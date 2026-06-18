Koalice přiznává: nejde o způsob financování TV. Naše televize je celá „vyosená“
Oficiální vládní verze zní až dojemně: převod financování pod státní rozpočet, optimalizace, modernizace, úspory. Vypadá to jako běžná účetní uzávěrka v okresní galanterii. Jenže veřejná debata si tomuto sterilnímu výkladu – a to na jedné i na druhé straně – zjevně dovolila neuvěřit. Jako účetní uzávěrka se ani zdaleka nechová. Chová se jako nefalšovaná zákopová válka.
Na povrchu sice běží hlučný spor o miliardu, poplatky a indexace, ale pod povrchem zuří brutální bitva o to, kdo bude držet klíče od národního mikrofonu. To, co sledujeme, je ve skutečnosti politická rvačka o to, kdo v této zemi získá monopol na výklad reality, tedy vysvětlení toho, co se kolem nás děje.
Česká televize je totiž obří projekční plátno, na které si dvě poloviny české společnosti promítají naprosto neslučitelné představy o světě.
První v ní vidí poslední morální baštu a nezávislého arbitra, který klepe přes prsty každého, kdo zrovna sedí u lizu. Druhá v ní vidí elitářský klub, který si přisvojil právo kázat o morálce, ignoruje realitu běžných lidí a sám se stal politickým hráčem. A mezi těmito dvěma břehy neexistuje kompromis, a neexistuje tam ani most.
Geometrická diagnóza z vládních lavic
A pak zatímco experti předstírají, že sčítají drobné, SPD, známá svou otevřeností, jde s pravdou ven, a jde na to s těžkou rétorickou artilerií. S vědeckou přesností problém vysvětlil poslanec SPD Jan Nerušil.
Problém TV podle něj není v tom, že by televizi chyběly peníze nebo potřebovala jiné financování, ale v tom, že celé její vysílání je už čtvrtstoletí (přesně od slavné „televizní revoluce“ na přelomu let 2000 a 2001) fatálně „vyosené“ .
Jako milovník přesného českého jazyka musím před tímto termínem hluboce smeknout. Zapomeňte na banální novinářská klišé jako „neobjektivní“ nebo „nevyvážené“. To je pro amatéry. „Vyosení“ – to je diagnóza! To je termín, který běžně slyšíte v autodílně, když vám mechanik s cigaretou v koutku úst oznamuje, že máte hnutou nápravu.
Použít toto slovo pro popis večerních zpráv má vyvolat dojem, že mluvčí věc nehodnotí podle svých osobních sympatií, ale že na Kavčí hory dorazil s milimetrovým pravítkem, vodováhou a laserovým zaměřovačem. Působí až nesmírně exaktně. V překladu do běžné lidštiny to ale většinou znamená prostě: „Nezvou si tam lidi, které chci slyšet, a neříkají věci, kterým věřím, takže je to celé rozbité.“
Čtvrtstoletí v permanentní havárii
Nejkrásnější na celém tom tvrzení je těch pětadvacet let. Čtvrt století! Pokud mě paměť a základy fyziky neklamou, vyosená součástka v jakémkoliv mechanickém stroji způsobí během několika málo minut totální destrukci celého agregátu. Motor se zadře, písty vyletí kapotou a je konec.
Představa, že televizní kamery, režie, mikrofony a dramaturgické porady rotují už od přelomu milénia v mírném náklonu mimo svou přirozenou osu, a přesto každý večer znovu bezchybně naskočí, hraničí s technologickým zázrakem.
To už přece není závada. Pokud něco funguje vyoseně pětadvacet let, pak to není chyba motoru, ale jeho stabilní konstrukční vlastnost. Na tom by se dala postavit celosvětová reklama na nezničitelnost. Škodovka by mohla závidět.
Bitva o mediální rady: Kdo narovná hřídel?
Nerušil se svým geometrickým viděním světa ale samozřejmě není sám. Touha „narovnat“ televizi je hlavním motorem celé řady politiků, kteří mají pocit, že hřídel veřejnoprávnosti se točí nesprávným směrem.
Tomio Okamura by nejraději instituci zestátnil celou, čímž by ji zaručeně „vycentroval“ přesně podle představ svého hnutí. Andrej Babiš léta s oblibou mluví o „zkorumpované pakáži“, což dává zase jasně najevo, že pro něj ta osa leží úplně jinde než na Kavčích horách.
Všichni tito architekti nových pořádků se pak logicky upínají k mediálním radám. Volba radních pro ČT a ČRo se stala oblíbenou politickou disciplínou, kde se namísto odborníků na média teď zřejmě hledají zruční soustružníci, kteří by v radách konečně vzali do ruky pilník a tu vyosenou televizi ohnuli správným, tedy jejich směrem.
Vyosení je zkrátka dokonalý argument. Říkat, že někdo lže, to by se muselo složitě dokazovat. Tahat se o čísla sledovanosti a analýzy vyváženosti je úmorné. Pro politiku je mnohem snazší pokrčit rameny, výrazně poklepat na obrazovku a říct: „Nějak vám to hází, pánové.“
Takže až příště zapnete Události a budete mít pocit, že moderátor sedí trochu nakřivo, nepanikařte. Netřeba měnit přijímač, ladit barvy ani kroutit anténou. To jen ta naše mediální hřídel už pětadvacátým rokem vesele hází jiskry, skřípe, ale – k radosti jedněch a vzteku – druhých jede dál.
Jan Urban
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