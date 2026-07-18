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Když se z politické scény stane laboratoř sociální psychologie

Některé politické události mají nečekaný přínos. Ne pro demokracii, ale pro vědu. Reakce části Motoristů po nehodě Turka by totiž mohla bez větších úprav sloužit jako učebnicová ilustrace řady známých psychologických jevů.

Česká politická scéna je otevřenou učebnicí psychologie. Kdyby tak dnes žil americký sociální psycholog Irving Janis, autor teorie skupinového myšlení, jevu postihujícího uvažování pevně semknuté skupiny či sekty, patrně by si okamžitě otevřel poznámkový blok.

Ne proto, aby zkoumal dopravní nehodu. Ta je sama o sobě banální. Zajímala by ho reakce, která u potrfené skupiny, v našem případě sekty Motoristů, nastala.

Nejprve přišla první učebnicová fáze. Vůdce se nemůže mýlit. Když se něco stalo, jistě za to mohou média, systém, policie nebo fyzikální zákony. Nikdy ne ten, koho skupina věřících považuje za svého neomylného hrdinu.

Ve druhé fázi nastoupila kolektivní racionalizace. Tedy reakce, kdy nový fakt je věřícími vysvětlen tak, aby nenarušil jejich víru. Čím více důkazů, tím složitější vysvětlení, ale vysvětlit svět tak, aby byl v souladu s vírou a přesvědčením o neomylnosti Vůdce, lze vždy, a pro věřící to většinou není velký problém. Joseph Goebbels o tom věděl své.

Pak přichází hledání nepřítele. Sociální psychologové dobře vědí, že každá pevně semknutá skupina potřebuje vnějšího viníka. Bez něj by totiž musela připustit možnost, že chyba vznikla uvnitř.

A nakonec přichází na scénu fascinující okamžik. Jednotlivci přestávají přemýšlet sami za sebe. Skupina začne myslet za ně, nesouhlas s názorem skupiny se mění ve zradu a jen mírná pochybnost v nepřátelský čin.

Irving Janis tomuto úchvatnému fenoménu lidské psychiky říkal groupthink, tedy skupinové myšlení. Obyčejní lidé tomu říkají stádní efekt. A satirik si jen povzdechne, že realita svou dokonalostí předběhla odbornou literaturu.

Celá epizoda je tak vlastně vědecky nesmírně povzbudivá. Ukazuje totiž, že sociální psychologie není žádná nudná univerzitní disciplína. Stačí otevřít sociální sítě a člověk má zdarma živou, pro studující nedocenitelnou demonstraci několika klíčových učebnicových jevů:

· konfirmačního zkreslení, tedy tendence věřících přijímat jen ty informace, které potvrzují jejich přesvědčení, a všechny ostatní pod nejrůznějšími záminkami odmítat.

· kognitivní disonance, tedy nepříjemného pocitu, který věřícímu vzniká, když se fakta střetnou s jeho vírou. K odstranění tohoto nepříjemného pocitu dochází změnou výkladu faktů tak, aby víra neutrpěla.

· skupinového myšlení, tedy stavu, kdy touha skupiny udržet za každou cenu svou jednotu převáží nad schopností kriticky přemýšlet, případně přemýšlet vůbec. Pochybnosti mizí, nesouhlas se považuje za zradu a vůdce se stává prakticky neomylným.

· kultu osobnosti, okamžiku, kdy vůdce není hodnocen pro své činy, ale jen a jen jako osoba. Co udělá vůdce, je správně právě proto, že to udělal vůdce.

Laboratorní myši by z toho měly radost: nejsou jedinými subjekty, jež slouží vědě. Psychologové také – kdyby ovšem pokusná osoba jejich experimentu neutekla z laboratoře a nezačala kandidovat ve volbách.

Autor: Jan Urban | sobota 18.7.2026 17:36 | karma článku: 4,70 | přečteno: 54x

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