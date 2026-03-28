Jemné ladění světa i společnosti: proč se vesmír nerozpadl – a společnost (zatím) taky ne
Vesmír nespoléhá na nějaké „tak nějak přibližně“, ale je založen na velmi konkrétních hodnotách několika základních parametrů, kterým vědci říkají konstanty. Kdyby se nepatrně změnily, třeba o tloušťku vlasu, hvězdy by nehořely, atomy by nedržely pohromadě a místo galaxií bychom měli nudnou prázdnotu, nebo velmi krátký, dramatický kolaps, pochopitelně bez diváků.
Jinými slovy: existence vesmíru je možná jen proto, že se chová téměř podezřele odpovědně a přesně. Proč tomu tak je, ví Bůh (doslova).
Společnost: také žádný improvizační chaos
Na první pohled by se mohlo zdát, že lidská společnost je pravý opak — směs náhod, emocí a improvizace. Jenže při bližším pohledu se ukáže, že i ona stojí na určitém souboru „parametrů“, bez nichž se rozpadá. Funguje to podobně jako recept na chleba – když nedáte sůl nebo to přeženete s droždím, výsledek se nedá jíst.
Nejsou to konstanty v rovnicích, ale principy: vzájemná důvěra, spravedlnost, míra svobody, ochota spolupracovat, vycházet vstříc a respekt k pravidlům (a občas i jejich rozumné porušení). A stejně jako ve vesmíru, i zde platí: přílišné odchylky nejsou dobrý nápad.
Důvěra: ani málo, ani slepě.
Příliš málo důvěry promění společnost v místo, kde každý podezírá každého. Výsledkem je nekonečné ověřování, kontrola a pocit, že i půjčení tužky vyžaduje notářský zápis. Spolupráce je složitá, často nemožná.
Naopak bezbřehá důvěra bez kritického myšlení otevírá dveře manipulaci. V takovém prostředí stačí dostatečně sebevědomý jedinec a společnost s ním začne ochotně spolupracovat i na svém vlastním sebezničení.
Stabilní a všeobecně prospěšný stav leží někde mezi — což je ale to nejméně pohodlné místo, protože vyžaduje neustálou kontrolu a pozornost.
Svoboda: skvělá věc, dokud ji má i někdo jiný.
Podobně je tomu se svobodou. Když jí je málo, společnost se dusí. Když jí je příliš, bez jakéhokoli rámce, píše pravidla ten, kdo zrovna drží nejsilnější klacek.
Fungující systém potřebuje i tady zvláštní jemnou konstelaci: dost svobody na to, aby vznikaly nové myšlenky, a dost pravidel na to, aby nikoho příliš nepřeválcovaly. Ano, je to méně pohodlné, ale právě proto to funguje.
Na rozdíl od vesmíru si to ladíme sami
Zásadní rozdíl mezi vesmírem a společností je v tom, že zatímco fyzikální konstanty si nemůžeme upravit (reklamace ve Vatikánu zatím nepřijímají, protože tamní reklamační oddělení má od stvoření světa inventuru), ty společenské neustále přelaďujeme.
Jsme vlastně jako z příliš sebevědomí zvukaři na koncertě, kteří neustále kroutí knoflíky, aby hudba nezačala pískat. Bohužel však řada z nás má hudební hluch a kroutí tím, co je zrovna po ruce, včetně požárního hlásiče.
Každá generace něco zdědí, něco upraví a něco pokazí natolik kreativně, že to další generace musí řešit. Občas se to jemné ladění děje pomalu, téměř nepozorovaně, ale jindy přijde krize, revoluce, „velmi špatný nápad ve velkém měřítku“, případně nepříliš šťastný výsledek voleb, a parametry se změní skokově. Znáte to – jdete spát v demokracii a vzbudíte se v systému, kde je největším úspěchem sehnat banány nebo nebýt zatčen za barvu ponožek.
Když se to totálně rozladí
Stejně jako ve fyzice existují i ve společnosti hranice, za nimiž se systém stává nestabilním. Projevy známe: rozpad důvěry, nefunkční úřady, ekonomické kolapsy a polarizace, kdy se lidé přestanou vzájemně bavit a začnou se „vymezovat proti sobě“ s vervou, jako by šlo o poslední řízek v závodní jídelně.
Je to, obrazně řečeno, moment, kdy se společenské „konstanty“ dostanou mimo rozumný interval — a systém začne vykazovat pro život velmi nepříjemné vlastnosti. Něco jako když v kuchyni místo soli začnete používat kyanid – vizuálně to vypadá podobně, ale ta dochuť je poněkud trvalá.
Přesto, přes všechny chyby a výkyvy, funguje lidská společnost zatím překvapivě dlouho. Z několika základních principů dokáže vytvořit složité struktury: státy, ekonomiky, kultury, vědu. Problém je však tom, že při svých experimentem s hledáním rovnováhy ji občas testujeme s nadšením pětiletého dítěte s krabičkou zápalek. A občas se tak přibližujeme k hranicím, které jsou schopny odpálit celou laboratoř.
Příklad z praxe: Kdo dnes kroutí knoflíky až nadoraz?
V českém prostředí vidíme dnes toto „zběsilé kroucení knoflíky“ z prvé řady, a to u Andreje Babiše. Jeho styl politiky záměrně testuje hranice společenské důvěry a stability. Tím, že vyvolává silné emoce, útočí na instituce a ostře rozděluje společnost na „my a oni“, vychyluje ony jemné parametry, o kterých byla řeč.
Je to takový politický DJ, který vám pustí techno i na pohřbu, a místo hledání rovnovážného středu se snaží systém rozvlnit až na samou hranici společenské únosnosti. Otázkou zůstává, jestli ten knoflík nakonec neurve úplně, a my pak nebudeme v tichu zírat, kam se poděla ta písnička, na kterou se dalo aspoň trochu tancovat.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Prodej zahrady 1 457 m2, Nebovidy
Nebovidy, okres Brno-venkov
3 788 200 Kč
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020