Když se z ústavní lekce stane lekce pro vlastní ego aneb Babiš, Macinka a Turek u Chlumce
Existují lidé, kteří si myslí, že ústava je něco mezi návodem k použití a jídelním lístkem – co se hodí, to si vyberou, co se nehodí, to ignorují. A když se ukáže, že věci fungují jinak, začnou se vztekat, pohoršovat a varovat před katastrofickou budoucností.
Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci cesty prezidenta na summit NATO je v tomto směru příznačná a možná i „oči otevírající“. Ne ani tak svým právním významem, ale především tím, že se stalo veřejnou lekcí o tom, jak nebezpečné je spojení marnivosti, pomstychtivosti či dokonce možná špatně skrývaného vzteku a nedostatečné znalosti ústavního systému.
Celý spor totiž působí dojmem člověka, který vstoupí do šachové partie, nezná pravidla pohybu figur, a když prohraje, začne vykřikovat, že je šachovnice špatně navržená.
Ústava není jen soubor jednotlivých paragrafů. Je to systém protivah, kontrol, pojistek a také ústavních zvyklostí, které zajišťují, aby žádný aktér nemohl prosazovat svou vůli bez omezení. Právě proto demokratické systémy někdy působí pomalu, komplikovaně a nepohodlně. Je to cena za to, že nikdo není absolutním pánem, a demokracie se nezvrhne v monarchii.
Jenže existují politici, kteří si každý nesouhlas vykládají jako osobní urážku a každé omezení své moci jako útok na demokracii. Pokud se jejich výklad nepotvrdí, nezačnou však přemýšlet, zda se nemýlili. Naopak. Začnou mluvit o spiknutí, o ohrožení státu a o tom, jak bude budoucnost strašlivá.
Je to zvláštní druh politického narcismu: když mám pravdu, je to vítězství principů; když pravdu nemám, je to důkaz, že systém selhal. Ve skutečnosti však celé drama skončilo mnohem prozaičtěji. Ústava přežila. Ústavní zvyklosti přežily. Systém brzd a protivah přežil a osvědčil se. A jedinou skutečnou obětí se stala představa některých politiků o vlastní neomylnosti.
Je těžké brát vážně člověka, který nejprve vyvolá spor, protože si spletl osobní ješitnost s obranou ústavnosti, a poté po prohře hrozí budoucností, burácí do médií a tváří se jako poslední obránce demokracie. Ve skutečnosti nepůsobí nebezpečně. Působí směšně
Působí jen trochu jako člověk, který se pohádal s pravidly šachů, prohrál partii a nyní požaduje, aby se od příště kůň pohyboval rovně. A to už není ústavní drama. To je spíše komedie v režii vlastní nevzdělanosti a zbytnělého ega.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020