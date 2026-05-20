Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Když Mikeš učí NATO, kdo má jezdit na summit

Podle Mikeše zřejmě nestačí být bývalým šéfem Vojenského výboru NATO. Důležitější kvalifikací pro účast na summitu této organizace je patrně bezmezná loajalita k premiérovi a ochota poslušně schvalovat neonacisty za ministry ČR.

Autor blogu zjevně propadl dojmu, že summit NATO je něco mezi sjezdem účetních Agrofertu a ideologickým seminářem o tom, že „existují jen dvě pohlaví“.

A tak se pohoršuje nad představou, že by Českou republiku reprezentoval člověk, který byl předsedou Vojenského výboru NATO, tedy jeden z nejvýše postavených vojenských představitelů celé aliance. Ano, skutečně šokující kvalifikace pro summit NATO.

Je fascinující sledovat, jak se v některých kruzích odborná zkušenost stala téměř přitěžující okolností. Petr Pavel totiž vedle znalosti prostředí NATO disponuje ještě jednou nebezpečnou vlastností: v zahraničí ho berou vážně.

To je samozřejmě problém pro domácí politickou scénu, kde je za vrchol diplomacie považováno urazit Brusel před obědem a odpoledne si stěžovat, že nás ve světě nikdo nerespektuje.

Ve srovnání s Pavlem působí tandem Babiš–Macinka trochu jako kdyby na chirurgický kongres místo zkušeného lékaře vyslali majitele řeznictví a komentátora z facebookové diskuse. Jeden má celoživotní zkušenosti s alianční bezpečností, druhý s dotačními podvody a třetí s kulturní válkou o záchody. Každý jsme expert na něco.

Autor blogu si také zřejmě spletl charakter s poslušností. Což není úplně překvapivé, protože sám svou vládě oodannou modloslužbou působí spíš dojmem člověka, který si servilitu osvojil jako svou hlavní životní strategii .

Petr Pavel možná skutečně nesplňuje základní kvalifikační předpoklad části dnešní politické scény: onu oddanou loajalitu k premiérovi, při níž se i obyčejný nesouhlas chápe téměř jako pokus o státní převrat. V prostředí, kde je nejvyšší hodnotou přikyvování, může člověk s vlastním názorem působit skoro nebezpečně.

A nakonec je tu ještě jeden drobný detail: summit NATO opravdu není hospodská debata o tom, kdo koho „setřel“ na sociálních sítích. Je to setkání lidí, kteří řeší bezpečnost Evropy. A k té má bývalý šéf vojenského výboru NATO přece jen o něco blíž než Babiš a Macinka dohromady.

Autor: Jan Urban | středa 20.5.2026 15:25 | karma článku: 11,66 | přečteno: 114x

Další články autora

Jan Urban

Trafika za loajalitu, aneb jak se dělá politika po babišovsku

V české politice existují dvě jistoty: veřejná hesla sloužící k získání voličů, a neveřejné odměny pro loajální spojence. Ta druhá kategorie bývá však, ve srovnání s jakýmkoli volební programem, daleko stabilnější.

20.5.2026 v 12:39 | Karma: 10,57 | Přečteno: 123x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Co jsem měl dělat, když na tom Tomio trval, aneb Andrej v boji proti bavorským politikům

Hádejte, kdo to je: jeden den vysvětlujete, že Německo je „náš strategický a ekonomicky nejdůležitější partner“, a druhý přesvědčuje německé strany, aby jejich politici na sjezd sudetského landsmanšaftu raději do Brna nejezdili?

19.5.2026 v 19:34 | Karma: 30,39 | Přečteno: 697x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak opodstatněné jsou obavy z AI, a kdo a jak na nich vydělává?

Strach se stal jedním z nejvýnosnějších artiklů naší doby, což platí, možná ještě více, i u strachu z AI. Kdo na těchto obavách vydělává, a proč dokážou být zvýšené obavy z AI tak výnosné?

18.5.2026 v 16:36 | Karma: 7,16 | Přečteno: 117x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Duch svatý sestoupil, ale bohužel špatně zaparkoval

Do naší současné politiky zjevně sestoupil Duch svatý. Jak jinak si lze vysvětlit zázračné obraty názorů, kolektivní ztráty paměti či opakovaná vstávání politiků z mrtvých? Při tomto zásahu shůry však došlo k fatálnímu omylu.

17.5.2026 v 19:52 | Karma: 15,17 | Přečteno: 302x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Český vládní houbařský kroužek: „Našli jsme peníze v rozpočtu“

Kde bere stát peníze, když mu chybí? Daně? Dluhy? Kdeže! Naši politici s oblibou vyrážejí do lesa státního rozpočtu a miliardy prostě „najdou“. Vítejte ve světě kouzelného účetnictví, kde se peníze hledají a úspěšně nacházejí.

16.5.2026 v 21:01 | Karma: 30,67 | Přečteno: 1095x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
15. května 2026  10:20

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...

MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým hraje o tři body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...
20. května 2026  17:04

Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem....

Zkušený plastický chirurg: Pacienti si nosí na konzultace fotky od umělé inteligence

Plastického chirurga můžete znát také z druhé řady pořadu Extrémní proměny, kde...
20. května 2026

Estetická medicína v současnosti zažívá obrovský boom a spolu s ní roste i počet lidí, kteří kvůli...

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...
20. května 2026  9:42,  aktualizováno  16:47

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a...

Sochy z písku v Písku letos ztvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy

ilustrační snímek
20. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Sochy z písku letos podvacáté vyrostly Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku. Právě téma...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 216
  • Celková karma 17,24
  • Průměrná čtenost 429x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.