Když strach káže o nenávisti: Proč se paní senátorka tak moc bojí mladých žen?
Z každého odstavce totiž nekřičí ani tak nenávist oněch dívek, jako spíš hluboký a nefalšovaný strach paní senátorky z toho, že svět, kterému rozuměla, se jí definitivně sype pod rukama.
Pojďme si to rozebrat bez zbytečných vytáček. Paní Kovářová si postavila politickou kariéru na roli „normální ženské“, která brání staré pořádky. Jenže co se stane, když přijde generace, která na tyhle pořádky (často právem) kašle? Nastupuje panika. Celé to její varování před vlnou nenávisti není nic jiného než křečovitá snaha udržet si moc a vliv. Když mladé ženy řeknou, že už si nenechají všechno líbit a že chtějí respekt, paní Kovářová to hned nálepkuje jako zlo. Ve skutečnosti ji ale jen do ruda vytáčí, že už ztrácí autoritu a její rady do života – které občas znějí jako z minulého století – už nikoho nezajímají.
A pak ta perla: že mladé ženy „papouškují“ názory. To je fascinující výtka od někoho, kdo s železnou pravidelností opakuje stále stejné narativy, ve kterých rámuje progresivní aktivismus jako hrozbu pro běžnou společnost a ohrožení normálního světa. Tady už nejde ani tak o ironii jako spíš o krásný příklad kognitivní slepoty — to, co dělají „ti druzí“, je manipulace; to, co dělám já, je pravda. Paní senátorka si zřejmě nevšimla, že sama točí dokola stále stejné písničky, zatímco mladé ženy jen pojmenovávají realitu, ve které žijí.
Nesmíme ale zapomínat na to hlavní – politický byznys se strachem. Paní Kovářová přesně ví, na koho cílí. Snaží se podbízet starším ženám a vyvolat v nich pocit, že jsou v obležení nepřátelské mládeže. Je to nebezpečná a smutná taktika: stavět generace proti sobě jen proto, aby si člověk ulovil pár politických bodů u těch, kteří mají z dnešní doby podobný vítr jako ona. Je to takové to klasické „my proti nim“, které sice vyhrává volby, ale rozbíjí společnost.
Je vlastně až k smíchu, jak se paní senátorka pasovala do role ochránkyně hodnot. Ve skutečnosti jen brání své vlastní ego, které neunese, že se svět točí dál i bez jejího požehnání.
Místo aby se snažila pochopit, proč mladá generace přemýšlí jinak, raději je uráží a tváří se, že jedině ona má patent na rozum. To, co ona vidí jako úpadek a nenávist, je ve skutečnosti jen svoboda nebýt ticho a odmítnout role, které nám někdo vnucuje.
A jestli ji to tak moc pálí, možná je problém spíš v tom, co vidí ve svém vlastním zrcadle. Svět se prostě změnil a paní senátorka v něm zůstala stát jako zapomenutý pomník dob, které už jsou naštěstí pryč.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020