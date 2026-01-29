Když moc nepřitahuje kvalitu: O příkladu, který formuje víc, než si rádi připouštíme

Politika potřebuje ty nejlepší lidi. Příklad, který dnes dává, je spíš odrazuje: O moci, příkladu a (ne)zamýšlených důsledcích.

Říká se, že vláda si žádá ty nejlepší lidi. Nejen odborně zdatné, ale i charakterově pevné, schopné nést odpovědnost, snést tlak a přitom neztratit smysl pro službu. Je to krásná představa, téměř ideální. O to zajímavější je sledovat, jak málo současná politická praxe dělá pro to, aby takové lidi skutečně přitahovala.

Protože přitažlivost není otázkou prohlášení ani volebních sloganů. Vzniká z příkladu. Z kultury jednání. Z toho, zda je politika vnímána jako prostor smysluplné práce, nebo jako aréna, v níž vítězí hlasitější, cyničtější a méně skrupulózní. Pokud ti, kdo stojí u moci, dávají opakovaně najevo, že nejdůležitější dovedností je schopnost přežít skandál, uhájit vlastní pozici a elegantně se vyhnout odpovědnosti, pak by bylo téměř zázrakem, kdyby to přitahovalo lidi s vnitřními nároky na sebe sama.

Ještě znepokojivější než samotná nepřitažlivost je ale jiný efekt: když vláda svým jednáním začne probouzet a podporovat to, co je v lidech nejhorší. Když normalizuje pohrdání, zjednodušování, hledání nepřítele místo řešení. Když ukazuje, že agrese je efektivnější než argument a že loajalita ke skupině má větší cenu než pravda. V takovém prostředí se neodrazují jen „ti nejlepší“ — odrazují se všichni, kdo nechtějí hrát tuto hru.

Politika má totiž ve vztahu ke společnosti zvláštní schopnost: formovat její nálady, jazyk a hranice přijatelného. Pokud ti nahoře relativizují odpovědnost a posouvají laťku slušnosti níž a níž, nelze se pak příliš divit, že se podobný tón šíří i dolů. Vláda pak nepůsobí jako korektiv, ale jako zesilovač těch nejlacinějších instinktů.

A tak se kruh uzavírá. Čím méně je politika prostředím, které by stálo za to obývat, tím méně lidí s kvalitou do ní vstupuje. A čím méně takových lidí v ní je, tím méně důvodů vzniká, aby se obraz politiky změnil. Možná tedy problém nespočívá v tom, že bychom neměli dostatek schopných a slušných lidí. Spíše v tom, že jsme vytvořili systém, který jim nedává žádný důvod přijít — a bohužel až příliš mnoho důvodů zůstat stranou.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 29.1.2026 12:18 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Další články autora

Jan Urban

Proč vyjadřování Macinky nemělo překvapit: Když se dlouhodobá rétorika bere jako novinka

Hledal-li Babiš loajálního partnera, nelze mu to mít za zlé. V politice je loajalita vzácné zboží. Horší je, když se ukáže, že s sebou tento partner přinesl styl, který nebylo možné přeslechnout ani přehlédnout.

28.1.2026 v 16:04 | Karma: 29,00 | Přečteno: 1287x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Hra, kterou nikdo nechce dohrát: současný politický spor z pohledu teorie her

Současný český politický spor – prezident, Andrej Babiš, Petr Macinka a Motoristé – se většinou popisuje jazykem emocí, morálky a „kdo koho drží pod krkem“. Přesnější, a mnohem nemilosrdnější, je pohled teorie her.

28.1.2026 v 11:52 | Karma: 10,86 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Stálo to Babišovi za to? A stálo to za to nám?“

Vstup Andreje Babiše do politiky nepřinesl slibovanou změnu, ale novou normu: loajalitu místo odpovědnosti, marketing místo pravidel. Jedna dotační kauza se stala symbolem éry, v níž moc je štítem a strategií role oběti.

27.1.2026 v 18:20 | Karma: 19,36 | Přečteno: 385x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Premiér jako chromá kachna, aneb jak se z předsedy vlády stává rukojmí vlastní koalice

Současný premiér se ocitl v politickém stavu, který Američané výstižně nazývají lame duck — chromá kachna. Jde o situaci, kdy prezident po zvolení svého nástupce vládne už jen symbolicky, protože jeho moc odnesl čas.

27.1.2026 v 16:27 | Karma: 33,52 | Přečteno: 1114x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Malá žlutá knížka (pro velké myšlenky): citáty, které vysvětlí vše (fikce)

Účastníci nedávného sjezdu ANO si kromě obligátní porce optimismu, potlesku na povel a uklidňující jistoty, že „to zase někdo zaplatí“, odnesli i hodnotný ideologický artefakt: útlou knížku s výběrem myšlenek osvíceného předsedy.

27.1.2026 v 11:43 | Karma: 4,04 | Přečteno: 61x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Strašnická

Strašnická
vydáno 29. ledna 2026  12:59

Strážníci MP Praha po delší době ráno opět dohlíželi na přechod u školy v Praze 10 v ulici V...

Oteplení podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji výrazněji nezhoršilo

ilustrační snímek
29. ledna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Oteplení v tomto týdnu podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji výrazněji nezhoršilo, zůstávají...

Linka A

Linka A
vydáno 29. ledna 2026  12:45

Ve voze ev.č. #3626 je nápis „MAZEJTE DO PRÁCE "

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín
vydáno 29. ledna 2026  12:44

Nový sníh v Praze

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Jan Urban

  • Počet článků 31
  • Celková karma 11,97
  • Průměrná čtenost 353x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.