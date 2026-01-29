Když moc nepřitahuje kvalitu: O příkladu, který formuje víc, než si rádi připouštíme
Říká se, že vláda si žádá ty nejlepší lidi. Nejen odborně zdatné, ale i charakterově pevné, schopné nést odpovědnost, snést tlak a přitom neztratit smysl pro službu. Je to krásná představa, téměř ideální. O to zajímavější je sledovat, jak málo současná politická praxe dělá pro to, aby takové lidi skutečně přitahovala.
Protože přitažlivost není otázkou prohlášení ani volebních sloganů. Vzniká z příkladu. Z kultury jednání. Z toho, zda je politika vnímána jako prostor smysluplné práce, nebo jako aréna, v níž vítězí hlasitější, cyničtější a méně skrupulózní. Pokud ti, kdo stojí u moci, dávají opakovaně najevo, že nejdůležitější dovedností je schopnost přežít skandál, uhájit vlastní pozici a elegantně se vyhnout odpovědnosti, pak by bylo téměř zázrakem, kdyby to přitahovalo lidi s vnitřními nároky na sebe sama.
Ještě znepokojivější než samotná nepřitažlivost je ale jiný efekt: když vláda svým jednáním začne probouzet a podporovat to, co je v lidech nejhorší. Když normalizuje pohrdání, zjednodušování, hledání nepřítele místo řešení. Když ukazuje, že agrese je efektivnější než argument a že loajalita ke skupině má větší cenu než pravda. V takovém prostředí se neodrazují jen „ti nejlepší“ — odrazují se všichni, kdo nechtějí hrát tuto hru.
Politika má totiž ve vztahu ke společnosti zvláštní schopnost: formovat její nálady, jazyk a hranice přijatelného. Pokud ti nahoře relativizují odpovědnost a posouvají laťku slušnosti níž a níž, nelze se pak příliš divit, že se podobný tón šíří i dolů. Vláda pak nepůsobí jako korektiv, ale jako zesilovač těch nejlacinějších instinktů.
A tak se kruh uzavírá. Čím méně je politika prostředím, které by stálo za to obývat, tím méně lidí s kvalitou do ní vstupuje. A čím méně takových lidí v ní je, tím méně důvodů vzniká, aby se obraz politiky změnil. Možná tedy problém nespočívá v tom, že bychom neměli dostatek schopných a slušných lidí. Spíše v tom, že jsme vytvořili systém, který jim nedává žádný důvod přijít — a bohužel až příliš mnoho důvodů zůstat stranou.
