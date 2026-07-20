Když hlava neví, co dělají ruce: jak Babiš ukázal manuál, jak „ignorovat“ prezidenta
Tentokrát se divákům nechtěně a omylem pochlubil interní „komunikační kartou“, která mu radí, jak mediálně postupovat vůči prezidentovi Petru Pavlovi. A rada číslo jedna, kterou obsahovala? Maximálně ignorovat.
To je samo o sobě zajímavá strategie, a v případě Babiše možná ta nejlepší, jež se mu s ohledem na jeho komunikační schopnosti i osobní šarm nabízí. Ještě zajímavější je však způsob její realizace. Vezmete papír. Ukážete ho do kamery tak, aby tato rada byla dostatečně vidět a současně z něj přečtete několik bodů o prezidentovi. A tím celou operaci „Maximální ignorace“ zahájíte.
K podobně přesvědčivým výkonům patří asi i vegetariánská kuchařka s receptem na tatarák nebo ekologická konference pořádaná flotilou soukromých tryskáčů.
Samotná komunikační karta, které se Babišovi dostalo a kterou nechtěně publiku ukázal, nabízí přitom i pozoruhodný pohled do zákulisí politického marketingu. Je z ní patrné, že někdo v Babišově reklamním týmu se opravdu snažil. Doporučení jsou opatrná, formulace diplomatické, konflikty mají zůstávat pod kontrolou.
Jenže pak se do procesu vložil hlavní aktér. A to je trochu jako dát Stradivárky do ruky člověku, který si myslí, že housle jsou lepší druh pádla. PR poradci zřejmě říkali: „Pane premiére, neeskalujme spor. Prezidenta příliš nezmiňujme.“ Výsledek? Několik minut videa věnovaných prezidentovi. Včetně ukázky interního návodu, jak o něm nemluvit. Takovou důslednost člověk nepotká každý den. Někteří lidé mají však zřejmě s kontrolou svých emocí problém.
Papír a skleróza – největší nepřítel hnutí ANO
Je tak fascinující, jakou moc mají v české politice obyčejné listy papíru. V době umělé inteligence, šifrovaných komunikací a kybernetických útoků se největším bezpečnostním rizikem nestává hacker z druhého konce světa. Stačí kancelářská tiskárna. A kamera. A Babiš.
Papír se v jeho rukou mění v neřízenou střelu. Čím důležitější dokument, tím větší pravděpodobnost, že si najde cestu do objektivu. Bezpečnostní experti tak možná řeší ochranu dat v rukou premiéra zbytečně. Mnohem levnější by bylo prostě přestat tisknout.
Neméně zajímavé je i samotné označení prezidenta za „lídra opozice“. To je politická inovace, která by si zasloužila patent. Prezident, kterého opozice pravidelně kritizuje. Prezident, který není členem žádné opoziční strany. A prezident, kterého je třeba ignorovat tak urputně, že se o něm musí natočit několikaminutové video. Marketing je zkrátka zvláštní disciplína.
Někdy se snaží vytvořit umělou realitu. Jindy, v podání ANO, však už vytváří jen komické situace. Zejména tehdy, když instrukce platí pro všechny kromě jejich adresáta. Návod na politický boj proti prezidentovi, jehož se ANO zřejmě bojí stále více, nebyl určen veřejnosti. Nebyl určen novinářům. Nebyl určen prezidentovi. Byl určen Andreji Babišovi. A právě Andrej Babiš byl zřejmě jediným člověkem, který se jím neřídil.
Takže až příště uslyšíme, že prezidenta je třeba „maximálně ignorovat“, budeme vědět, co to znamená. Připravit kameru. Vytisknout manuál. A hlavně ho nezapomenout ukázat divákům. To je totiž v podání hnutí ANO nejspolehlivější způsob, jak někoho úspěšně ignorovat.
P. S. Marketingovému týmu ANO lze doporučit jediné: tisknout interní pokyny neviditelným inkoustem. U pana premiéra totiž nikdy není jisté, kdy se rozhodne uspořádat jejich veřejnou premiéru.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020