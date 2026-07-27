Kdo tady ekonomice rozumí více a kdo méně?
Prezident vetoval novelu, která podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zákon měl mimo jiné umožnit vyjmout některé velké infrastrukturní projekty z výpočtu deficitu a za určitých podmínek otevřít vládě možnost zvýšit výdaje až o deset procent.
Kritici včetně Národní rozpočtové rady varují před oslabením rozpočtové disciplíny. A Babiš se pochopitelně rozhořčil. V jeho pojetí politiky totiž prezident nemá právo zpochybňovat vládní návrhy, zvláště když vláda ví nejlépe, co je pro státní finance dobré. A někteří blogeři se zase rozhořčili nad ekonomy.
Jak si vůbec mohou dovolit kritizovat ekonomickou politiku vlády? To je podobné, jako kdyby lékaři kritizovali jídelníček pacienta. Nebo hasiči upozorňovali, že benzín je hořlavý. Někteří lidé mají zkrátka pocit, že odborník je vítán pouze tehdy, když odborně potvrdí jejich názor.
Jenže státní dluhopisy mají jednu nepříjemnou vlastnost. Nečtou volební programy. Investoři, kteří vládě na její výdajové eskapády půjčují, sledují riziko. A pokud mají pocit, že stát si chce rozvolnit pravidla pro zadlužování, mohou začít za to, že mu půjčí peníze, požadovat vyšší výnosy. Nebo si své investice do těchto dluhopisů rozmyslet.
Neznamená to, že by dnes docházelo k nějakému dramatickému výprodeji českých dluhopisů. Na jejich ceny, které klesají, a stejně tak i výnosy, působí i řada dalších faktorů včetně vývoje úrokových sazeb, geopolitiky a situace na Blízkém východě.
Ale právě proto je poněkud zvláštní přidávat k těmto rizikům ještě další nejistotu. Hormuzský průliv totiž vláda ovlivnit nemůže. Rozpočtová pravidla ano. A pokud stát začne investorům dávat najevo, že pravidla jsou něčím, co lze podle potřeby obejít, může se jednoho dne dozvědět, že mají také svůj názor. A ten bývá vyjádřen úrokovou sazbou. Tedy cenou, za níž si stát půjčuje.
Česká republika zatím není žádný dluhový Titanic. Její zadlužení zůstává v evropském srovnání relativně nízké. Ale právě proto bychom si měli dávat pozor, abychom z výhody neudělali postupně zvyk a ze zvyku nakonec problém.
Protože každý miliardový dluh má svého věřitele. A každý věřitel má jednu nepříjemnou vlastnost. Chce své peníze zpátky. A pokud se začne bát, že je dostane pozdě, nebo je nedostane vůbec, chce za ně víc.
Takže možná nejde o to, zda prezident pokazil Babišovi rozpočtové plány. Možná se jen pokusil zabránit tomu, aby jednoho dne rozpočtové plány nepokazily něco mnohem důležitějšího. Naše budoucí daně.
Zatímco se tak politici hádají, kdo má pravdu, ekonomové počítají a investoři sledují grafy, někde v dálce už budoucí generace pomalu otevírají dopis, v němž stojí: „Děkujeme za splácení dluhu. Splátky začínají hned.“
Babiš přitom prezidentovi opakovaně vytýká, že ekonomice nerozumí. Což je jistě názor, na který má právo. Jenže pokud prezident upozorňuje právě na možné reakce finančních trhů, rostoucí náklady financování dluhu a důsledky pro budoucí generace, vzniká poněkud nepříjemná otázka: Kdo tady ekonomice rozumí více a kdo méně?
Ten, kdo říká, že rozpočtová pravidla jsou zbytečná překážka, nebo ten, kdo upozorňuje, že investoři mají vlastní hlavu, vlastní kalkulačku a především vlastní peníze? Ekonomika má totiž jednu zvláštní vlastnost: na rozdíl od politických prohlášení nakonec vždycky přijde s účtem.
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020