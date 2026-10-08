Klempíř, sbormistr české kultury: Búú už dokáže i exportovat
Když Babiš říká, že svému ministrovi kultury Klempířovi plně věří, možná konečně víme proč. Ministr totiž během svého působení objevil nečekaný talent, který v jeho životopise zatím poněkud zanikl. Je zřejmě rozený sbormistr.
Kam přijede, tam se vytváří sbor. A není to ledajaký sbor. Jeho repertoár je sice poněkud jednotvárný, ale zato se obejde bez not. Stačí, aby ministr vystoupil na veřejnosti, a z publika se ozve: „Búúú!“ A někdy pro osvěžení také „Fuj!“ nebo „Hanba!“.
Česká kultura tak dostala nový formát. Už nejde jen o literaturu, divadlo, film nebo hudbu. Máme i interaktivní kulturní vystoupení, v němž ministr pronáší projev a publikum ho doprovází.
Kulturní diplomacie
Klempíř navíc dokázal český sborový zpěv exportovat. Neomezuje se jen na Strážnici či další místa v Česku. Naposledy se totiž ozval ve Frankfurtu, kde ministr vystoupil na zahájení Frankfurtského knižního veletrhu, jehož je letos Česko čestným hostem. Jeho projev totiž i tam, mezi literáty a vydavateli z celé Evropy, několikrát přerušilo spontánní bučení a pískot. A to už je kulturní export.
Česká republika může tak konečně na mezinárodních scénách prezentovat něco opravdu autentického: ministra kultury a sbor jeho nadšených posluchačů. A v tomto směru je Klempíř skutečným průkopníkem.
Dříve jsme do zahraničí vyváželi Dvořáka, Smetanu, Kunderu nebo Havla. Dnes můžeme vyvážet Klempíře. A s ním samozřejmě i jeho doprovodný vokál: Búúúúú!
Publikum bohužel občas mění repertoár
Frankfurt měl ovšem jednu komplikaci. Část publika nezačala pouze bučet. Ozývaly se také výkřiky připomínající Klempířovu někdejší spolupráci s komunistickou Státní bezpečností. Klempíř sám v minulosti přiznal, že v letech 1984–1985 spolupráci s StB podepsal a byl evidován pod krycím jménem Olda, což je nepochybně pěkné jméno, a Klempíř si ho nepochybně zasloužil.
Pro nově objeveného sbormistra to však možná může být trochu nepříjemné: sbor se totiž občas rozhodne zpívat i něco jiného než ministrův oblíbený refrén. Ale minulost nepochybně časem zmizí, stejně jako u jiných českých ministrů či premiérů. Koneckonců Klempíř dnes není ministrem StB, nýbrž kultury.
Babiš objevil ideálního ministra
Babiš tak má důvod ke spokojenosti. Klempíř je výrazná osobnost, umí vzbudit pozornost, vyvolat diskusi a dokonce českou politicko-kulturní produkci doprovodit mezinárodním sborem. A to není málo.
Navíc už víme, že ministr se nenechá snadno rozhodit. Po frankfurtském vystoupení zdůrazňoval pozitivní reakce na českou prezentaci a samotné bučení ve svém následném hodnocení příliš nerozváděl. To je nesporně důležitá manažerská schopnost: umět slyšet jen to, co slyšet chce.
Babišův vztah ke Klempířovi není úplně bez komplikací. Premiér například v srpnu stáhl z jednání vlády Klempířův návrh nové státní kulturní politiky. Svým posledním kulturním počinem si však své drobné provozní vady určitě vyžehlil.
A co dál?
Možná bychom měli Klempířův talent využít systematicky. Ministerstvo kultury by mohlo vytvořit nový dotační program: Podpora sborového doprovodu ministra kultury.
Česká kultura by tak získala nový obor, nové granty a možná i exportní potenciál. Při příštím zahraničním vystoupení by však bylo dobré dát do programu drobné upozornění: „V průběhu projevu může dojít ke spontánnímu zapojení publika. Nejde o technickou závadu ozvučení, nýbrž o součást české kulturní prezentace.“
A tak se možná ukáže, že Andrej Babiš má pravdu, když svému ministrovi věří. Konečně máme ministra, který dokáže vytvořit sbor, aniž by musel obsadit jediného sboristu.
Teď už jen zbývá zjistit, zda dokáže někdy vystoupit tak, aby sbor nezpíval.
Jan Urban
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