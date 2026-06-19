Když Lhotská prská: Evropská unie opět nalezena vinnou
Jsou autoři, kteří překvapují novými tématy. A pak jsou autoři, kteří s obdivuhodnou vytrvalostí píší celý život jeden článek. Pouze mění číslo evropské směrnice, název dotačního programu a aktuálního nepřítele. Kateřina Lhotská patří do druhé skupiny.
Tentokrát objevila evropský program AgoraEU, který má v příštích letech podporovat kulturní projekty, média a organizace občanské společnosti. Program skutečně existuje a skutečně počítá s miliardami eur. Potud jsou fakta v pořádku.
Pak však nastává okamžik, kdy se z účetního dokumentu stává apokalyptický román. Najednou už nejde o rozpočtovou kapitolu. Jde o převýchovu obyvatelstva. O útok na národní identitu. O likvidaci svobody. O válku proti zdravému rozumu. A pravděpodobně také o další krok na cestě k tomu, aby děti ve školkách povinně recitovaly Green Deal pozpátku.
Člověk skoro čeká, že se mezi příjemci grantů objeví i organizace na podporu nuceného objímání větrných elektráren.
Bruselský univerzální viník
Na textech paní Lhotské je fascinující jedna věc. Jejich svět je dokonale jednoduchý. Pokud je někde problém, stojí za ním Brusel. Pokud někdo dostává grant, je to ideologická korupce. Pokud někdo mluví o klimatu, jde o propagandu. Pokud někdo bojuje proti dezinformacím, ve skutečnosti cenzuruje. Pokud někdo používá citlivější jazyk, ničí českou civilizaci. A pokud s ní někdo nesouhlasí, pravděpodobně byl převychován za evropské peníze.
Je to intelektuálně velmi úsporný model. Podobně jako staré sovětské plánování dokáže vysvětlit úplně všechno jednou příčinou. Výhodou takového přístupu je, že člověk nemusí přemýšlet nad složitostí světa. Nevýhodou je, že svět bývá složitější.
Staré dobré časy, které nikdy nebyly
Za většinou textů paní Lhotské se skrývá zvláštní druh nostalgie. Představa, že kdysi existoval normální svět. Svět bez Bruselu. Bez Green Dealu. Bez neziskovek. Bez genderových debat. Bez klimatických aktivistů. Bez médií bojujících s dezinformacemi.
Jinými slovy svět, ve kterém všichni slušní lidé souhlasili s tím, co si myslí paní Lhotská. Jenže takový svět nikdy neexistoval. Existovala pouze doba, kdy některá témata nebyla tolik vidět. Stejně jako neexistovala idylická devadesátá léta bez problémů, neexistovala ani Evropa bez sporů o hodnoty, identitu nebo směřování společnosti. Rozdíl je pouze v tom, že dnes se o nich více mluví.
V tichém stínu Velkého Profesora
Člověk nemusí být zkušený politolog, aby rozpoznal známé ideové kulisy. Pojmy jako evropská vrchnost, převýchova, zelené šílenství, neziskovkový byznys nebo útok na tradiční hodnoty se českým veřejným prostorem pohybují už desítky let. Nad mnoha odstavci se vznáší duch Václava Klause podobně vytrvale jako cigaretový kouř nad hospodou devadesátých let.
Není na tom nic špatného. Každý autor má své inspirace. Jen je pozoruhodné sledovat, jak se svět mezitím proměnil, zatímco některé argumenty zůstaly zakonzervované ve stavu přibližně z roku 2005. Je to intelektuální obdoba mamutů nalezených v sibiřském permafrostu. Jen s větším množstvím vykřičníků.
Média, neziskovky a podezřelá demokracie
Největší nervozitu v článku nevyvolávají kulturní projekty ani filmové festivaly. Tou jsou média a občanská společnost. Což je samo o sobě zajímavé.
Demokratické režimy totiž obvykle stojí právě na existenci médií, spolků, nadací, univerzit, odborných organizací a dalších institucí mezi státem a jednotlivcem. Právě tomu se říká občanská společnost. V autorčině podání však působí skoro jako organizované spiknutí proti zdravému selskému rozumu.
Je zvláštní, že podpora médií bývá prezentována jako ohrožení demokracie, zatímco země, kde jsou média pod přímou kontrolou státu, bývají některými kritiky Bruselu nápadně často označovány za vzor suverenity. Tato logika připomíná člověka, který si stěžuje na příliš mnoho hasičů během požáru.
Zůstaňte klidní. Sanitky přežijí.
Na celé aféře je nejzábavnější její předvídatelnost. Kdyby Evropská unie schválila program na podporu knihoven, byl by to útok na svobodu. Kdyby podpořila školy, byla by to převýchova. Kdyby financovala výzkum rakoviny, šlo by pravděpodobně o woke nádorovou agendu. A kdyby přestala financovat cokoliv, byla by obviněna z likvidace evropské kultury.
Některé argumentační stroje totiž nefungují na fakta. Fungují na permanentní pocit ohrožení. Protože bez pocitu ohrožení by nebylo proti čemu bojovat. A bez boje by nebylo o čem psát. Nezbývá tedy než popřát paní Lhotské hodně sil. Evropská unie totiž bude i nadále schvalovat rozpočty. Neziskovky budou dál existovat. Média budou dál psát.
A čeština s vysokou pravděpodobností přežije jak genderově citlivé formulace, tak granty na kulturní projekty. Ostatně přežila habsburskou monarchii, nacismus, komunismus, éru televizních estrád i Klause. Nějakou AgoruEU už snad také zvládne.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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