Kasparov versus Kreml: mat Rusku prvým tahem
Garry Kasparov strávil hraním šachu podstatnou část života, a proti soupeřům, kteří se ho snažili na šachovnici porazit, měl jednu zásadní výhodu: jejich tahy dokázal velmi dobře odhadovat. Partii dokázal vidět desítky tahů dopředu.
Letos však musel sehrát partii trochu jinou. Už ne o krále, dámu a pěšce, ale o vlastní život. Sehrál ji proti ruské vražedné organizaci FSB, nástupkyni legendární KGB, jejíž předchůdkyně NKVD proslula mimo jiné vraždou spolupracovníka Lenina Trockého, a to cepínem a v Mexiku.
FSB však zřejmě už není to, co bývala jeho předchůdkyně, i když se do historie ruského vraždění i ona dostala, především novičokem umístěným do spodního prádla Navalného. A to nemluvíme o otravě Skripalových v Anglii.
Podle amerických úřadů byla v roce 2026 odhalena mezinárodní síť napojená na ruské zpravodajské služby, která připravovala útoky na ruské disidenty v USA a Evropě. Pět lidí bylo obžalováno a americké úřady tvrdí, že jeden z najatých mužů dostal nabídku 40 000 dolarů za vraždu disidenta ve Washingtonu. Šlo o takzvaný cíl 1.
Kasparov nebyl v americké obžalobě veřejně označen. Podle jeho vlastního vyjádření ho však americké i litevské bezpečnostní služby varovaly, že jeho život může být v ohrožení.
A tím skončila jedna poněkud absurdní šachová partie. Ruské tajné služby připravily tah, Američané a Litevci ho odhalili, a Kasparov se o něm dozvěděl. A Ruska dostalo rychlý mat.
A pokud jde o oněch 40 tisíc dolarů, pak ruské služby tentokrát opravdu trochu šetřily. Za likvidaci jednoho z nejznámějších ruských odpůrců nabídnout 40 tisíc dolarů? To není zrovna rozpočet na státní atentát. Spíš cena za velmi špatně připravenou zakázku. Mafie, a dnešní Rusko není nic jiného, za takto významné zakázky platí stovky tisíc dolarů. Kasparov by tomu na šachovnici možná říkal nedostatečný kapitál pro koncovku.
Velmistr versus amatéři
Na celé věci je řada momentů téměř groteskních. Kdysi obávané sovětské tajné služby měly pověst dokonale organizovaného mechanismu, který dokázal své protivníky sledovat, zastrašovat a likvidovat.
A nyní? Pět lidí, sledování, fotografování adres, a nakonec nabídka potenciálnímu vrahovi z řad přátel Ruska v Latinské Americe. A tento muž pak odmítl vraždu provést. To už není bývalá KGB ve své nejlepší formě. Spíš amatérský šachový kroužek, který zjistil, že soupeř má plány jeho gambitu dříve, než ho rozehrál, a tak mu nepomohly ani jeho známé triky jako tah pěšcem zpět.
A aby byla groteska dokonalá, část operace se odehrávala ve Spojených státech a další aktivity směřovaly proti ruským odpůrcům v Litvě, a ruské plány si poněkud předčasně přečetly jak americké, tak i litevské služby..
Kasparovova partie s Putinem
Kasparov ovšem proti Putinovi nehraje až od včerejška. Na ruský režim dlouhodobě nahlíží jako na autoritářský systém, který postupně zničil demokratické instituce a používá moc k potlačení opozice. Putinovo Rusko označil za fašistickou diktaturu a před jeho zahraničními ambicemi varoval dlouho před ruskou invazí na Ukrajinu.
Jeho základní myšlenka je přitom poměrně jednoduchá: autokrata nelze uklidnit tím, že mu ustoupíte.
Je to ostatně podobné jako v šachu. Když soupeř vezme pěšce a vy mu na oplátku nabídnete dalšího, nemusí pochopit, že jste mírumilovný. Může si pouze spočítat, kolik dalších figurek ještě dostane.
Kasparov dlouhodobě tvrdí, že Západ Putinovy záměry podceňoval a příliš dlouho doufal, že se ruský režim sám od sebe vrátí k normálnějšímu chování. Podle něj se tak nestane.
A potom přišel Trump
Kasparovova kritika se ovšem neobrací pouze na Moskvu. Velmi ostře dlouhodobě kritizuje také Donalda Trumpa, především jeho vztah k autoritářským vládcům a jeho přístup k demokratickým institucím.
Už v roce 2016 upozorňoval na to, co označoval za společný autoritářský instinkt Putina a Trumpa – fascinaci silou, mocí a osobností vůdce na úkor pravidel a institucí.
A v letošním komentáři pro Washington Post kritizoval Trumpův přístup k Putinovi a tvrdil, že americký prezident pokračuje v jednání, které podle něj působí, jako by hrálo Putinovi do rukou.
Kasparov tedy používá na Trumpa i Putina podobný šachový slovník: nejde jen o jednotlivý tah, ale o to, jakou strategii hráč sleduje.
A právě tady je jeho pohled zajímavý, a poučný. Pro Kasparova totiž není problémem jen to, co dělá autoritář.. Problémem je i to, když demokratický politik začne obdivovat jeho způsob hry. Tedy to, co tak trochu známe i z našeho okolí.
Ruské služby, jako vždy, zcela samozřejmě tvrdí, že žádnou takovou partii nesehrály. Kreml americká obvinění odmítá a požaduje důkazy.
Celý průběh operace je však nezpochybnitelný. Kasparov, který je svou znalostí a kritikou Ruska i Putina Kremlu trnem v oku, stále žije. Západní bezpečnostní služby o jeho ohrožení vědí, část údajných organizátorů byla obžalována a najatý vrah, který nabídku odmítl, se přiznal.
Černým figurám se tedy zatím příliš nedaří. A Kasparov by ruským tajným službám mohl doporučit to, co doporučoval šachistům už dávno: než uděláte tah, zamyslete se nad tím, nakolik ho váš soupeř už dávno odhadl.
Jan Urban
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