Koruna padá. Máme se bát, nebo jen zaplatíme o pár korun víc? A co takhle přijmout euro?
Kdo v posledních týdnech sleduje kurz koruny, mohl získat dojem, že česká měna právě opouští republiku zadním vchodem. Není to ale tak dramatické.
Koruna se vůči euru dostala z hodnot pod 24,10 Kč koncem srpna zhruba k 24,45 Kč. Oslabila tedy asi o procento a půl. Vůči dolaru je ale pohyb výraznější.
To už může znít jako začátek katastrofy – zvlášť pokud máte ekonomické katastrofy rádi. Jenže koruna zatím spíš zakopla, než že by spadla ze schodů. Proč oslabuje?
Když se svět bojí, malé měny to odnesou
Kurz koruny neurčuje jen to, co se děje v Česku. Investoři po celém světě se neustále rozhodují, kam své peníze uloží, a když roste nejistota, obvykle se přesouvají k bezpečnějším měnám.
Koruna je přitom malá měna. A když se svět začne bát, neběží investoři zrovna do Prahy a nevolají: „Rychle, kupte koruny!“
Dalším důvodem jsou však i úrokové sazby. Česká koruna byla v minulosti pro investory zajímavá díky poměrně vysokým českým sazbám. Tento rozdíl se ale postupně zmenšil.
A pak je tu dolar. Jeho současné posilování znamená, že část oslabení koruny vůči dolaru vlastně není příběhem o slabé koruně, ale o silnějším dolaru. Je to podobné jako při měření výšky dvou lidí. Když jeden z nich vyroste, neznamená to automaticky, že druhý zmenšil. To je důležitý detail, který se do dramatických titulků poněkud nehodí.
Co to udělá s našimi peněženkami?
Slabší koruna zdražuje dovoz. Za eura a dolary platíme v korunách více, takže to může postupně zdražit některou elektroniku, auta, energie nebo zahraniční dovolené. A u benzinu a dalších komodit je v tomto ohledu zajímavý především dolar, protože ropa se obchoduje právě v něm.
Naopak českým exportérům slabší koruna obecně pomáhá. Za euro utržené v zahraničí dostanou více korun.
Jenže ani tady není důvod otevírat šampaňské. Exportér totiž často zároveň dováží materiál, součástky nebo energie. Koruna mu tedy může jednou rukou přidat peníze a druhou je zase sebrat.
Co bude dál?
ČNB ve své prognóze očekává pro letošní rok průměrný kurz kolem 24,3 Kč za euro, pro rok 2027 kolem 24,4 a pro rok 2028 kolem 24,3 Kč.
Jinými slovy: současných přibližně 24,4 Kč za euro není podle centrální banky žádná cesta do měnového pekla. Je to v zásadě kurz, se kterým její prognóza počítá.
Samozřejmě může přijít geopolitický šok, velký odliv kapitálu nebo výrazná změna úrokových sazeb. Pak může být všechno jinak.
Ale stejně tak může koruna zase posílit. Ekonomie, jak stojí za to připomenout, je něco trochu jiného než věštění z křišťálové koule: budoucnost prostě neznáme.
Česká národní banka má samozřejmě svůj model, prognózu a spoustu lidí, kteří se snaží odhadnout, co koruna udělá. Ale potom přijde trh a občas připomene starou ekonomickou pravdu: prognóza je přesný odhad budoucnosti, nebude-li budoucnost jiná. Proto bychom měli kurz koruny sledovat, ale nepanikařit kvůli každému desetníku.
Koruna (zatím) není pacient na jednotce intenzivní péče
Oslabení koruny má skutečné důsledky. Může zdražovat dovoz, přidávat něco k inflaci a zvyšovat náklady na zahraniční cestování. Exportérům naopak může trochu pomoci.
Ale bylo by stejně chybné tvrdit, že každé oslabení koruny znamená začátek ekonomické katastrofy, jako tvrdit, že kurz je úplně bezvýznamný.
Česká ekonomika podle současné prognózy ČNB dál roste. Pro rok 2026 očekává růst HDP o 2,2 procenta a pro rok 2027 o 2,7 procenta. Není to zázrak, ale růst to je. Inflace má být kolem dvou až dvou a půl procenta.
Sledovat bychom však měli tři věci: úrokový rozdíl mezi Českem a zahraničím, náladu na světových trzích a vývoj české ekonomiky.
Kurz koruny není vysvědčení české vlády. Je to cena českých peněz na světovém trhu. A jako každá cena někdy prostě klesne. Koruna tak není pacient na jednotce intenzivní péče. Je to však měna, jejíž cena se každý den mění podle toho, co si o české ekonomice, Evropě a světě myslí miliony investorů. A ti, jak známo, nemají vždycky pravdu. Stejně jako ČNB i všichni ostatní.
A možná existuje ještě jeden poměrně jednoduchý způsob, jak si část těchto starostí ušetřit: přijmout euro. Nemuseli bychom pak každý týden sledovat, jestli koruna oslabila o deset haléřů, jestli je dolar příliš silný a kolik nás bude stát dovolená v Chorvatsku. Kurzové riziko vůči euru by jednoduše zmizelo.
Samozřejmě, euro by za nás nevyřešilo veřejné finance, nízkou produktivitu ani špatná politická rozhodnutí. Ale alespoň jednu věc bychom konečně mohli přestat řešit: co zase provedla koruna. A to by možná nebyla úplně malá úspora nervů.
Jan Urban
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