaly do podoby, která se hodí. Bohužel to pak neříká mnoho jen o autorech, ale i o části publika — a často i o těch, kdo podobně zjednodušené pohledy nadšeně přejímají v politice.
Ekonomii to sice nepomáhá. Ale jako služba moci je to, nutno uznat, docela funkční.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020