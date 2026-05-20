Když Mikeš učí NATO, kdo má jezdit na summit
Autor blogu zjevně propadl dojmu, že summit NATO je něco mezi sjezdem účetních Agrofertu a ideologickým seminářem o tom, že „existují jen dvě pohlaví“.
A tak se pohoršuje nad představou, že by Českou republiku reprezentoval člověk, který byl předsedou Vojenského výboru NATO, tedy jeden z nejvýše postavených vojenských představitelů celé aliance. Ano, skutečně šokující kvalifikace pro summit NATO.
Je fascinující sledovat, jak se v některých kruzích odborná zkušenost stala téměř přitěžující okolností. Petr Pavel totiž vedle znalosti prostředí NATO disponuje ještě jednou nebezpečnou vlastností: v zahraničí ho berou vážně.
To je samozřejmě problém pro domácí politickou scénu, kde je za vrchol diplomacie považováno urazit Brusel před obědem a odpoledne si stěžovat, že nás ve světě nikdo nerespektuje.
Ve srovnání s Pavlem působí tandem Babiš–Macinka trochu jako kdyby na chirurgický kongres místo zkušeného lékaře vyslali majitele řeznictví a komentátora z facebookové diskuse. Jeden má celoživotní zkušenosti s alianční bezpečností, druhý s dotačními podvody a třetí s kulturní válkou o záchody. Každý jsme expert na něco.
Autor blogu si také zřejmě spletl charakter s poslušností. Což není úplně překvapivé, protože sám svou vládě oodannou modloslužbou působí spíš dojmem člověka, který si servilitu osvojil jako svou hlavní životní strategii .
Petr Pavel možná skutečně nesplňuje základní kvalifikační předpoklad části dnešní politické scény: onu oddanou loajalitu k premiérovi, při níž se i obyčejný nesouhlas chápe téměř jako pokus o státní převrat. V prostředí, kde je nejvyšší hodnotou přikyvování, může člověk s vlastním názorem působit skoro nebezpečně.
A nakonec je tu ještě jeden drobný detail: summit NATO opravdu není hospodská debata o tom, kdo koho „setřel“ na sociálních sítích. Je to setkání lidí, kteří řeší bezpečnost Evropy. A k té má bývalý šéf vojenského výboru NATO přece jen o něco blíž než Babiš a Macinka dohromady.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020