Kancelářská biologie: Atlas druhů, které přežijí i audit
Někteří kolegové nám dokonce začali sami zasílat pozorování z terénu, často mezi dvěma poradami.
Výsledkem je další část terénní příručky pro přežití v kancelářském ekosystému, který – jako každý ekosystém – má své predátory, parazity i okrasné druhy. Nechybí ani symbiotické vztahy, například mezi kontrolníkem a vyhořelým hrdinou (viz dále), kdy jeden kontroluje a druhý demonstrativně trpí.
Vaším cílem však není tento ekosystém změnit. Evoluce firemního prostředí probíhá pomalu a často v rozporu se zdravým rozumem. Vaším cílem je přežít – ideálně bez mutace do některého z popsaných druhů.
Nová zjištění
Leckdo si myslí, že pracuje ve firmě. Ve skutečnosti však otevřením zasedačky vstupuje do přírodní rezervace. Klimatizované, s kávovarem, ale stále rezervace.
S jakými dalšími druhy se tam můžete setkat a jak s nimi jednat? Přinášíme aktualizovaný atlas druhů, které přežijí i audit – a někdy dokonce i restrukturalizaci.
Kontrolník obecný (Micromanagerus controlus)
Typické projevy: Dýchá vám za krk, i když sedí o patro níž. Opravuje interpunkci v e-mailech, které jste už odeslali, a věří, že bez jeho zásahu by se zastavila rotace Země, případně minimálně tok interní komunikace. V kalendáři má víc kontrolních schůzek než skutečné práce a považuje „follow-up“ za vyšší formu existence.
Jeho životní filozofie by se dala shrnout větou: „Důvěřuji ti, ale přepošli mi to ke schválení.“
Scénka z terénu: Odevzdáte projekt. Za deset minut přijde odpověď: „Díky, jen drobná poznámka.“ O hodinu později máte 27 drobných poznámek, tři barevné komentáře, dvě varianty titulku a novou verzi dokumentu, kde je změněno i to, co fungovalo. Výsledek? Pocit kontroly zachován.
O dva dny později přijde audit. Kontrolník je klidný. Vše je pod kontrolou. Především jeho kontroly nad vámi.
Strategie přežití: Posílejte průběžné reporty dřív, než si o ně řekne (preventivní uklidnění predátora). Nabídněte mu iluzorní možnost volby: „Chcete tabulku ve Wordu, nebo v Excelu?“ Nikdy neříkejte „to zvládnu“. Říkejte „pošlu vám mezivýsledek k validaci směru“. Slovo „validace“ působí na tento druh jako levandule na nervový systém.
Drbna toxická (Gossipus toxicus circulator)
Typické projevy: Ví všechno o všech. Jako otvírák své konverzace používá větu „ale nikomu to neříkej“ a svou hodnotu zvyšuje šířením informačního smogu. Je to chodící sociální síť bez algoritmu. A bez filtru. A bez odpovědnosti.
Specializuje se na polopravdy, čtvrtinformace a hypotézy vydávané za téměř jisté zprávy. Její přirozené prostředí: kávovar, kuchyňka a chodba mezi zasedačkami.
Scénka z terénu: U kávovaru začíná nenápadně: „Slyšel jsi, že se bude něco dít?“ Do pěti minut víte o reorganizaci, personálních změnách i o tom, kdo se s kým nebaví. O den později zjistíte, že jediný potvrzený fakt byl ten, že dochází mléko.
O týden později je reorganizace skutečně oznámena. Nikoli však proto, že by měla pravdu, ale protože při dostatečném počtu opakování se i fáma začne cítit jako plán.
Strategie přežití: Nesdělujte nic, co nechcete vidět na nástěnce nebo slyšet z úst někoho, kdo přidá dramatickou hudbu. Nehodnoťte třetí osoby. Buďte zdvořile nezajímaví. Pokud možno odpovídejte větami typu: „To je zajímavé, uvidíme, co přinese oficiální komunikace.“ Tato věta je přirozeným repelentem.
Hrdina vyhořelý (Burnoutus heroicus demonstrativus)
Typické projevy: Neustále přetížený. Každý den „na hraně“. Okázale obětuje víkendy i zdraví – a očekává potlesk. Jeho mottem je parafráze výroku Friedricha Nietzsche: „Co tě nezabije, to tě vyčerpá.“ Trpí nespavostí, ale výhradně v pracovní dny. Věta „já to nějak dám“ je jeho válečný pokřik.
Scénka z terénu: Je osm večer. Vy odcházíte. On demonstrativně zůstává. „Je toho strašně moc,“ povzdechne si hlasitě, aby to slyšelo celé patro, případně i sousední budova.
Druhý den v devět přijde unavený a vypráví o tom, jak do noci zachraňoval projekt. Projekt měl termín za týden. Nikdo ho o záchranu nežádal. Ale příběh je silnější než realita.
Strategie přežití: Nenastavujte laťku podle jeho sebezničující normy. Oceňte výkon, ne dramatickou prezentaci utrpení. Nastavte vlastní hranice – jinak vás stáhne do víru, kde se produktivita měří počtem povzdechů a tmavostí kruhů pod očima. Pamatujte: vyhoření není týmový sport.
Dogmatik firemní (Ideologus rigidus)
Typické projevy: Každé řešení musí být „v souladu s firemní kulturou“. Miluje „proces“ víc než výsledek a diskuse s ním není výměna názorů, ale obrana víry. Zbožňuje interní směrnice, zejména ty, které nikdo jiný nečetl. Jeho oblíbená věta: „Takto to děláme odjakživa.“ (Od roku 2019.)
Scénka z terénu: Navrhnete jednoduché řešení problému. On vytáhne firemní manuál z roku 2017 a cituje firemní hodnotu číslo čtyři: „integrita procesu“. Řešení je odloženo, vzniká pracovní skupina, plán implementace, roadmapa a sdílený dokument. Problém mezitím elegantně přeroste do dalšího kvartálu, kde se stane strategickým tématem.
Strategie přežití: Argumentujte jeho jazykem (proces, přidaná hodnota, metodika, governance). Nepokoušejte se o přímý střet – víra se nedá vyvrátit daty. Nabídněte kompromis zabalený do „oficiální firemní terminologie“. Například: „Pilotní projekt v omezeném rozsahu za účelem ověření souladu s hodnotami.“ Dogmatik pak může souhlasit, aniž by měl pocit, že se svět vychýlil ze své osy.
Závěrečné pozorování
Kancelářská biologie nás učí jednu důležitou věc: žádný druh se nepovažuje za problém. Každý je přesvědčen, že právě on drží ekosystém pohromadě. A právě proto je tato příručka potřebná. Ne proto, abyste ostatní měnili. Ale abyste si jednoho dne nevšimli, že jste začali říkat: „Jen drobná poznámka…“
Jan Urban
