Když poradce zamění lahvičky: Exkluzivní rozhovor s politikem, který promluvil pravdu
Jeho tiskový mluvčí mu totiž omylem, krátce před vstupem do studia, podal místo energetického doplňku stravy experimentální sérum pravdy, které získal jeho syn na chemické olympiádě.
Co následovalo, otřáslo základy politického marketingu. Přinášíme vám kompletní přepis rozhovoru, ve kterém poprvé v historii zazněla čistá, nefiltrovaná pravda o rozpočtu, slibech i o tom, proč lidé do politiky vlastně lezou.
Moderátor: Pane poslanče, děkuji, že jste přišel. Začněme tím hlavním. Vaše hnutí slibuje masivní snížení daní a zároveň zdvojnásobení důchodů i platů učitelů. Kde na to vezmete peníze?
Miloslav Kroutil: (s širokým, uvolněným úsměvem) Nikde, pane moderátore. To je naprostý nesmysl. Každý, kdo umí počítat na prstech jedné ruky, ví, že je to matematicky nemožné.
Moderátor: (zaskočeně) Pardon? Chcete říct, že váš program je nerealizovatelný?
Miloslav Kroutil: Samozřejmě. Náš ekonomický expert ten program psal ve tři ráno po lahvi vína a prostě tam střelil čísla, která dobře vypadají na billboardech. Lidé mají rádi optimistická čísla. Kdybychom jim řekli, že musíme šetřit a reformovat důchody, nikdo nás nebude volit. Takhle vyhrajeme a pak se čtyři roky budeme vymlouvat na to, že nám minulá vláda nechala prázdnou pokladnu. Dělá se to tak už třicet let.
Moderátor: (polkne) Dobrá… to je velmi… neobvyklá otevřenost. Pojďme k dalšímu velkému tématu. Volební kampaň stavíte na tvrdém boji proti korupci a klientelismu. Jak zajistíte transparentnost státních zakázek?
Miloslav Kroutil: (tiše se zasměje) Nijak. Celý ten protikorupční program je jen zástěrka. Naši sponzoři, kteří nám zaplatili tuhle drahou kampaň, už mají dávno připravený seznam firem, které ty veřejné zakázky musí dostat. Já jim to slíbil. Kdybychom ty zakázky zadali opravdu transparentně, příště mi nedají ani korunu a já budu muset zpátky do regionální pobočky pojišťovny. A věřte mi, tam se člověk nadře mnohem víc za zlomek peněz.
Moderátor: (sahá si na sluchátko, v zákulisí je slyšet křik režiséra) Pane Kroutile, uvědomujete si, co říkáte? Mluvíte o korupci ve vlastní straně! Co vaše osobní motivace? Proč jste vlastně vstupoval do vysoké politiky? Vždycky jste tvrdil, že chcete sloužit lidem.
Miloslav Kroutil: (upřímně se rozesměje) Sloužit lidem? Pane moderátore, prosím vás. Já mám ego velikosti Prachovských skal a hrozně mě baví, když mě lidé poznávají na ulici. Navíc ten pocit moci je návykový. Když projíždím s vládní limuzínou na červenou a lidi v tramvaji na mě naštvaně koukají, cítím se skvěle. A nesmíme zapomínat na poslanecký bufet a imunitu. Kdo by nechtěl brát stopadesát tisíc měsíčně za to, že občas v pátek dopoledne zmáčkne jedno tlačítko a zbytek týdne prospí v poslanecké lavici nebo stráví na rautu organizovaném našimi sponzory?
Moderátor: (potí se) Takže vám vůbec nejde o blaho národa?
Miloslav Kroutil: Ale tak… když se náhodou povede udělat něco užitečného a schválí se zákon, který lidem pomůže, tak z toho nemám deprese. Ale když se to nepovede, rozhodně kvůli tomu netrpím nespavostí. Spím jako miminko, protože vím, že ať udělám jakoukoliv botu, náš marketingový tým z toho na udělá spiknutí nepřátelských médií a naši voliči nám to stejně zbaští.
Moderátor: (dívá se zoufale do kamery) Dámy a pánové, z technických důvodů musíme dnešní rozhovor ukončit…
Miloslav Kroutil: (přátelsky ho poplácá po rameni) Nemusíte se tak mračit, pane moderátore. Vždyť to všichni vědí, já to jen poprvé řekl nahlas. Mimochodem, nemáte hlad? V poslanecké sněmovně máme dnes svíčkovou za šedesát korun, nechcete se stavit?
Poznámka redakce: Tiskový mluvčí poslance Kroutila byl okamžitě propuštěn a momentálně si hledá práci v jiné straně. Preferenční hlasy hnutí „Za Lepší Zítřky“ však paradoxně stouply o 5 %. Voliči totiž ocenili, že „ten chlap konečně nelže“.
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020