Když nevíte, co s klauny, jmenujte je členy vládní rady
Jde o L. Bolečka, bývalého představitele tzv. Tea Party, ultrakonzervativní frakce ODS, která se sama vnímá jako strážce autentických pravicových a konzervativních hodnot, který později přešel ke Svobodným.
Podle Bolečka je důvodem jeho jmenování fakt, že v Radě vlády pro rovnost mužů a žen doposud zoufale chyběl pohled tzv. rakouské ekonomické školy, ke které se hlásí. Má v tom velmi pravděpodobně pravdu. Je to totiž ten nejradikálnější a nejkonzervativnější ekonomický pohled na svět, který existuje.
Pojďme se podívat, jaký nový vítr tato ekonomická teorie z 19. století přináší, a jak „relevantní“ pro řešení moderních otázek rovných příležitostí mužů a žen je. Pochopit její přínos totiž nemusí být zcela jednoduché, zvláště tehdy, pokud by si člověk myslel, že v Radě vlády pro rovnost žen a mužů se budou řešit věci jako rozdíly v odměňování, dostupnost mateřských školek nebo domácí násilí.
Zřejmě tomu ale tak není. Tato teorie, která vznikla v druhé polovině 19. století, staví totiž na extrémním individualismu, absolutním volném trhu a myšlence, že jakýkoliv zásah státu do společnosti je v podstatě cesta do pekel. Zatímco běžné konzervativní směry (např. ODS) uznávají, že stát má stavět dálnice, starat se o armádu nebo policii, „rakouská škola“ jde mnohem dál. Věří, že stát by neměl dělat prakticky nic a všechno by měl řídit čistě volný trh, a to včetně školství nebo zdravotnictví. Trh v jejím pojetí by se měl dokonce věnovat i tisku peněz.
Její stoupenci navíc dodnes vážně tvrdí, že ekonomiku nelze měřit ani zkoumat pomocí čísel, empirických dat a statistik, protože lidské jednání je nevypočitatelné. V éře digitální ekonomiky a pokročilé datové analýzy je taková víra ve věštění z ekonomické kávové sedliny pozoruhodně fascinující.
Jak moc je toto vidění světa relevantní pro dnešní realitu, tedy opustíme-li zdi bohnického sanatoria? Asi tak jako řešit emise aut příručkou pro chov tažných koní. V sociální oblasti, kterou by se Rada měla zabývat, zástupci tohoto směru věří, že trh sám vyřeší úplně všechno – včetně veškerých diskriminací či neoprávněných nerovností. Pokud tedy ženy vydělávají méně nebo čelí diskriminaci, z pohledu této optiky to zkrátka trh takto vyhodnotil, a je to v pořádku, a stát by do toho neměl strkat nos.
Nový radní Boleček už ostatně v minulosti ukázal, že má pro „rovnost“ specifické pochopení. Skrze svou frakci Tea Party – která se hrdě odkazuje na radikální křídlo amerických republikánů odmítajících jakékoliv daně, regulace či státní zdravotnictví – bojoval za covidu proti rouškám a myšlenky diverzity a inkluze označil za „rasový program zaměřený proti bílým a židovským heterosexuálním mužům“, který má kořeny v marxismu. Pikantní, s ohledem na to, že židovského původu byl i Marx.
Není to však poprvé, co současná vládní garnitura podala neúspěšným tvářím ze strany Svobodných pomocnou ruku. Naprosto stejný kousek předvedla s P. Machem, který se pro změnu stal politickým náměstkem A. Schillerové.
Jmenovat ovšem lidi s takovými názory do rady pro rovnost je skutečně geniální. Je to zhruba stejné, jako udělat zarytého odpůrce klimatizací šéfem komise pro rozvoj chladírenského průmyslu. Když už zkrátka nevíte, co s politickými klauny, udělejte z nich vládní poradce. O zábavu pak bude mít veřejnost spolehlivě postaráno. Možná však, že Babiš už skutečně není zcela při smyslech.
Jen škoda, že se této události nedožil J. Hašek. Josef Švejk by to však v hostinci U Kalicha pravděpodobně komentoval asi takto: „To máte úplně stejný, jako když za starejch časů u devadesátýho prvního regimentu udělali vrchním kuchařem jednoročního dobrovolníka, kterej předtím napsal pojednání o tom, že všichni lidi jsou vlastně vegetariáni a maso je maršálská intrika cizích mocností.“
Jan Urban
Babiš si naběhl na vidle. A Okamura mu je podal a ještě přidržel
Babiš chtěl rychle vyhovět koaličnímu partnerovi, prosadit změny financování veřejných médií a mít klid. Místo toho dostal demonstrace, stávku a první náznaky, že bude muset couvat. Jde o projevy sníženého úsudku, jdoucí s věkem?
Jan Urban
Pnutí v hnutí: Babišův monolit praská?
Zdá se, že pryč jsou časy, kdy se v hnutí ANO o všem hlasovalo jednohlasně (a sborově se přikyvovalo šéfovi). Z ANO odcházejí i ti, co uměli držet krok. Je pro Babiše čas na paniku?
Jan Urban
Stát, s. r. o.: Kde končí firma a začíná stát?
Co mají společného firma a stát? Oba potřebují peníze, řízení a výsledky. Jenže zatímco firmu můžete prodat, stát byste si neměli splést s vlastní pokladnou. A občané nejsou zaměstnanci na zkušební dobu.
Jan Urban
Globální propadák jménem Trump: druhé Trumpovo prezidentství jako historické fiasko
Současné, druhé Trumpovo prezidentství je dějinné selhání v přímém přenosu. A zdá se, že Amerika konečně prohlédla. Trumpova éra postavená na velkolepých slibech naráží na realitu každodenního života a prázdných peněženek voličů.
Jan Urban
Až odejde vláda, přijde omluva. Veřejnoprávní televize už to trénuje v zahraničí
Po odchodu Orbána v Maďarsku a nyní i Vučiće v Srbsku se veřejnoprávní média se v obou zemích divákům omluvila - za léta jednostranného zpravodajství v područí vládnoucí strany. Dočkáme se po čase něčeho podobného i u nás?
|Další články autora
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...
Když se dějiny valí na obyčejné lidi. Štěpán Javůrek rozehrává ságu o válce i svobodě
Mladá Josefína sní o učitelském povolání a obyčejném životě. Jenže přichází rok 1938 a s ním...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Starostou Jindřichova Hradce se znovu stal Michal Kozár z vítězného hnutí ANO
Starostou Jindřichova Hradce se znovu stal Michal Kozár z vítězného hnutí ANO. Dnes pro něj...
Podél hlavní silnice v novojičínské částí Žilina vznikl chodník za 31 milionů Kč
Město Nový Jičín nechalo za 31 milionů korun vybudovat chodník podél hlavního silničního tahu v...
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...
- Počet článků 441
- Celková karma 20,57
- Průměrná čtenost 493x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020