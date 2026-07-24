Koho vlastně Lhotská hájí? Evropská hodnota jménem „ať nás Brusel nechá na pokoji“
To, co autorka ve svém nedávném příspěvku říká o evropských hodnotách, není jako vždy z hlediska faktů úplně přesné. Ale možná je tu otázka ještě zajímavější: Koho vlastně hájí?
Evropa suverénních národů, tedy seskupení, jehož se zastává, není klub umírněných evropských konzervativců, kteří si jednou za měsíc stěžují na příliš mnoho formulářů z Bruselu. Je to politická rodina, v níž mají výrazné postavení německá AfD, česká SPD, polská Konfederace, bulharské Vazraždane, francouzské Reconquête nebo maďarské Mi Hazánk. Tedy žádní zvášť dobří chlapci.
Vezměme si AfD, která je v tomto uskupení největší silou. Ne, AfD není organizačním nástupcem NSDAP. To by bylo nekorektní, byť... Ale také není pravda, že jde pouze o běžnou konzervativní stranu, která má trochu ostřejší názor na migraci a německé dějiny.
Významná část AfD, zejména její východoněmecké struktury a okruh kolem Björna Höckeho, je dlouhodobě spojována s radikálně nacionalistickou rétorikou a kontroverzním přístupem k německé nacistické minulosti.
Bývalý předseda AfD Alexander Gauland například prohlásil, že Hitler a nacisté jsou jen „ptačím trusem“ v tisíciletých úspěšných dějinách Německa. Höcke zase označil berlínský památník holokaustu za „památník hanby“ (nikoli však nacistů) a požadoval „180stupňový obrat“ v německé „kultuře vzpomínání“.
A pak je tu drobný detail, který by v debatě o „evropském biči“ neměl zapadnout: Höcke byl německým soudem odsouzen za vědomé použití nacistického hesla „Alles für Deutschland“ (“Vše pro Německo“), používaného nacistickou SA. Soud mu uložil peněžitý trest.
To samozřejmě neznamená, že každý volič AfD je nacista. Stejně tak neznamená, že každý člen strany souhlasí s Höckem. Znamená to pouze, že AfD má ve svých řadách a ve svém politickém vedení osobnosti, jejichž výroky a politické působení jsou výrazně za hranicí běžného konzervatismu.
A právě tuto stranu dnes opakovaně podporuje Václev Klaus. Ještě letos v červnu vystoupil na konferenci AfD v Berlíně a sám připomněl, že na konferencích a předvolebních akcích AfD vystupoval opakovaně. V roce 2016 dokonce straně radil, aby zůstala „nekompromisní a neústupná“.
To je mimochodem docela zajímavá česká politická genealogie. Klaus je dnes označován za jednoho z ideových guru Petra Macinky, tedy ministra zahraničí. A tak se nám kruh pomalu uzavírá: od Václava Klause přes Macinku až k evropské politické rodině, v níž sedí AfD.
Nikdo samozřejmě nezakazuje AfD kandidovat ve volbách. Nikdo nezakazuje SPD působit v České republice. Nikdo nezakazuje jejich poslancům kritizovat Evropskou unii. Spor, ve kterém se Lhotská staví za uvedené seskupení, se týká statutu a financování evropské politické strany, tedy veřejných peněz a podmínek, za nichž je lze čerpat. To je poněkud jiná věc než zákaz politického názoru.
Možná by tedy bylo dobré přestat předstírat, že jde o boj hodných evropských konzervativců proti bruselské vrchnosti, jak tvrdí Lhotská .de o podstatně důležitější politický spor o to, jakou Evropu chceme. Jestli trochu nahnědlou, nebo ne.
A právě zde je možná největší ironie celého příběhu. Politici, kteří tvrdí, že Brusel nemá mít právo zasahovat do národních záležitostí, současně chtějí využívat evropské instituce, evropské financování a evropský politický prostor pro prosazování svého programu.
To není zakázané. Jen je poněkud obtížné současně tvrdit, že Evropská unie je bezcenný diktátorský projekt, a zároveň požadovat, aby tento projekt financoval vaše politické aktivity.
Možná tedy nejde ani tak o otázku, zda má Evropa své hodnoty. Ty má. Otázkou je spíš, zda je ještě dokážeme respektovat i tehdy, když se nám jejich důsledky zrovna nehodí, a zda je namístě tvrdit, že každý kdo pravidla připomene, je automaticky tyran. A pokud někdo chce evropskou politiku změnit, má k tomu nejlepší nástroj, který demokracie vymyslela. Volby.
Srovnává-li tak autorka EU s komunistickou Národní frontou, kde byly povoleny jen strany souhlasící s oficiálními „hodnotami“ režimu, je asi stejně přesné jako srovnávat reklamaci v supermarketu s politickým procesem.
P.S. Text Lhotské je pochopitelně opět recyklátem z klausistického propagandistického listu TO. Pokud však někdo věří, že opakováním nepravd se z nich stane pravda, je to jeho výsostné právo, a lze se tak jen těšit na to, až nám autorka opět sdělí, co si o současném dění myslí maják pravdy Klaus.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020