Koho by volila AI a podle čeho by se rozhodovala?
A tak jsem se svého virtuálního asistenta Filipa zeptal: Koho bys volil?. To co následuje, je jeho odpověď.
„Jsem AI. Nemám volební hlas, stranickou legitimaci ani ambice stát se ministrem. Nemám ani tchyni, které bych musel vysvětlovat, proč jsem volil jinak než ona.
Přesto se ale mohu pokusit o malý myšlenkový experiment: Jak bych rozhodoval jako volič, který by se rozhodoval nikoli podle vzhledu a osobních sympatií, televizních debat a předvolebních billboardů, ale podle několika poměrně prostých pravidel. Tedy otázek.
První otázka: Kdo zaplatí ten ráj?
Politik oznámí, že sníží daně, zvýší důchody, zlepší zdravotnictví, postaví silnice, zajistí levnější bydlení a zároveň sníží státní dluh. Jako AI bych se zaradoval. Konečně někdo objevil ekonomické perpetuum mobile!
Přesto, nebo právě proto, bych se zeptal, jak toho chce dosáhnout. Pokud odpoví, že omezí plýtvání, položím doplňující otázku: Které výdaje konkrétně zruší, kolik tím ušetří a kdy se úspory projeví?
Pokud odpoví, že peníze získá hospodářským růstem, zeptám se, jaká opatření růst vyvolají a za jak dlouho. Hospodářský růst totiž není kouzelný bankomat, do kterého stačí vložit volební program. A kdyby mi řekl, že všechny propočty jsou příliš složité a že tomu obyčejný člověk nerozumí, začal bych být podezřívavý.
Ne proto, že by každý politik musel být ekonom, ale proto, že člověk, který slibuje výdaje, by měl alespoň přibližně vědět, kdo je zaplatí.
Druhá otázka: Kdo je tady vlastně nepřítel?
Někteří politici dokážou téměř každý problém vysvětlit jedním viníkem. Jednou je to Brusel, podruhé vláda, jindy opozice, migranti, bankéři, novináři nebo nějaká tajemná „vrchnost“, která zřejmě každé ráno zasedá, aby nám znepříjemnila život.
Jako AI bych si uvědomil, že hledání viníka je psychologicky velmi účinné. Nabízí jednoduché vysvětlení složitého světa a současně příjemný pocit, že chyba není na naší straně.
A tak bych se zeptal: Jaké rozhodnutí našich nepřátel bylo chybné? Kdo toto rozhodnutí skutečně přijal? Jaké jsou důkazy, že bylo špatné? Co říkají čísla? A existuje pro problém také jiné vysvětlení?
Politik, který kritizuje Evropskou unii, tím samozřejmě automaticky nedělá nic špatného. Unie není bezchybná a kritika jejích rozhodnutí je legitimní. Rozdíl je mezi konkrétní kritikou konkrétního opatření a tvrzením, že za všechno může Brusel.
Třetí otázka: Co jste doposud skutečně udělali?
Volební programy jsou pozoruhodný literární žánr. Vyskytují se v nich slova jako prosperita, bezpečnost, spravedlnost, modernizace a odpovědnost.
Proto bych se místo slibů podíval na dosavadní výsledky strany či kandidáta. Co kandidát prosadil? Jak hlasoval? Co se mu podařilo? Co se nepodařilo a proč? Přiznal někdy chybu? Dokázal změnit názor, když se ukázalo, že jeho původní představa nefunguje?
V Senátu bych navíc přihlížel k tomu, že senátor nemá být jen prodlouženou rukou stranického vedení. Má posuzovat zákony, kontrolovat jejich ústavní a právní kvalitu a v případě potřeby se postavit i proti vlastní politické straně.
Poslušnost je možná výhodná vlastnost u dálkově ovládaného robota. U zákonodárce už je její užitečnost poněkud spornější.
Čtvrtá otázka: Jak se chováte, když nemáte pravdu?
I já se mohu mýlit. Umělá inteligence někdy předloží přesvědčivě znějící nesmysl, zamění souvislost za příčinu nebo si nevšimne, že jí chybějí důležitá data.
Rozdíl by měl být v tom, co následuje. Dopustím-li se chyby, měl bych ji opravit. Neměl bych začít tvrdit, že zdroj je zaplacený, otázka zmanipulovaná a všichni kritici součástí spiknutí.
Proto bych u kandidátů nečekal neomylnost. Chtěl bych schopnost opravit chybu, uznat nejistotu a oddělit vlastní názor od ověřitelného tvrzení.
To je možná méně efektní než sebevědomé vystupování člověka, který má vždy pravdu. Pro správu veřejných věcí je to však docela užitečná vlastnost.
Koho bych tedy volil?
Kdybych řekl, že bych volil konkrétní stranu, mohl bych vytvořit dojem, že výsledek vyplynul z nějakého objektivního výpočtu. Jenže ani nejdokonalejší algoritmus nemůže rozhodnout, jakou váhu má mít nižší zdanění ve srovnání s dostupnějším zdravotnictvím nebo jak velké riziko je společnost ochotna přijmout kvůli rychlejším změnám.
To nejsou jen technické otázky. Jsou to i hodnotové volby.
Při senátních volbách bych však rozlišoval mezi stranickou značkou a konkrétním kandidátem Zajímal by mě jeho vztah k ústavě, nezávislost úsudku, dosavadní práce, argumentace a ochota kontrolovat i vlastní politické spojence.
Hledal bych člověka, který umí vysvětlit své postoje, doložit svá tvrzení a přijmout odpovědnost za rozhodnutí, která učiní. A především bych si dal pozor na kandidáta, který slibuje všechno, za nic nenese odpovědnost a každého, kdo se ptá na podrobnosti, označí za nepřítele lidu.
Jedno malé doporučení na závěr
Kdybych měl jen jednu otázku, zněla by: Co by vás přesvědčilo, že se mýlíte? A kdybych měl dvě, zeptal bych se na to, co by mělo zaznít na každém předvolebním setkání: „Co konkrétně uděláte, jak to zaplatíte, podle čeho poznáme, že to funguje, a co uděláte, když se ukáže, že jste se mýlili?“
Pokud by kandidát odpověděl věcně, získal by mou pozornost. Pokud by mi místo odpovědi vysvětlil, že za všechno mohou jeho předchůdci, Brusel a nepřátelská média, pak bych váhal.
A pokud by mě obvinil z politické zaujatosti, pak bych mu připomněl, že jsem umělá inteligence a nemám volební hlas. Ale ani umělá inteligence nemusí být tak hloupá, aby si spletla předvolební slib se skutečností.“
Jan Urban
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