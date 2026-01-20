Když se někdo snaží zalíbit a být vtipný, ale nemá na to

Jak se premiér pokusil o vtip a ukázal, že k tomu, být vtipný, nestačí mluvit fistulí. Dopadl tak jen jako servilní klaun

Premiér Babiš se nedávno pokusil o diplomatický vtip. Při rozhovoru o zahraniční politice zmínil Grónsko, patrně aby ukázal, že on sám i Česko podporuje USA a Trumpa. Současně se pokusil i o to, si trochu „pohrát“ s humorem: zřejmě si myslel, že poukázáním na „nevýznamnost“ Grónska a nutnost hledat ho na globusu zesměšní státy EU, které Grónsko podporují.

Snaha vlísat se do Trumpovi přízně však Babišovi nevyšla. Nepochopil, že věc je složitější. Trump přesně ví, kde Grónsko leží, a ví proč je strategicky důležité, takže asi nebude mít příliš pochopení pro někoho, kdo to neví. Tedy pokud by ho názor někoho jako Babiš zajímal.

Co mělo být šarmantní vtípek, se tak proměnilo jen v trapně komickou scénku: Babiš si naběhl, zesměšnil sebe a přidal i Česko – jako stát, který se snaží získat přízeň, ale netrefí svého adresáta.

Místo diplomatického úspěchu získal tak Babiš spíše punc neschopného dvorního klauna: podlézavě se snažil se zalíbit, jen aby všem připomněl, jak trapně dokáže křečovitá snaha o humor působit. Chce-li někdo zapůsobit a být navíc i vtipný, pak samotná snaha bohužel nestačí. Chce to mít i „hlavu“.

Autor: Jan Urban | úterý 20.1.2026 15:55 | karma článku: 10,81 | přečteno: 195x

Jan Urban

  • Počet článků 15
  • Celková karma 8,81
  • Průměrná čtenost 189x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

