Kdo rozpoutal druhou světovou válku? Internetový soud už zasedá
Existují témata, u kterých by člověk čekal, že už jsou historicky vyřízená. Třeba že Země není placatá, Titanic nenaboural do ledovce kvůli Green Dealu a druhou světovou válku nezačal špatně nastavený wellbeing ve Versailles.
Jenže internet je kouzelné místo, kde může každý během tří odstavců opravit sto let historiografie, dva Norimberské procesy a několik tisíc historiků.
A tak se opět dozvídáme, že historie je vlastně „složitější“. Což je mimochodem oblíbená věta všech lidí, kteří chtějí relativizovat něco naprosto jednoduchého, aniž by tomu zamák rozuměli. Ano, historie je složitá. Ale stejně složité není poznat, kdo 1. září 1939 překročil hranice Polska s tanky.
Dnes už tak některým autirům nestačí jen interpretovat dějiny. Moderní doba vyžaduje jejich kompletní rekonstrukci. Něco jako historický developerský projekt: původní fakta se zbourají a na jejich místě vznikne nový ideologický komplex s výhledem na alternativní realitu.
V podobných debatách se obvykle pracuje s oblíbeným trikem: vezmete reálný historický fakt — například že Stalin byl cynický diktátor a pakt Molotov–Ribbentrop nebyl zrovna humanitární workshop — a z něj vytvoříte závěr, že vlastně nikdo není viník, protože „všichni mají máslo na hlavě“. To je podobná logika, jako kdyby někdo tvrdil, že požár domu nezaložil žhář, ale výrobce sirek, architekt a člověk, který kdysi schválil stavební povolení.
Internetová „historiografie“ má navíc jednu výhodu: nepotřebuje archiv, prameny ani kontext. Stačí silný pocit, několik emotivních vět a ideálně věta typu „to vám ve škole neřekli“. Jakmile se objeví tato formulace, zkušenější čtenář pozná, že se blíží intelektuální jízda bez bezpečnostních pásů.
Zvláštní je i fascinace představou, že „dějiny píší vítězové“. To se opakuje tak často, až člověk získává dojem, že historici posledních osmdesáti let sedí někde v tajném sklepě a koordinovaně zatajují pravdu. Přitom realita bývá nudnější: dějiny většinou píší historici. A ti mají nepříjemný zvyk chtít důkazy.
Samozřejmě, Sovětský svaz nebyl skautský oddíl a spojenci dělali řadu cynických rozhodnutí. O tom se ostatně píší celé knihy. Všechno bylo jinak aneb Kdo začal druhou světovou válku nebo Den M: Kdy začala druhá světová válka? jsou přesně příkladem toho, jak lze kontroverzní interpretace vést alespoň formou argumentace a práce s prameny.
Jenže internetová zkratka často přeskočí rovnou do finále: „všichni byli stejní“. Což je intelektuálně pohodlné, protože když jsou všichni stejní, člověk už nemusí rozlišovat mezi agresorem a obětí.
A možná právě v tom je největší problém podobných textů. Nejde ani tak o historii. Jde o současnou potřebu proměnit každé téma v ideologický souboj, kde fakta slouží jen jako dekorace. Historie se pak nestuduje proto, aby člověk pochopil minulost, ale aby si potvrdil svůj současný názor.
Výsledkem je zvláštní doba, kdy se z druhé světové války stává něco jako diskusní fórum: každý má svou pravdu, každý svůj „alternativní pohled“ a fakta se mění podle momentální politické nálady. Ještě pár let a možná zjistíme, že invazi do Polska způsobil toxický deficit empatie v evropské diplomacii.
Na celé věci je fascinující ještě jedna drobnost: to, že podobné „interpretace“ nepřicházejí z hospodské debaty po šestém pivu, ale od é učitelky, od které by člověk očekával aspoň elementární opatrnost při zacházení s fakty. Což je lehce znepokojivá připomínka, že deformace historie někdy nevzniká navzdory vzdělávacímu systému, ale s jeho razítkem.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
- Počet článků 223
- Celková karma 17,57
- Průměrná čtenost 431x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020