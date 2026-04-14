Když mozek v práci stávkuje: 7 vtipů, které vám vrátí nadhled

Pracovní nasazení je důležité, ale bez občasné dávky humoru se z nás stanou vyhořelé stroje. Krátká pauza a úsměv dokážou restartovat kreativitu i v tom nejnáročnějším dni. Tady je pár kousků z profesního prostředí.

O znaménkách a realitě

Matematik, fyzik a filozof stojí na střeše hořícího mrakodrapu. Jediná šance je skočit do malého bazénku dole.

  • Filozof: „Pokud existuje Bůh, jistě mě nenechá ve štychu.“ Skočí a bazén mine o 10 metrů.
  • Fyzik: Spočítá trajektorii na kalkulačce, rozběhne se a skočí přesně doprostřed.
  • Matematik: Taky chvíli počítá, sebevědomě se rozběhne, skočí... a vystřelí prudce nahoru k nebi. Co se stalo? Udělal chybu ve znaménku!

O marketingové perspektivě

Potkají se dva spolužáci z marketingu po deseti letech. Jeden v luxusním obleku, druhý jako bezdomovec. „Člověče, já se mám hrozně,“ naříká ten chudý. „Už tři dny jsem nejedl.“ Ten úspěšný ho poplácá po rameni: „No tak to není dobrý, kamaráde, s tím musíš něco udělat! Musíš se do toho jídla prostě trošku přinutit!“

O zběsilé efektivitě

Zaměstnanec běhá po dílně s prázdným kolečkem v neskutečném sprintu. Šéf ho zastaví: „Oceňuji to nasazení, ale proč s tím kolečkem jezdíte naprázdno?“ Zaměstnanec ani nezpomalí: „Šéfe, já mám takovej fofr, že nestíhám nakládat!“

O tržní logice

Ekonom a jeho přítel jdou po ulici a uvidí na zemi ležet bankovku.
Přítel se pro ni chce sehnout, ale ekonom ho zadrží: „Nebuď blázen. Kdyby ta bankovka byla skutečně pravá, už dávno by ji někdo sebral!“

O psychologické pomoci

Dva psychologové uvidí na ulici muže v kaluži krve, zmláceného a okradeného. Jeden se nad ním skloní, pak se otočí ke kolegovi a říká: „Tý jo, člověče... ten, kdo mu to udělal, ten musí být ale v hrozném psychickém stavu! Ten by fakt potřeboval naši pomoc, co?“

O úspěšné operaci (Z lékařského prostředí)

Po náročné pětihodinové operaci vyjde chirurg ze sálu, celý zpocený, ale s úsměvem na tváři. Potká kolegu a nadšeně mu vypráví:„Teda, to byla naprostá fantazie! Tak čistý řez, tak precizní podvázání cév, anatomicky naprosto učebnicový výkon. Radost pohledět, fakt životní dílo!“ Kolega uznale pokývá hlavou a ptá se: „Skvělá práce! A jak je na tom pacient?“ Chirurg se zarazí, mávne rukou a říká: Ále, pacient... ten to samozřejmě nepřežil. Ale ta technika, kolego, ta technika byla naprosto dokonalá!“

O penzistech a zaslouženém odpočineku.

Dva penzisté sedí v parku na lavičce a krmí holuby. Jeden si povzdechne: „Teda, Karle, já ti nevím. Celý život jsem šetřil na stáří, abych si mohl užívat klidu a nemusel obracet každou korunu...“ Karel se na něj podívá a ptá se: „A co se stalo? Peníze došly?“"To ne,“ odpoví první, peněz mám přesně tolik, kolik jsem si naplánoval. Jenže tenkrát, když jsem si ten plán dělal, tak rohlík stál desetník a auto pětadvacet tisíc. Teď mám v kapse miliony, ale můžu si za ně koupit tak akorát ten pytlík zrní pro holuby!“

Autor: Jan Urban | úterý 14.4.2026 11:58 | karma článku: 3,82 | přečteno: 72x

Jan Urban

  • Počet článků 170
  • Celková karma 15,32
  • Průměrná čtenost 403x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

