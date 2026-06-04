Když nejde o pravdu, ale o ego: Proč se hádáme i kvůli věcem, které jsou úplně nepodstatné
Existují lidé, kteří se dokážou pohádat téměř o cokoli. O politiku. O fotbal. O značku telefonu. O správný způsob přípravy bramborového salátu. A někdy i o to, zda se role toaletního papíru zavěšuje shora nebo zdola.
Pozoruhodné přitom není, že mají odlišné názory. Pozoruhodné je, s jakou intenzitou je brání. Jako by budoucnost civilizace závisela na správném uspořádání koupelny.
Když názor přestane být názorem
Za normálních okolností máme na různé věci názory. Můžeme je měnit. Můžeme o nich diskutovat. Můžeme připustit, že se mýlíme. Jenže někdy se stane něco zvláštního. Názor přestane být pouhým názorem a stane se součástí našeho „já“, tedy naší identity.
Od této chvíle už nejde o názor jako takový. Nejde o otázku, zda máme pravdu. Jde o otázku, jací jsme. A pokud někdo kritizuje náš názor, nevnímáme to jako nesouhlas s naší myšlenkou. Začneme to vnímat téměř jako útok na vlastní osobu.
Jak vznikají nesmrtelné hádky
Představte si dva kolegy. První navrhne nový pracovní postup. Druhý s ním nesouhlasí. Pokud je ego mimo hru, následuje diskuse. Vstoupí-li však do hry, následuje konflikt.
Najednou už nejde o pracovní postup. Jde o prestiž. O autoritu. O to, kdo ustoupí. A protože ustoupit by mohlo znamenat ztrátu tváře, neustoupí nikdo. Výsledkem je několik hodin debaty, po nichž všichni zúčastnění vědí méně než na začátku.
Proč omyl nechceme přiznat, nebo názor změnit
Psychologové dlouhodobě zjišťují, že lidé často nebrání své názory proto, že jsou správné. Brání je proto, že jsou jejich.
Čím více energie, času nebo emocí jsme do nějakého přesvědčení investovali, tím obtížněji připouštíme možnost, že bychom se mohli mýlit. Není to otázka logiky. Je to otázka psychologické investice. Přiznat omyl totiž někdy znamená připustit, že jsme se mýlili, možná celé roky. A to je pro naše ego podobně příjemné jako daňová kontrola.
Politika jako festival angažovaného ega
Nikde není tento jev vidět lépe než v politice. Lidé často nezačnou podporovat politika proto, že by souhlasili se vším, co říká. Postupně se však jeho podpora může stát součástí jejich identity. A od této chvíle nastává problém.
Každá kritika politika se totiž začne jevit i jako kritika jeho příznivců. A tím i nás samotných. Takže se každá chyba politika vysvětluje, každý úspěch oslavuje a každý argument druhé strany se automaticky považuje za podezřelý.
Ne proto, že by byl nutně špatný. Ale proto, že při vysoké angažovanosti ega přestáváme hájit názor. Začínáme hájit sami sebe. A tak když protistrana prohlásí, že „náš“ politik je trouba, který navíc krade a patří do kriminálu, vnímáme to skoro tak, jako by tvrdila, že do vězení patříme i my.
Sociální sítě: ráj angažovaného ega
Sociální sítě vytvořily prostředí, v němž se angažovanosti ega mimořádně daří. Veřejně prezentujeme své názory. Sbíráme souhlas. Sbíráme „lajky“. A čím více lidí náš post podpoří, tím více se stává součástí našeho obrazu o sobě.
Pak přijde někdo s opačným názorem. A místo diskuse vznikne digitální obdoba středověké bitvy. S tím rozdílem, že rytíře nahradily vykřičníky a katapulty komentářové sekce.
Lze to kurýrovat?
Do určité míry ano, předpokladem však je, že o léčbu stojíme. Základem je diagnostika, a k ní pomáhá jednoduchá otázka: Bráním svůj názor, nebo své ego?
Není snadné si ji položit. A ještě těžší je odpovědět si poctivě. Často totiž zjistíme, že argumentujeme méně kvůli pravdě a více kvůli vlastnímu sebeobrazu.
Paradoxem přitom je, že lidé, kteří dokážou připustit omyl, obvykle nepůsobí slaběji. Naopak. Působí sebejistěji. Nemusejí totiž dokazovat svou hodnotu tím, že vyhrají každou hádku.
Angažovanost ega přitom sama o sobě není špatná. Díky ní lidé bojují za důležité hodnoty, vytrvávají v obtížných situacích a nenechají se snadno odradit. Problém nastává ve chvíli, kdy se ego stane hlavním aktérem jejich diskuse. V tu chvíli už nejde o hledání pravdy. Jde o ochranu vlastní identity.
A tehdy se z každé debaty může stát souboj na život a na smrt. Dokonce i tehdy, když původně šlo jen o to, jak správně pověsit toaletní papír.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020