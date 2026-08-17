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Když názor rozhoduje o pravdě

Někteří lidé nepoužívají informace k tomu, aby si vytvořili názor. Používají svůj názor k tomu, aby rozhodli, které informace jsou pravdivé. Je to pohodlné, bezpečné a hlavně se člověk nikdy nemůže mýlit, byť se mýlí skoro stále.

Člověk by si mohl myslet, že si své názory vytváříme na základě faktů. Jak naivní. Současná internetová diskuse nám nabízí a ukazuje mnohem dokonalejší systém: nejdříve si vytvoříme názor, a teprve potom začneme zjišťovat fakta. Když fakta s naším názorem souhlasí, máme důkaz. Když nesouhlasí, jde o propagandu.

Je to geniální. A především nesmírně praktické. Probíhá to zhruba takto: napíšete, že se něco skutečně stalo. Diskutující: „To není pravda.“ Přinesete odkaz na české médium. „Tomu nevěřím. To je mainstream.“ Přinesete zahraniční zdroj. „Západní propaganda.“ Přinesete původní dokument. „A kdo ví, kdo ho napsal?“ Přinesete několik nezávislých zdrojů. „Všichni jsou zaplacení.“

Nakonec už vám zbývá jen přivést svědka přímo z místa události. „To mohl říct pod nátlakem.“

Dostali jsme se tím do dokonalého informačního systému, ve kterém nelze nikdy prohrát spor, protože neexistuje žádný důkaz, který by diskutujícího přiměl změnit názor.

Psychologové pro podobné chování mají několik odborných názvů. Mluví o konfirmačním zkreslení nebo motivovaném uvažování. Člověk má tendenci hledat a přijímat informace, které potvrzují jeho přesvědčení, zatímco informace opačné podrobuje mnohem přísnějšímu zkoumání, a pokud s jeho přesvědčením nesouhlasí, pak je odmítá. Anebo – možná ještě častěji – je odmítá hned, aniž by je ověřoval. Vzhledem k tomu, že ví, že se mu do jeho názorového či ideového krámu nehodí, je koneckonců ekonomičtější odmítnout je hned.

Současné společenské diskuse však i tento primitivní mechanismus povýšili na internetové umění. Informace už nejsou něco, z čeho vytváříme názor. Informace jsou materiál, ze kterého si vyrábíme důkaz pro názor, který už máme.

Platí to samozřejmě úplně stejně pro všechny tábory, a je až pozoruhodné, jak snadno dokážeme odhalit manipulaci u těch druhých a jak obtížně ji poznáváme u sebe.

Když náš člověk něco řekne, je to fakt, v nejhorším případě „názor“. Když to řekne jejich člověk, je to „propaganda“. Když náš člověk lže, je to nepřesnost. Když lže jejich člověk, je to důkaz charakteru celého politického systému. A když nám někdo předloží skutečnost, která se nám nehodí? Je potřeba přezkoumat a odmítnout skutečnost.

Možná bychom proto měli zavést nový základní princip internetové diskuse: Než začnete zjišťovat, jestli je informace pravdivá, zkuste si nejdříve položit otázku, zda byste jí uvěřili, kdyby podporovala názor vašeho protivníka.

To je totiž docela nepříjemný test. A možná právě proto se na internetu používá tak málo. Protože největší nebezpečí nemusí být v tom, že nám někdo lže. Může být v tom, že už předem víme, které lži chceme slyšet – a které pravdy jsme ochotni odmítnout.

A tím se dostáváme k poněkud smutnému závěru. Člověk, který nikdy nezmění svůj názor, není nutně člověk, který má vždy pravdu. Možná je to jen člověk, který si vytvořil tak dokonalý systém obrany proti realitě, že už ho žádná informace nemůže ohrozit. A to je skutečně pohodlný způsob života. Jen má jednu malou nevýhodu: člověk v něm může mít celý život „pravdu“ – a přitom se celý život mýlit.

P.S. Pro ty, kteří tomu, co jsem napsal, nevěří

Aby bylo jasno: konfirmační zkreslení ani motivované uvažování jsem si pro potřeby tohoto blogu nevymyslel, a dokonce nejde ani o propagandu. Psychologové se tím zabývali dávno předtím, než vznikly sociální sítě, internetové diskuse a komentářové války.

  • The Case for Motivated Reasoning, Psychological Bulletin (1990). Klasická práce ukazující, že když chceme dojít k určitému závěru, máme tendenci používat takové způsoby uvažování, které nám k němu pomohou dojít.
    Článek v databázi PubMed
    Jinými slovy: někdy nehledáme pravdu. Hledáme argument, kterým si obhájíme to, co už jsme si předem rozhodli.
  • Konfirmační zkreslení (confirmation bias) – přehled výzkumu popisuje tendenci vyhledávat, interpretovat a uchovávat informace způsobem, který podporuje naše dosavadní přesvědčení.
    Přehled výzkumu v časopise Synthese
    Takže ano: člověk může skutečně začít u názoru a teprve potom si vyrobit vlastní realitu.
  • Peter Wason a počátky výzkumu konfirmačního zkreslení. Už Wasonovy experimenty z roku 1960 ukázaly tendenci hledat důkazy potvrzující hypotézu a ne ty, které by ji mohly vyvrátit.
    Internet pouze zdokonalil technologii. Dříve jsme si hledali potvrzení v novinách, dnes máme k dispozici celý svět a vyhledávač.

Pro čtenáře, kteří ani po těchto odkazech nevěří, doporučuji pokračovat v hledání zdrojů, dokud nenajdou takový, který jim dá za pravdu.

Autor: Jan Urban | pondělí 17.8.2026 10:21 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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