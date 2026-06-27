Když vedro je i těm, kdo popírají oteplování
Horko dnes trápí většinu Evropy. Ve Středomoří se teploty blíží čtyřicítkám, rekordy padají i ve střední Evropě a slovo „tropický den“ se stalo téměř běžnou součástí letního slovníku.
Samozřejmě, žádnou jednotlivou vlnu veder nelze automaticky připsat globálnímu oteplování. Počasí je složitá věc. Jenže klimatologie nikdy netvrdila, že oteplování se projeví konkrétní úterý s teplotou 37 stupňů v Praze. Tvrdila něco jiného: že extrémně horké dny budou častější, delší a intenzivnější.
A právě to se děje.
Je to trochu nepříjemná zpráva pro všechny, kteří nás po léta ujišťovali, že globální oteplování je především záležitostí alarmistů, grantových agentur a zelených fanatiků. V českém prostředí se nejvýraznějším skeptikem stal bývalý prezident Václav Klaus, svého času nazývaný svými příznivci „Majákem pravdy“.
Každá doba má své majáky. Některé ale časem zjistí, že svítí do špatného směru.
To neznamená, že klimatologové měli pravdu ve všem. Věda není náboženství a klimatické modely nejsou věštecká koule. Jenže v jednom se trefily pozoruhodně přesně: planeta se otepluje, roste četnost extrémních veder a Evropa patří mezi regiony, kde jsou změny velmi dobře pozorovatelné.
Ironií osudu je, že zatímco klimatologové byli často označováni za šiřitele paniky, mnohé z jejich předpovědí dnes čteme nikoli ve vědeckých časopisech, ale na vlastních teploměrech. A tak možná nastal čas přiznat si jednu nepříjemnou věc: mezi alarmismem a realismem bývá někdy rozdíl pouze několika desetiletí.
A klima, na rozdíl od hlasatelů politických sloganů, nehlasuje. Prostě se mění.
Klimatické modely se samozřejmě mohou mýlit. Jen je poněkud nepříjemné, že se zatím mýlily méně než jejich nejhlasitější kritici. Někteří varovali před klimatickou změnou, jiní před klimatology, a čas zatím dává za pravdu spíše těm prvním.
Ukazuje se prostě, že skleníkové plyny se nenechají přesvědčit ideologií, sloupkem v novinách ani autoritou „Majáku pravdy“. Fyzikální zákony mají nepříjemnou vlastnost: nečtou politické manifesty.
To je podle mne i širší ponaučení celé debaty – příroda není ani pravicová, ani levicová. Prostě funguje podle svých zákonů a občas nám s jistou ironií připomene, že o některých věcech nerozhodují názory, ale fakta.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020