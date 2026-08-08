Když hloupost kvete a Havlíček mluví
Politika občas nabídne výroky, které by si zasloužily vystavit v Národním technickém muzeu. Ne jako technické vynálezy, ale jako exponáty hlouposti či jazykové akrobacie. Pamětníci vzpomenou, jak kupónový vizionář Klaus v 90. letech zpochybňoval význam nastupujícího internetu jako módního výstřelku. Havlíčkovo označení „zelené“ energetiky za „nutné zlo“ spadá to téže kategorie.
Na první pohled zní rozhodně. Na druhý už poněkud méně. Co vlastně Havlíček slovem „nutné“ myslí? Pokud tím myslí „politicky nařízené“, tedy nikoli nutné ve smyslu „ekonomicky či technicky nevyhnutelné“, a tvrdí tak, že nám zelenou energetiku nařizuje Evropská unie, pak je jeho výrok přinejmenším hrubě zavádějící.
EU stanovuje klimatické a energetické cíle, ale nepřikazuje České republice, aby každou konkrétní elektrárnu postavila určitým způsobem. Konkrétní technologie nebo energetické projekty nejsou „příkazem EU“ a Česko má poměrně značný prostor rozhodnout, jak svých cílů dosáhne – zda větším podílem jádra, obnovitelných zdrojů, úspor, sítí, akumulace nebo jejich kombinací. Jakou cestou svých cílů dosáhneme, je tedy z velké části naše rozhodnutí.
Navíc, zelená energetika nevznikla v Bruselu. Je výsledkem technologického vývoje v soukromém průmyslovém sektoru včetně klesajících nákladů některých obnovitelných zdrojů, snahy o energetickou bezpečnost i reakce na klimatická rizika. Solární panel není bruselský ideologický artefakt. Je to energetická technologie. Stejně jako reaktor, turbína nebo plynová elektrárna.
Ve skutečnosti tedy nejde o „nutné“ ani jiné zlo: jde o modernizaci energetiky. Česká republika bude potřebovat jádro, obnovitelné zdroje, přenosové sítě, akumulaci, a především rozumně nastavený energetický mix. O jeho podobě můžeme a musíme vést věcnou debatu. Je však třeba vidět, že svět mezitím investuje do nových energetických technologií, baterií, chytrých sítí a obnovitelných zdrojů, a to ne proto, že by všechny vlády světa propadly zelenému náboženství, ale protože v nich vidí budoucí průmysl, technologie a obchod. Ano, obchod.
A tady začíná být Havlíčkův výrok poněkud pikantní. K čemu vlastně máme ministra průmyslu? Aby pomáhal českému průmyslu držet krok s technologickým vývojem, nebo aby mu vysvětloval, že část budoucího průmyslu je „zlo“?
Ministerstvo průmyslu a obchodu má na starosti průmyslovou politiku, energetiku, výzkum, techniku a technologie, a je spíše relikvií socialistického plánování. Jeho úkolem ale není naříkat nad tím, že se svět mění, ale pomáhat vlastní zemi změnu zvládnout a ekonomicky z ní vytěžit co nejvíce.
Proto bychom možná měli přestat poslouchat ideologické mlžení o tom, co nám údajně všechno přikazuje Brusel, a začít mluvit o cenách, návratnosti, konkurenceschopnosti, energetické bezpečnosti a technologickém náskoku, a přestat strašit slovem „zlo“. Protože právě to je od ekonomicky gramotného průmyslového ministra třeba.
Protože když ministr průmyslu začne místo argumentů používat slovník z pohádek, člověk si není jistý, jestli ještě poslouchá hospodářskou politiku, nebo čtení z Karkulky. A pak se nabízí docela prostá otázka: potřebujeme ministra průmyslu, který nám bude vysvětlovat, proč je budoucnost „nutné zlo“ a z energetické strategie vyrábí politického strašáka – nebo ministra průmyslu, který nám vysvětlí, jak z ní může český průmysl vydělat? Potřebujeme ministra, z jehož prohlášení je zřejmé, že dojdou-li mu nápady, nastoupí Brusel jako univerzální viník?
Ale možná jsme jen svědky opakujícího se politického mechanismu: nová technologie se nejprve zesměšní jako módní výstřelek, a když se ukáže, že je skutečně významná a mezinárodně profitabilní, její odpůrci už jen vysvětlují, proč ji vlastně od začátku podporovali.
P.S. Co mají společného země jako Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Japonsko či USA? Mají vyspělý průmysl, ale ani jedna nich nemá ministerstvo průmyslu. Nepotřebují tak ani Havlíčka, který je by strašil „zlem“.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020