Kdo jsou lidé, kterým demokracie leze na nervy, a mají sklon ji „vylepšovat“
Demokracie měla být pojistkou proti svévoli moci – aby nikdo nemohl vládnout bez kontroly, bez odpovědnosti a bez vysvětlování. Právě v tom je však problém. Jakmile demokracie začne fungovat, objeví se lidé, kterým začne překážet. Ne ideologicky. Prakticky.
Protože demokracie není jen právo vládnout, ale i povinnost se zodpovídat. A to se nehodí všem. Existují lidé, kterým představa, že moc musí být kontrolovaná, odpovědná a transparentní, tak trochu nesedí, nebo dokonce komplikuje život. Ne že by demokracii nutně nenáviděli. Spíš jim překáží. Zdržuje. Otravuje. Nutí poslouchat druhé, a často i nést odpovědnost za sebe sama nebo za to, pro co se sami rozhodli. A tak přicházejí snahy demokracii „vylepšovat a zdokonalovat“, přestože její principy jsou známé po staletí.
Kdo jsou ti lidé? Jejich skupiny se občas trochu překrývají, ale v zásadě jde o ty následující:
Majitelé „veřejného zájmu“. Typicky politici či úředníci, kteří vědí, co je dobré pro všechny. Demokracie jim vadí, protože jejich názory zpochybňuje. Psychologicky jde o kombinaci paternalismu a potřeby uznání: chtějí chránit druhé, a zároveň být obdivováni.
Po jejich boku stojí většinou i manažeři moci: technokraté, „optimalizátoři procesů“ či šedé eminence, pro které jsou lidé chybový prvek. Demokracie je pro ně možná hezká myšlenka, ale lidé jsou příliš chaotičtí. Psychologicky jde o hlubokou nedůvěru k autonomii druhých, maskovanou pragmatismem.
Občas mezi nimi zakotví i zklamaní romantici - intelektuálové, komentátoři ad., kteří si demokracii spojovali s vládou rozumu. Představovali si ji jako vládu rozumných, slušných a vzdělaných lidí. A pak přišly volby. Nechtějí diktaturu – jen by si přáli, aby někdo „konečně vysvětlil lidem, jak mají správně volit“.
Více či méně skrytí autoritáři. Nejsou to jen ti, kdo rádi pochodují či zdvihají pravici. Patří k nim i milovníci pořádku – lidé s nízkou tolerancí nejistoty či novinek, kteří chtějí ticho, klid a pevnou hierarchii. Demokracie je z jejich pohledu složitá a nepředvídatelná, přináší příliš mnoho názorů a debat, a příliš málo rozhodnutí. Řešení? Omezit, zjednodušit, filtrovat. Pro dobro druhých, samozřejmě. Demokracii neodmítají otevřeně – jen ji chtějí „zdokonalit“. Svět je podle nich příliš nebezpečný na to, aby o něm měli lidé skutečně rozhodovat.
Ideální stát by podle nich fungoval jako firma. Nejraději by rozhodovali rychle, bez debat, bez opozice. Argumentují výkonem, tahají grafy, mluví o „řízení“ společnosti. Drobný detail: ve firmě můžete nespokojené zaměstnance propustit. V demokracii jsou to voliči. A ti se špatně vyhazují.
Psychologicky jde o potřebu podrobných pravidel, bezpečného prostředí a zvýšené kontroly nad vším včetně toho, co kontrolovat nelze. Občas jde však spíše o problém křehkého ega, alergie na jakýkoli nesouhlas či opozici: nesouhlas vnímají jako zradu, kritiku jako osobní útok, který ohrožuje jejich sebeobraz kompetentního lídra.
Lidé, kteří své osobní zájmy kladou vysoko nad zájmy společnosti. Jde o osoby, kterým autoritativní stát nabízí zvýšenou možnost se k němu finančně přisát. Demokracie pro ně znamená nebezpečí kontroly, transparentní soutěže, rovných pravidel a opozice, které mohou ohrozit jejich výhody.
