Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Když poradce zamění lahvičky: Exkluzivní rozhovor s politikem, který promluvil pravdu

Jan Urban
Studio televize Kanál 21 zažilo šok, jaký česká politická scéna nepamatuje. Poslanec a lídr hnutí „Za Lepší Zítřky“ Miloslav Kroutil, který měl v živém vysílání představit svůj ambiciózní program, omylem promluvil pravdu.

Jeho tiskový mluvčí mu totiž omylem, krátce před vstupem do studia, podal místo energetického doplňku stravy experimentální sérum pravdy, které získal jeho syn na chemické olympiádě.

Co následovalo, otřáslo základy politického marketingu. Přinášíme vám kompletní přepis rozhovoru, ve kterém poprvé v historii zazněla čistá, nefiltrovaná pravda o rozpočtu, slibech i o tom, proč lidé do politiky vlastně lezou.

Moderátor: Pane poslanče, děkuji, že jste přišel. Začněme tím hlavním. Vaše hnutí slibuje masivní snížení daní a zároveň zdvojnásobení důchodů i platů učitelů. Kde na to vezmete peníze?

Miloslav Kroutil: (s širokým, uvolněným úsměvem) Nikde, pane moderátore. To je naprostý nesmysl. Každý, kdo umí počítat na prstech jedné ruky, ví, že je to matematicky nemožné.

Moderátor: (zaskočeně) Pardon? Chcete říct, že váš program je nerealizovatelný?

Miloslav Kroutil: Samozřejmě. Náš ekonomický expert ten program psal ve tři ráno po lahvi vína a prostě tam střelil čísla, která dobře vypadají na billboardech. Lidé mají rádi optimistická čísla. Kdybychom jim řekli, že musíme šetřit a reformovat důchody, nikdo nás nebude volit. Takhle vyhrajeme a pak se čtyři roky budeme vymlouvat na to, že nám minulá vláda nechala prázdnou pokladnu. Dělá se to tak už třicet let.

Moderátor: (polkne) Dobrá… to je velmi… neobvyklá otevřenost. Pojďme k dalšímu velkému tématu. Volební kampaň stavíte na tvrdém boji proti korupci a klientelismu. Jak zajistíte transparentnost státních zakázek?

Miloslav Kroutil: (tiše se zasměje) Nijak. Celý ten protikorupční program je jen zástěrka. Naši sponzoři, kteří nám zaplatili tuhle drahou kampaň, už mají dávno připravený seznam firem, které ty veřejné zakázky musí dostat. Já jim to slíbil. Kdybychom ty zakázky zadali opravdu transparentně, příště mi nedají ani korunu a já budu muset zpátky do regionální pobočky pojišťovny. A věřte mi, tam se člověk nadře mnohem víc za zlomek peněz.

Moderátor: (sahá si na sluchátko, v zákulisí je slyšet křik režiséra) Pane Kroutile, uvědomujete si, co říkáte? Mluvíte o korupci ve vlastní straně! Co vaše osobní motivace? Proč jste vlastně vstupoval do vysoké politiky? Vždycky jste tvrdil, že chcete sloužit lidem.

Miloslav Kroutil: (upřímně se rozesměje) Sloužit lidem? Pane moderátore, prosím vás. Já mám ego velikosti Prachovských skal a hrozně mě baví, když mě lidé poznávají na ulici. Navíc ten pocit moci je návykový. Když projíždím s vládní limuzínou na červenou a lidi v tramvaji na mě naštvaně koukají, cítím se skvěle. A nesmíme zapomínat na poslanecký bufet a imunitu. Kdo by nechtěl brát stopadesát tisíc měsíčně za to, že občas v pátek dopoledne zmáčkne jedno tlačítko a zbytek týdne prospí v poslanecké lavici nebo stráví na rautu organizovaném našimi sponzory?

Moderátor: (potí se) Takže vám vůbec nejde o blaho národa?

Miloslav Kroutil: Ale tak… když se náhodou povede udělat něco užitečného a schválí se zákon, který lidem pomůže, tak z toho nemám deprese. Ale když se to nepovede, rozhodně kvůli tomu netrpím nespavostí. Spím jako miminko, protože vím, že ať udělám jakoukoliv botu, náš marketingový tým z toho na udělá spiknutí nepřátelských médií a naši voliči nám to stejně zbaští.

