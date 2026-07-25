Když uhlí sponzoruje svobodu: Kdo platí Klause?
Není tak od věci podívat se na to, kdo na ní přispívá, a někdy to může být i docela zajímavé. Kdo z vítězství této klimatické ideologie ekonomicky profituje a komu nejvíc vyhovuje, když Green Deal dostane za uši?
Institut Václava Klause dlouhá léta podporovala skupina PPF. Po jejím odchodu v roce 2024 převzal sponzorskou štafetu miliardář Pavel Tykač, jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů v energetice a těžbě hnědého uhlí.
Jde o odvětví s výraznou ekologickou stopou, od zásahů do krajiny při těžbě až po vysoké emise při spalování uhlí. Podle výroční zprávy IVK byl Pavel Tykač v roce 2024 dokonce jeho největším přispěvatelem a institutu poslal deset milionů korun.
Samozřejmě by bylo nespravedlivé tvrdit, že Tykač platí Václavu Klausovi za to, aby kritizoval Green Deal. Takový důkaz nemáme. Ale máme něco jiného. Máme pozoruhodnou shodu zájmů.
Pavel Tykač podniká v oboru, jehož budoucnost evropská klimatická politika přímo ovlivňuje. Václav Klaus dlouhodobě kritizuje ekologickou politiku EU a Green Deal. Tykač při oznámení podpory IVK sám zdůraznil, že institut reprezentuje určitý názorový proud mimo jiné v debatách o klimatu a Evropské unii. A tento názoroý proud objektivně slouží zájmům fosilního průmyslu.
Někdy tedy nemusí být nutné někoho platit za konkrétní názor. Úplně postačí najít člověka, který má na stejný problém podobný názor jako vy. A tak vzniká zajímavá symbióza.
Miliardář říká, že ekologická regulace ohrožuje ekonomiku. Institut říká, že ekologická regulace ohrožuje svobodu. Politik říká, že ekologická regulace ohrožuje českou suverenitu. A občan se nakonec dozví, že hnědé uhlí je možná nejen energetický zdroj, ale také poslední bašta demokracie. To je samozřejmě trochu přehnané. Ale jen trochu.
Klausův institut může mít na Green Deal jakýkoli názor a Tykač může podporovat jakýkoli think tank. Je to jejich právo. Stejně tak je ale právem veřejnosti ptát se, komu jednotlivé postoje ekonomicky prospívají.
Protože když někdo dlouhodobě kritizuje pravidla, která komplikují podnikání v určitém odvětví, a současně je významným sponzorem organizace, která tuto kritiku systematicky šíří, nemusí to být žádné spiknutí.
Může to být jen dokonale přirozený kapitalismus. Každý investuje tam, kde vidí hodnotu. A někdy investuje i do myšlenek.
V případě Institutu Václava Klause tak můžeme jen doufat, že v zámečku na Hanspaulce stále platí staré klausovské pravidlo o neviditelné ruce trhu. Jen tentokrát má ta ruka možná tak trochu umazaná od uhlí.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020