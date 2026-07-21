Když právník nezná právo, ale nasadí ideologické brýle, aneb jak Mikeš plete pojmy s dojmy
Podle autora blogu Způsob zastupování určuje zastupovaný totiž prezident jako „zástupce“ státu může stát zastupovat pouze tak, jak mu určí „zastupovaný“, tedy vláda. To je elegantní konstrukce. Má jen jednu drobnou právní chybu: je právně naprosto vadná. Ústava České republiky nikde neříká, že vláda je zastupovaným a prezident jejím zaměstnancem pro zahraniční cesty. Autor, ač právník, si plete občanskoprávní institut zastoupení s principy ústavního práva, což je na odebrání diplomu.
Článek 63 odst. 1 písm. a) Ústavy výslovně stanoví, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Současně je vláda podle článku 67 vrcholným orgánem výkonné moci. Český ústavní systém tedy obsahuje dvě významné ústavní instituce, jejichž pravomoci se mohou v zahraniční politice potkávat. A právě proto vznikl kompetenční spor. Nikoli proto, že by někdo zapomněl, co znamená slovo „zástupce“.
Ještě zajímavější je tvrzení, že Ústavní soud nemá právo dávat závazný výklad Ústavy. To je asi podobné, jako tvrdit, že nejvyšší soud nemá právo rozhodovat o právu, protože zákony přece píše Parlament.
Ústava přitom sama říká, že Ústavní soud rozhoduje kompetenční spory mezi státními orgány a že jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny orgány i osoby. Jestliže tedy Ústavní soud jednou rozhodne, kde končí pravomoc vlády a začíná pravomoc prezidenta, nebude to „vměšování do politiky“. Bude to přesně ta práce, kvůli které Ústavní soud existuje.
Autor také tvrdí, že předběžné opatření v kompetenčním sporu „nedává vůbec žádný smysl“. Ústavní soud si kupodivu myslel něco jiného. A vysvětlil proč. Summit NATO měl začít 7. července a lhůta pro notifikaci delegace končila 26. června. Kdyby soud nejprve několik měsíců řešil spor a potom rozhodl, že prezident na summit jet mohl, vznikla by poměrně originální právní situace: prezident by měl pravdu, ale summit by byl už dávno pryč.
Proto soud pouze dočasně zachoval dosavadní praxi. A výslovně uvedl, že tím nepředjímá konečné rozhodnutí. Tedy přesný opak toho, co autor naznačuje. Soud neřekl: „Prezident vyhrál.“ Řekl v zásadě: „Než zjistíme, kdo má pravdu, nebudeme kvůli vašemu sporu měnit pravidla těsně před summitem.“
Pozoruhodné je také tvrzení, že dosud bylo vždy jasné, že „rozhodující právo být zástupcem státu“ má vláda. Jenže právě to je otázka, kterou má Ústavní soud nyní vyřešit. Navíc soud při předběžném opatření poukázal na dlouhodobou praxi od vstupu České republiky do NATO, podle níž byli prezidenti pravidelně členy českých delegací na summitech Aliance. Výjimky byly dány zdravotními důvody prezidenta Zemana, nikoli rozhodnutím vlády, že prezident na summit nepatří.
A pak přichází nejzajímavější část. Autor tvrdí, že problém vznikl přímou volbou prezidenta. To může být legitimní politologický názor. Jenže přímá volba sama o sobě nezměnila ani čárku v článku 63 Ústavy, který stále říká, že prezident zastupuje stát navenek. Pokud tedy chceme změnit ústavní systém, je třeba změnit Ústavu. Do té doby bychom ji měli spíše číst, než do ní dopisovat pravomoci vlády, které v ní jednoduše nejsou.
Celý spor má nakonec jednu ironickou pointu. Autor správně upozorňuje, že český ústavní systém není dokonale jasný. Jen z toho vyvozuje, že je jasné přesně to, o čem se nyní vede spor.
To je trochu jako přijít k rozbitému kompasu a prohlásit: „Výborně, takže sever je určitě tady.“
Možná bude konečné rozhodnutí Ústavního soudu prezidentovi vyhovovat. Možná vládě. Možná vytvoří úplně jiný výklad. Ale právě proto je poněkud předčasné tvrdit, že právní odpověď už známe a že Ústavní soud pouze překáží vládě ve výkonu její moci.
V právním státě totiž neplatí, že pravdu má vždy ten, kdo je právě u vlády. Platí poněkud otravnější pravidlo: pravomoci se určují podle Ústavy, nikoli podle toho, komu se zrovna hodí její výklad.
Shrneme-li, nezbývá než konstatovat, že většina pasáží uvedeného blogu je právně vadných. Autor, který se označuje za právníka, totiž nechápe rozdíl mezi „kdo určuje zahraniční politiku“ a „kdo zastupuje stát navenek“. To nejsou automaticky totožné věci. Vláda může být politicky odpovědná za zahraniční politiku a současně nemusí mít automaticky pravomoc prezidentovi zakázat účast na summitu, kde prezident vykonává svou ústavní reprezentační funkci. Právě tuto hranici má konečné rozhodnutí Ústavního soudu vyjasnit.
Je tak trochu smutné, když se podobné názory objevují pod jménem právníka. Člověk pak neví, co je horší: zda jde o projev oné podivuhodné servility k právě vládnoucí moci, která se u některých právníků občas objeví, nebo o důkaz, že naše právnické fakulty už studenty neučí číst Ústavu, ale především hledat v ní to, co si přeje jejich politický klient.
V každém případě je to poněkud znepokojivá zpráva. Jestliže se totiž právní argumentace začne přizpůsobovat ideologii, přestává být právem a stává se jen sofistikovanější formou politického fandění. A na to by nám snad ještě pořád mělo stačit hospodské pivo.
Jan Urban
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