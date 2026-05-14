Když se z Goebbelse stane eurofederalista

V Institutu Václava Klause zřejmě pokračuje odvážný projekt přepisování moderních dějin. Tentokrát jsme se díky Ladislavu Jaklovi dozvěděli, jak správně chápat druhou světovou válku.

Vysvětlení jejího vzniku, které nám předkládá, by historikům snadno způsobilo lehkou závrať a učitelům dějepisu možná i opar a akutní potřebu dovolené. Dozvěděli jsme se totiž, že válku nezpůsobil expanzívní německý nacionalismus, ale „supranacionální myšlenka sjednocené Evropy“.

Přeloženo do našeho národního jazyka, Hitler nebyl agresivní německý nacionalista, velikášsky posedlý nadřazeností vlastního národa a rasy, potřeby jeho životního prostoru (“Lebensraum“) a vznikem tisícileté germánské Říše. Ne. Byl to totiž předčasně narozený eurofederalista, který patrně snil o evropské hymně, společné měně a jednotném roamingu.

Jasně, je to „historický freestyle“, který za čtení nestojí, přesto jsem se však obětoval a text dočetl až dokonce, maně si klada otázku, co autorovi jeho rodiče udělali.

Malý problém jménem realita

Nacistická ideologie nebyla postavena na evropské spolupráci, ale na německém nacionalismu, rasové nadřazenosti a imperiální expanzi. Hitler nehlásal rovnost evropských národů, ale jejich podřízení Německu.

Pokud někomu činí potíže tyto okolnosti rozlišovat, je to asi tak stejné, jako by ztratil schopnost rozlišovat hasiče a pyromana. Oba pracují s ohněm, ale opravdu to není zcela totéž.

Když se nacionalismus přejmenuje na „vlastenectví“

Autor se snaží dovodit, že nacionalismus byl vždy jen synonymem patriotismu a vlastenectví. To je velmi pohodlná úprava historie. Asi jako kdyby někdo tvrdil, že vlk je v podstatě jen temperamentnější zlatý retrívr.

Patriotismus znamená vztah k vlastní zemi. Nacionalismus znamená téměř vždy přesvědčení, že vlastní národ má větší hodnotu než národy ostatní. A právě tato představa Evropu opakovaně přiváděla ke konfliktům.

Historie tak není ideologický bufet, kde si člověk vezme jen to, co se mu hodí.

Goebbels jako argument poslední záchrany

Vrchol textu přichází ve chvíli, kdy je současný evropský politik srovnáván s Goebbelsem. To už je klasická disciplína části české politické publicistiky: když dochází argumenty, vytahují se nacisté. Ideálně Goebbelse. Takový argumentační atomový kufřík, spíše však argumentační faul.

Jenže existuje drobný detail. Evropská unie není totalitní říše. Je to systém, kde se státy často nedokážou shodnout ani na víčku od PET lahve. Dokážete si představit něco podobného v Hitlerově Německu? Představa Bruselu jako novodobého nacistického projektu je asi stejně přesvědčivá jako tvrzení, že stavební spořitelna připravuje vojenský převrat.

Ve skutečnosti většina evropské politiky není a ani zdálky nevypadá jako diktát – tedy snad s výjimkou optiky, kterou nabízí Institut Václava Klause. Spíš vypadá jako nekonečné jednání států, které se několik hodin hádají o formulaci odstavce v dokumentu, který stejně skoro nikdo nebude číst.

Nejlepší lék? Historie

Na podobných textech je nejzajímavější jedna věc: čím hlasitěji někdo mluví o manipulaci a propagandě, tím častěji sám používá historické zkratky, emocionální strašení a účelové překrucování pojmů.

A právě proto je nejlepším lékem na podobné konstrukce vzdělání. Konkrétně znalost historie. Protože kdo skutečně chápe dějiny 20. století, ten jen těžko uvěří tomu, že největším problémem Evropy nebyl agresivní nacionalismus, ale příliš mnoho mezinárodní spolupráce.

Woody Allen kdysi ironicky poznamenal, že některé politické názory mohou souviset i s drobnými událostmi v mozku — třeba s prasknutím malé cévy. Ale při čtení některých textů člověk začíná chápat, že možná nešlo úplně jen o vtip.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 14.5.2026 20:22 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Jan Urban

  • Počet článků 207
  • Celková karma 16,91
  • Průměrná čtenost 425x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