Jsou to lidé, kteří přesně vědí, co je dobré pro všechny. Náhodou se to ale vždy shoduje s tím, co je dobré hlavně pro ně. Demokracie jim vadí, protože jim do jejich ušlechtilých plánů pořád někdo mluví, ptá se na detaily a – nedej bože – chce vidět čísla. Kontrolní výbory, opozice a novináři jsou pro ně zbytečný šum. Demokracie totiž znamená, že se smlouvy zveřejňují, zakázky soutěží a vazby či konflikty zájmů odhalují. A lidem, kteří byli zvyklí hrát poker s označenými kartami, to kazí hru. Psychologicky kombinují pragmatismus, cynismus a strach ze ztráty privilegovaného postavení.
Agenti cizích států. Fungují v žoldu cizích mocností a demokracie jim brání prosazovat jejich zájmy. Komfortní pozice lobbisty za vnější zájmy je pro ně důležitější než principy. Chtějí vládnout tak, aby to vyhovovalo někomu někde jinde. Demokracie jim překáží, protože je nepředvídatelná a příliš odolná vůči cizím scénářům. Volby, svobodná média a občanská společnost komplikují přenos instrukcí. V cizím zájmu se pak vládne špatně. Nemají-li možnost dodat svým klientům to, co jim slíbili, jejich příjmy jsou ohroženy.
Demokracie není dokonalá. Spolu s ní přichází i povinnost snášet druhé – i když s nimi hluboce nesouhlasíme. Nevyhovuje těm, kteří chtějí rychlá řešení a svět bez rušivých hlasů. Jenže právě ty rušivé hlasy jsou její podstatou. Její hlavní „vada“ v očích jejích nejsilnějších oponentů však spočívá hlavně v tom, že klade překážky moci, nutí vysvětlovat a kontroluje. Proto nevyhovuje lidem se silnou potřebou osobní moci a privilegovaných pozic na úkor druhých.
Jan Urban
Mezi rotundou, hradem a palácem soudruha: Jak vypadá narcismus, má-li dostatečný rozpočet
Říká se, že muž má postavit dům a zasadit strom. Je to chvályhodné civilizační gesto. Jenže ve chvíli, kdy to udělá, se vystavuje i nepříjemnému riziku, a to, že dům prozradí, kým by jeho majitel chtěl být .
Jan Urban
Mlha přede mnou, mlha za mnou: Jak Česko vidí v zahraničí
Pohled zvenčí má jednu výhodu: nebývá osobní, a mívá i větší nadhled. Není zatížen domácími spory, ani tím, kdo komu co řekl v nedělní debatě. Nemělo by proto překvapit, že občas zachytí i věci, které zevnitř tak zřejmé nejsou
Jan Urban
Když moc nepřitahuje kvalitu: O příkladu, který formuje víc, než si rádi připouštíme
Politika potřebuje ty nejlepší lidi. Příklad, který dnes dává, je spíš odrazuje: O moci, příkladu a (ne)zamýšlených důsledcích.
Jan Urban
Proč vyjadřování Macinky nemělo překvapit: Když se dlouhodobá rétorika bere jako novinka
Hledal-li Babiš loajálního partnera, nelze mu to mít za zlé. V politice je loajalita vzácné zboží. Horší je, když se ukáže, že s sebou tento partner přinesl styl, který nebylo možné přeslechnout ani přehlédnout.
Jan Urban
Hra, kterou nikdo nechce dohrát: současný politický spor z pohledu teorie her
Současný český politický spor – prezident, Andrej Babiš, Petr Macinka a Motoristé – se většinou popisuje jazykem emocí, morálky a „kdo koho drží pod krkem“. Přesnější, a mnohem nemilosrdnější, je pohled teorie her.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50
Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel,...
„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!
Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví...
Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt
Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen –...
Dílna na výrobu svíček pro Ukrajinu přilákala v Brně desítky lidí, zájem vzrostl
Obyvatele Ruskem napadené Ukrajiny zahřejí i svíčky, které dnes vyrobili dobrovolníci v brněnském...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 34
- Celková karma 12,08
- Průměrná čtenost 365x