Když se ze státu stane zločinec
Představte si situaci, kdy stát přesně ví, že určité finanční prostředky byly vyplaceny neoprávněně, ale prostě se rozhodně nevymáhat je zpět. Nejde o obyčejnou úřednickou nedbalost nebo pomalost. Pokud státní aparát vědomě přehlíží protiprávní stav a kryje nezákonné čerpání dotací, přestává plnit svou základní funkci a sám se stává spolupachatelem.
Zpráva, která odhaluje systémový kolaps
Zpráva o tom, že se do kauzy neoprávněně čerpaných dotací pro holding Agrofert vložil Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), je zásadním milníkem. Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství předat věc nadnárodnímu orgánu totiž jasně ukazuje, že domácí mechanismy kontrolní a právní ochrany buď selhaly, nebo byly vědomě paralyzovány.
Předmět vyšetřování je nečinnost státu, která může naplňovat znaky trestného činu, kterou nyní vyšetřuje Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Týká se evropských i domácích dotací, které Agrofert čerpal neoprávněně a současné státní orgány je odmítají vymáhat zpět.
Kde se stala chyba? Od pasivity k trestní odpovědnosti
Základní povinnosti každého řádného hospodáře — a státu zvláště — plynoucí ze zákona je pečovat o majetek a vymáhat prostředky, které byly vyplaceny v rozporu se zákonem. Pokud existují jasná zjištění a audity prokazující neoprávněnost čerpání, nastupuje zákonná povinnost konat.
Když však státní orgány zvolí taktiku záměrného přehlížení a nečinnosti , překračuje se hranice mezi politickým rozhodnutím a trestním činem. Nečinnost úředníků či politiků v takovém rozsahu může naplňovat skutkovou podstatu zneužití pravomoci úřední osoby nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Proč musel zakročit evropský žalobce?
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) představuje nezávislý orgán EU, který nepodléhá lokálním politickým tlakům, ministrům ani české vládě. Jeho úkolem je jednoznačně chránit zájmy finanční Evropské unie, a tím i českých daňových poplatníků.
Nezávislost na českých úřadech znamená, že EPPO není svázán politickými vazbami ani politickými místními zájmy. Má pravomoc stavět pachatele trestných činů přímo před české soudy a má v pravomoci i komplexní dohled: prověřuje jak evropské, tak provázané domácí dotační tituly.
Systémový problém: když stát nechrání občany, ale vyvolené
Tragédií celé situace je moment, kdy státní aparát rezignuje na svou roli arbitra spravedlnosti a stává se nástrojem pro zájmů úzké skupiny či konkrétního holdingu. Občan, který opomene zaplatit drobnou daň nebo poplatek, je vystaven neutuchajícímu tlaku exekucí a pokut. Ve chvíli, kdy jde o miliardové dotace velkého holdingu, však stát náhle „nevidí a neslyší“.
Právě tento dvojí metr boří důvěru veřejnosti v právní stát. Pokud se stát stane aktérem, který vědomě kryje protiprávní jednání, stává se obrazně řečeno sám zločincem.
Co bude následovat?
Vstup EPPO do vyšetřování je silným signálem, že beztrestnost pramenící z politické krycí sítě má své meze. Nadnárodní rozměr vyšetřování přináší naději na objektivní posouzení celé kauzy. Otázkou zůstává, jaké důsledky to bude mít pro konkrétní osoby v rozhodovacích pozicích, které svou nečinností mohou protiprávní stav udržovat. Jedno je však jisté: spravedlnost se v tomto případě musela vrátit oklikou z Lucemburku.
Prameny a fakta k článku
Pokud vás v diskusi apadne obvinit autora z fabulace či šíření nepodložených informací, je namístě podívat se na tyto ověřitelné skutečnosti:
- Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ):Nejvyšší státní zastupitelství oficiálně potvrdilo rozhodnutí o příslušnosti, podle kterého prověřování neoprávněně vyplacených dotací i navazující nečinnosti odpovědných orgánů spadá v celém rozsahu pod Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) .
- Pravomoc úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO): EPPO je nezávislým orgánem Evropské unie odpovědným za vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících finanční zájmy EU (podle nařízení Rady (EU) 2017/1939). Působí přímo v přistoupení členských států a staví obviněné před národními soudy bez ohledu na postavení pachatele či nečinnosti místních úřadů.
- Podnět k vyšetřování: Trestní řízení a prověřování navazují na zjištění auditu Evropské komise a podaná trestní oznámení (mj. ze strany Pirátů) upozorňující na to, že dotace byly čerpány neoprávněně a ze strany českého státu nedošlo k jejich řádnému a včasnému vymáhání zpět.
- Právní kvalifikace nečinnosti: Záměrné nevymáhání neoprávněně vyplacených veřejných prostředků státními orgány či úředními osobami je předmětem prověřování z hlediska možného spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku) nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 trestního zákoníku).
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