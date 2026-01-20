Když se někdo snaží zalíbit a být vtipný, ale nemá na to
Premiér Babiš se nedávno pokusil o diplomatický vtip. Při rozhovoru o zahraniční politice zmínil Grónsko, patrně aby ukázal, že on sám i Česko podporuje USA a Trumpa. Současně se pokusil i o to, si trochu „pohrát“ s humorem: zřejmě si myslel, že poukázáním na „nevýznamnost“ Grónska a nutnost hledat ho na globusu zesměšní státy EU, které Grónsko podporují.
Snaha vlísat se do Trumpovi přízně však Babišovi nevyšla. Nepochopil, že věc je složitější. Trump přesně ví, kde Grónsko leží, a ví proč je strategicky důležité, takže asi nebude mít příliš pochopení pro někoho, kdo to neví. Tedy pokud by ho názor někoho jako Babiš zajímal.
Co mělo být šarmantní vtípek, se tak proměnilo jen v trapně komickou scénku: Babiš si naběhl, zesměšnil sebe a přidal i Česko – jako stát, který se snaží získat přízeň, ale netrefí svého adresáta.
Místo diplomatického úspěchu získal tak Babiš spíše punc neschopného dvorního klauna: podlézavě se snažil se zalíbit, jen aby všem připomněl, jak trapně dokáže křečovitá snaha o humor působit. Chce-li někdo zapůsobit a být navíc i vtipný, pak samotná snaha bohužel nestačí. Chce to mít i „hlavu“.
Jan Urban
Tři paradoxy současného světa
Žijeme v době, jejíž přístup k informacím, možnosti výběru i svoboda jednání by nám ještě nedávno připadaly jako sci-fi. Přesto se však v názorech ztrácíme, v rozhodování váháme a v debatách jsme svědky spíše emocí než faktů.
Jan Urban
Babišova koalice stability
Pro ty, kdo hluboce milují dotace, dávky a jistotu státní výplaty je Babišova vláda požehnáním. Tedy aspoň do doby, než zjistí, jak si její podporou pod sebou řežou větev
Jan Urban
Psychologie populismu: čtyři důvody, proč má populismus nad zdravým rozumem často navrch
Psychologie ukazuje, že populismus má proti racionálním argumentům čtyři základní výhody: emoce vítězí nad fakty, složitost unavuje, skupinová dynamika tlačí k jednoduchým heslům a lidská paměť miluje stručná a dramatická sdělení.
Jan Urban
Co je provokativní trolling, aneb vytočení jako metoda (edukativní fikce)
Autor tohoto textu si není zcela jist, zda jev, o němž bude řeč, skutečně existuje, nebo zda jde jen o jeho domněnku vzniklou sledováním internetových diskusí. Pro jistotu proto označuje následující řádky jako edukativní fikci.
Jan Urban
Uniklá zpráva z jednání psychiatrické společnosti (k obnovení Rady pro duševní zdraví)
Podle zcela fiktivních materiálů, které se nám zřejmě nedopatřením dostaly do ruky, proběhlo po včerejší tiskové konferenci vlády uzavřené jednání Psychiatrické společnosti. Jeho údajné, rovněž fiktivní body uvádíme níže.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze
Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně...
Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s...
Chřipka omezuje návštěvy v dalších nemocnicích Královéhradeckého kraje
Další nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje omezila návštěvy kvůli chřipce. Ode...
Chřipka omezuje návštěvy v dalších nemocnicích Královéhradeckého kraje
Další nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje omezila návštěvy kvůli chřipce. Ode...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 15
- Celková karma 8,81
- Průměrná čtenost 189x