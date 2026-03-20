Když vám chybí titul JUDr., zkuste to s titulem „likvidátor neziskovek“
Když vám ve škole nejde ústavní právo, nezoufejte. V české politice to není překážka, ale kvalifikace.
Seznamte se s Liborem Vondráčkem – mužem, který dvakrát vyhořel u zkoušky z Ústavy, a proto se rozhodl, že ji pro jistotu celou přepíše. Samozřejmě s jemným ruským přízvukem a razancí libertariána, který svobodu miluje natolik, až ji chce všem ostatním trochu omezit. Takže vítejte i v bizarním světě české legislativy z pozdní Babišovy ery, kde platí přímá úměra: čím méně rozumíte pravidlům hry, tím ambiciózněji se je snažíte změnit.
Akademický reparát (který se nekonal)
Pan poslanec, místopředseda ústavně-právního výboru Sněmovny a hrdý odchovanec líhně Svobodných, zatoužil po titulu JUDr. Cesta k němu však vede přes rigorózní zkoušku z ústavního práva. Takže ouha – ukázalo se, že Ústava ČR je mnohem tvrdší oříšek než předvolební leták.
Libor Vondráček u zkoušky narazil. A pak znovu. Dvakrát „neprospěl“ z oboru, kterému v parlamentu šéfuje. Oponent jeho práce byl neúprosný: chybí odborný přínos, úroveň neodpovídá. Je to vlastně fascinující – máme tu člověka, který má v popisu práce hlídat ústavnost našich zákonů, ale sám by neprošel ani základním sítem na právnické fakultě. To je jako kdyby šéfkuchař michelinské restaurace neudělal zkoušku z krájení cibule.
V běžném světě by to byl důvod k zamyšlení, v politice je to zjevně jen drobná provozní nepříjemnost.
Když inspirace vane z Východu
Ale nenechte se mýlit, pan místopředseda nezahálí. Místo šprtání paragrafů se vrhl na „kreativní psaní“ nových pravidel. Jeho legislativní sny mají zajímavý nádech – takový, který byste čekali spíše v moskevské Dumě než v Praze na Malé Straně. Chce například klepnout přes prsty neziskovky. Jak? Tím, že je donutí k povinným registracím a hrozbami astronomických pokut.
Pokud vám to připomíná ruský zákon o „zahraničních agentech“, nejste sami – kritici i odborníci (ti, co ty zkoušky udělali) vidí shodu víc než nápadnou. K tomu připočtěte snahu udělat z prezidenta jen poslušný automat na podpisy bez špetky vlastní vůle, a máte recept na stát, kde „svoboda“ znamená hlavně svobodu mocných dělat si, co chtějí.
Odborník na „černou práci“
Tady se ukazuje genialita současné politické nominace. Na skutečnou ústavní právničinu potřebujete lidi, co čtou tlusté knihy. Ale na tu „černou práci“ – tedy na ohýbání pravidel, oklešťování občanské společnosti a psaní zákonů na zakázku ideologie – potřebujete někoho jiného.
Potřebujete někoho, kdo nemá zábrany, protože ho zbytečné znalosti o brzdách a rovnováhách demokracie nebrzdí v rozletu.
Libor Vondráček je dokonalý produkt své strany. Jako správný „Svobodný“ nám vlastně ukazuje, že je svobodný i od pravidel logiky a odbornosti. Proč se trápit tím, že u zkoušky propadáte, když můžete ty zkoušející prostě legislativně zrušit (nebo jim aspoň pořádně osladit život)?
Závěrem: Příště, až uslyšíte v televizi pana místopředsedu mluvit o ochraně právního státu, vzpomeňte si na jeho index. Je to jako nechat se operovat chirurgem, který dvakrát propadl z anatomie, ale teď vám nadšeně vysvětluje, že vaše slepé střevo je vlastně „zahraniční agent“ a musí okamžitě ven.
#UstavniPravo #LiborVondracek #Svobodni #PolitickaKomedie #ZakonOAgentech #VzdelaniNeniPriorita #ParlamentniHumor
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020