Moderátor: (dívá se zoufale do kamery) Dámy a pánové, z technických důvodů musíme dnešní rozhovor ukončit…

Miloslav Kroutil: (přátelsky ho poplácá po rameni) Nemusíte se tak mračit, pane moderátore. Vždyť to všichni vědí, já to jen poprvé řekl nahlas. Mimochodem, nemáte hlad? V poslanecké sněmovně máme dnes svíčkovou za šedesát korun, nechcete se stavit?

Poznámka redakce: Tiskový mluvčí poslance Kroutila byl okamžitě propuštěn a momentálně si hledá práci v jiné straně. Preferenční hlasy hnutí „Za Lepší Zítřky“ však paradoxně stouply o 5 %. Voliči totiž ocenili, že „ten chlap konečně nelže“.

Autor: Jan Urban | úterý 20.10.2026 13:40 | karma článku: 5,44 | přečteno: 73x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Jan Urban

Babiš objevil cestu z dluhů: stačí je splatit penězi, které už za moc nestojí

Babiš chce levnější peníze a Michl, jeho bývalý poradce, se mu vzpírá. Ve hře jsou hypotéky i trik, jak zmenšit dluh inflací. A Schillerová se ocitá v soukolí mezi premiérem, který tlačí, a guvernérem, který odolává.

19.10.2026 v 12:17 | Karma: 18,08 | Přečteno: 641x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak hnutí ANO dobylo Senát s čistou nulou a objevilo viníka volební porážky: voliče

Česká politická scéna zažila další historický milník. Hnutí ANO pod vedením nejvyššího šéfa holdingu vyrazilo dobýt tu zbytečnou, zdržující instituci zvanou Senát. Výsledek? Čistá, krystalická nula. Ani jeden jediný mandát.

18.10.2026 v 17:34 | Karma: 21,23 | Přečteno: 276x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Lidová slovesnost jako nejvěrnější audit české politiky: Od tatíčka k donu Kobleone

Říká se, že národ, který se neumí smát svým vůdcům, je odsouzen k tomu, aby je musel brát vážně. V České republice to však alespoň prozatím naštěstí nehrozí.

17.10.2026 v 14:27 | Karma: 11,23 | Přečteno: 165x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Česko shodilo bruselské okovy a hrdě stojí na vlastních nohou: reportáž z ráje bez dotací

Dokázali jsme to: konečně jsme pány sami sobě. Naše suverénní kotlina je konečně stoprocentně česká, bez unijních regulací a norem. Po více než dvaceti letech jsme dosáhli velkolepého triumfu nad bruselskou vrchností a diktaturou!

16.10.2026 v 17:39 | Karma: 29,56 | Přečteno: 1031x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Svět ANO: Poradkyně pomáhá s dotacemi, stát zaplatí 83 milionů, ministr útočí na novináře

Ministrova poradkyně podniká v získávání dotací, na něž má sama vliv, když se střet zájmů provalí, přijde útok na novináře, a účet státu za desítky milionů. Tak vypadá politická odpovědnost po česku: vítejte v době vlády ANO.

16.10.2026 v 12:31 | Karma: 19,76 | Přečteno: 260x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
12. října 2026  18:05

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.
15. října 2026  7:07

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Pneuservisy mají v listopadu naplno. Od 1. 11. totiž platí povinnost pro jízdu...
14. října 2026  17:07

Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...

Tábor připravil schodkový rozpočet, ale návrh bude posuzovat nové vedení města

ilustrační snímek
20. října 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Tábor připravil pro příští rok rozpočet se schodkem 24 milionů korun. Návrh předpokládá příjmy a...

V Blansku skončila modernizace hřiště u školy Salmova, jinde vzniká nové

ilustrační snímek
20. října 2026  13:11,  aktualizováno  13:11

V Blansku u Základní školy Salmova skončila modernizace hřiště. Stavební práce zahrnovaly i úpravu...

Jedno Ústí půjde ve dvou městských obvodech v Ústí nad Labem do opozice

ilustrační snímek
20. října 2026  13:06,  aktualizováno  13:06

Ve dvou ze čtyř městských obvodů v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí v opozici,...

Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho

Policejní auto.
20. října 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl...

Jan Urban

  • Počet článků 422
  • Celková karma 20,87
  • Průměrná čtenost 489x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení, politických hesel a "strategických" dokumentů. Skutečné motivace a souvislosti však často zůstávají skryté za jejich oponou. Jako investigativní psycholog a ekonom se snažím pronikat hlouběji do nitra společenského dění, hledat zájmy, motivace a psychologické mechanismy, které stojí za tím, co se nám předkládá jako realita. A protože některé společenské jevy jsou natolik absurdní, že si o ironii přímo říkají, občas jim rád vyhovím.
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×