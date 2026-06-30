Když se zloděj rozhlédne a křičí: Chyťte zloděje!, aneb politická propaganda se nemění
Politická propaganda se za posledních sto let změnila v mnoha ohledech. Má rychlejší internet, lepší grafiku a vlastní účty na sociálních sítích. V těch skutečně podstatných ohledech se však většinou nezměnila, a jedna její metoda zůstává překvapivě stejná.
Jste přistiženi při lži? Obviňte protivníka ze lži. Potlačujete svobodu? Prohlašte, že ji ničí ti druzí. Plánujete agresi? Začněte mluvit o tom, že jste její obětí.
Tato technika bývá často spojována se jménem Josepha Goebbelse. Slavná věta „Obviňte druhé z toho, čeho jste sami vinni“ zřejmě není jeho doslovným citátem, výstižně však shrnuje způsob, jakým fungovala nacistická propaganda. Jde o výrok Goebblese z jeho norimberského projevu z roku 1934, kdy prohlásil, že nejchytřejším propagandistickým trikem Západu bylo obviňovat Německo z toho, co údajně dělali jeho nepřátelé. Ironií dějin je, že právě tato věta se stala téměř učebnicovým popisem nacistické propagandy.
Psychologové tento mechanismus dobře znají. Říká se mu projekce. Člověk připisuje druhým vlastnosti nebo úmysly, které ve skutečnosti patří jemu samotnému. V osobních vztazích to bývá nepříjemné. V politice může být účinné, a pochopitelně nebezpečné.
Stačí se podívat do současného světa. Ruská propaganda (a s ní i mnozí čeští proruští trollové) dlouhodobě označuje Ukrajinu za agresora, přestože právě Rusko zahájilo invazi. Každý jeho vojenský útok bývá prezentován jako obrana, každá okupace jako osvobození a každé omezení svobody jako ochrana demokracie. Není důležité, zda tomu všichni uvěří. Stačí, když vznikne dostatek pochybností.
Stejný princip ale zdaleka není výsadou autoritářských režimů. V demokratických zemích politici často obviňují své soupeře z přesně těch praktik, které sami používají. Jedni mluví o šíření nenávisti a současně staví volební kampaň na démonizaci protivníků. Druzí brojí proti dezinformacím a přitom bez větších rozpaků šíří polopravdy, pokud se jim politicky hodí. Další varují před populismem a vzápětí slibují všechno všem.
Česká politika není výjimkou. Stačí několik předvolebních debat a člověk nabude dojmu, že korupčníky tvoří výhradně soupeři, za zadlužování mohou vždy ti předchozí, za nenávist výhradně druhá strana a za rozdělenou společnost všichni kromě řečníka u mikrofonu.
Je to vlastně fascinující. Kdyby měli politici pravdu, skládala by se naše země výhradně z poctivých lidí obklopených samými podvodníky.
Psychologie přitom nabízí jednoduché vysvětlení tohoto jevu. Obvinění je mnohem účinnější než obhajoba. Když se někdo začne bránit, působí často podezřele. Když naopak okamžitě zaútočí, převezme iniciativu. Diskuse se přestane vést o jeho chování a přesune se k chování protivníka. Pozornost se obrátí jinam.
Komunikační odborníci tomu proto někdy říkají přesměrování agendy. Běžný člověk by nejspíš řekl: „Nejlepší obrana je útok.“ Sociální sítě navíc tento mechanismus ještě zesílily. Na ověřování faktů není čas. Algoritmy odměňují rychlost, emoce a pobouření. Kdo první vykřikne obvinění, získává náskok. Oprava přichází později, méně nápadně a obvykle už nikoho příliš nezajímá.
Neznamená to samozřejmě, že každé obvinění je falešné nebo že každý kritik pouze promítá vlastní vinu. To by byla stejně nebezpečná zkratka jako propaganda sama. Znamená to jen, že pokaždé, když někdo velmi hlasitě upozorňuje na údajný hřích protivníka, stojí za to položit si ještě jednu otázku:
Nemluví náhodou také o sobě?
Tento mechanismus navíc funguje i proto, že využívá jednu zvláštnost lidské psychiky. Když je někdo z něčeho obviněn, začínáme automaticky přemýšlet, zda na tom přece jen něco není. Už samotné obvinění vytváří podezření, i když se později ukáže jako nepravdivé. Psychologové tomu říkají efekt přetrvávajícího vlivu. Lež může být vyvrácena, ale její stín v lidské mysli často zůstane.
Historie tak ukazuje, že propaganda málokdy začíná velkou lží. Mnohem častěji začíná drobným přesunutím pozornosti.
A možná právě proto stojí za to být opatrný pokaždé, když někdo začne s naprostou jistotou vysvětlovat, že všechny problémy světa způsobují ti druzí. Protože zkušenost dějin napovídá, že v tu chvíli bychom se měli začít dívat nejen na ty druhé. Ale především na toho, kdo právě ukazuje prstem.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020