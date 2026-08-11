Když se detektivka z 90. let vrátí jako severočeský bizár
Když se reálný kriminální severočeský bizár proplete s politickou nostalgií, vznikne podívaná, ze které mrazí i zůstává rozum stát.
Česká republika má neuvěřitelný dar měnit temné kriminální příběhy v čirý, koncentrovaný bizár. Když byl v květnu 2022 nalezen šéf dopravního holdingu BusLine Jakub Vyskočil s prostřeleným srdcem, byla to obrovská lidská tragédie a mrazivá připomínka toho, jak divoký umí být soukromý byznys pracující s veřejnými fondy na severu Čech.
Jenže čas otevírá staré rány a česká mediální scéna v srpnu 2026 servíruje pokračování, které nevymyslel ani ten nejdivočejší hollywoodský scénárista. V hlavní roli neobratného vyšetřovatele na vlastní pěst vystupuje otec zesnulého – bývalý herec a dnešní politický glosátor a aktivista Ivan Vyskočil.
Mafiánská chobotnice z Křivoklátska?
Příběh holdingu BusLine má v sobě všechny ingredience klasického devadesátkového tunelu:
- Stínový vládce na útěku: Uprchlý podnikatel Jiří Vařil, kterému za dotační podvody a tunelování městských rozpočtů hrozí devět let, nejen vařil, ale raději se i někam vypařil.
- Oficiální tvář: Mladý syn známého herce, který figuroval v čele Vařilova gangsterského impéria a podle policie i obžaloby sloužil jako nastrčená postava v obřím soukolí.
- Konec v lese: Pokus z toxického byznysu vystoupit, prodat firmu a následný výstřel, který policejní svět oficiálně uzavřel jako sebevraždu.
Pro policisty případ skončil. Pro Ivana Vyskočila ale divadlo teprve začíná. Hercova verze je jasná: „Syn neměl důvod se střílet, byla to vražda kvůli firmě!“ A tak se z tragické rodinné události stává veřejná křížová výprava proti zkorumpovanému systému, policii i celé zkažené společnosti.
Z jeviště přímo na tribuny „vlastenecké“ scény
Abychom ale pochopili celou konstelaci této kauzy, musíme si připomenout, kde se dnes Ivan Vyskočil politicky nachází. Kdysi oblíbený divadelní a filmový herec se na stará kolena rozhodl, že jeho nejlepší životní roleí bude stát se nekompromisním bojovníkem proti prohnilému Západu, Bruselu a demokratickým institucím.
Vyskočil se vypracoval v inventář různých demonstrací proti vládě, řečníka na pódiích vedle figur české proruské a dezinfo scény a ve věrného fanouška Andreje Babiše i Miloše Zemana. V jeho světě totiž platí jednoduché pravidlo: všechno, co tvrdí oficiální orgány tohoto státu (které nejsou pod přímým vlivem Babiše), je lež, spiknutí nebo podvod.
- Když policie řekne, že šlo o sebevraždu? Spiknutí a krytí vraždy.
- Když justice soudí korupčníky, které oba Vyskočilové čile podporovali, a to i před soudem? Prohnilý systém.
- Když stát funguje podle zákonů? Bruselská diktatura.
Proti oficiálním závěrům policie tak nestojí jen zničený otec, ale i muž, který si postavil svou novou identitu na tom, že státu a jeho složkám se z principu nevěří ani slovo.
Život jako scénář z devadesátek
Je nesmírně smutné, že za tím vším zůstává zmařený lidský život a stamilionové podvody v severočeské dopravě. Severočeský autobusový byznys byl vždycky divokým západem české politiky, kde se točily státní a unijní dotace a kde se politické krytí kupovalo jako na trhu.
Ale když do takto temné kriminální kauzy vstoupí herecký patos, neotřesitelná víra ve vlastní konspirační teorii a politická zášť vůči celému světu, dostáváme výsledek, který je pro dnešní Česko až mrazivě typický.
Ivan Vyskočil tak dál předkládá své teorie novinářům, vyšetřuje na vlastní pěst a bojuje s větrnými mlýny. Publikum z rozdělené společnosti jen přihlíží dalšímu jednání hry, ve které už dávno nejde o fakta, ale o to, kdo hlasitěji zakřičí, že za vším stojí „ti nahoře“. Vyskočil se tak ke své škodě stává jen příznačně směšnou figurkou ztělesňující ty, kteří s nohama v hnoji bojují za nové Česko.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020