Kdo se bojí AI? Ti, kteří vědí, co si „myslí“, aneb o AI bez iluzí a emocí
U AI je to obzvlášť vidět: je to systém, který nemá úmysly, ale produkuje výsledky, které úmysl připomínají. A to je přesně kombinace, která lidské intuici nedělá dobře. Ta totiž preferuje příběhy před pravděpodobnostmi.
AI se tak stává nejen technologií, ale i projekční plochou pro ideologické obavy, morální intuice a velmi pevné dojmy. A na blogových diskusích se občas děje zvláštní jev: čím méně má téma jasně uchopitelných odborných parametrů, tím jistěji o něm začnou mluvit lidé s naprostou jistotou. Umělá inteligence je v tomto ohledu ideální – je dost složitá na to, aby budila respekt, a dost neviditelná na to, aby si ji každý mohl vyložit po svém.
Zajímavé je, že se diskuse o AI už dávno netočí kolem technologie samotné. Ta je jen kulisou. Hlavní děj se odehrává v oblasti tušení, kdo za tím „ve skutečnosti stojí“ a co tím „ve skutečnosti sleduje“. A tady se z technického systému stává téměř metafyzický objekt.
Velmi oblíbený motiv je představa, že AI „má špatné názory“ nebo „prosazuje ideologii“, kterou do ní někdo skrytě vložil. Tato úvaha má jednu půvabnou vlastnost: vůbec nepotřebuje znalost toho, jak AI funguje. Stačí pocit, že odpověď neodpovídá očekávání. A z toho už je jen krok k závěru, že „někdo to tak naprogramoval“.
V tomto okamžiku se z technického nástroje stává morální agent – jen poněkud podezřelý. Když AI odpoví jinak, než by si autor přál, není to statistický výsledek ani odraz trénovacích dat. Je to důkaz skryté manipulace. Když odpoví správně, je to podezřelé také, jen jiným způsobem.
A pak přichází další oblíbená rovina: AI se prý „mýlí“. Což je samozřejmě pravda – stejně jako se mýlí lidé, učebnice i většina internetových diskusí. Rozdíl je v interpretaci. U AI se chyba často nebere jako součást nejistoty systému, ale jako důkaz úmyslu. Jako by se omyl rovnal záměru.
Výsledkem je fascinující paradox: čím méně někdo rozumí principu pravděpodobnostních modelů, tím přesněji ví, kdy AI „lže“, „prosazuje agendu“ nebo „je řízena zákulisními silami“. Odbornost je zde spíše na překážku – kazí totiž jednoduchý a emočně uspokojivý obraz světa.
A tak se z AI stává ideální objekt moderního podezírání. Dost složitý na to, aby si každý mohl domyslet vlastní teorii, a dost nový na to, aby ještě nestihl zklamat všechny staré.
Možná ale nejde ani tak o AI. Spíš o starou lidskou psychickou potřebu mít jistotu, že někdo to celé řídí. I kdyby to byl jen algoritmus, který si dovolí odpovědět jinak, než jsme čekali.
Jan Urban
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Pronájem komerčních prostor, 40 m2, Brandýs nad Labem
Ivana Olbrachta, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020