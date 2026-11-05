Je-li otazníků moc, může jich být příliš: záhady akademické dráhy diplomata Turka.
Český internet zažil nedávno další nefalšované Vánoce. Náš nejznámější milovník silných motorů se rozhodl na četné dotazy týkající se jeho vzdělání dokázat, že je skutečně „vystudovaným diplomatem“.
Na sítě pověsil fotku svého magisterského diplomu z University College Prague. Jenže ouha. Místo obdivu přišel smích. V textu totiž zářil roztomilý překlep „diplomntická“ studia a zákoník s dvěma „o“.
Samotný název školy „University College“ navíc v českém kontextu o její povaze leccos vypovídá. V anglosaském světě jde o běžné označení instituce bez plného statusu univerzity. U nás je to však především líbivý marketingový tah, který slovem „University“ v anglickém názvu velmi elegantně obchází českou legislativu. Ta totiž soukromým školám bez rozsáhlé vědecké a doktorské činnosti zakazuje používat honosné české označení „univerzita“.
Pan poslanec na vlnu kritiky týkající se dikce jeho diplomu zareagoval s rychlostí i grácií sobě vlastní – fotku nepovedeného diplomu smazal a nahrál novou, bez chyb. Jenže sociální sítě na oba příspěvky automaticky práskly štítek „AI obsah“.
Sám Turek pak celou věc tajuplně obhajoval tím, že detektory umělé inteligence prostě chybují. Možná mu ale jeho telefon zase jenom koloval v hospodě a kamarádi mu z dlouhé chvíle vygenerovali opravený diplom v Canvě. Pro ty, kteří si zatím diplomy nevytvářeli, jde o velmi populární online grafický nástroj, ve kterém může kdokoli (i bez jakýchkoli znalostí grafiky) snadno vytvářet jakýkoli vizuální obsah. Trvá to asi dvě sekundy.
Když se však podíváme hlouběji do minulosti, začíná ta pravá akademická magie. Své bakalářské studium Turek absolvoval na soukromé Vysoké škole aplikovaného práva. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Nic si z toho nedělejte, tato instituce už totiž neexistuje. Ministerstvo jí kdysi omezilo akreditace a škola se raději vypařila z povrchu zemského. Spolu s ní se tak nějak vypařila i Turkova bakalářská práce, která není k nalezení.
A aby toho nebylo málo, ani jeho magisterská práce věnovaná, čemu jinému než oslavě Václava Klause (což je nepochybně jedno z nejvýznamnějších akademicko-vědeckých témat naší doby), není kupodivu veřejně dostupná.
Korunu všemu nasazuje vedoucí jeho magisterské práce, profesor Jan Eichler. Ten sice Turkovu genialitu veřejně hájí, ale dohledat jeho oficiální jmenování profesorem přímo na VŠE je úkol pro Sherlocka Holmese.
amětníci si navíc vzpomenou, že bývalý prezident Miloš Zeman odmítl Eichlera profesorem jmenovat kvůli jeho předlistopadové minulosti v politické hlavní správě ČSLA. A že to byl panečku odpor! Zemanovi trvalo dlouhých, předlouhých šest let urputného trucování, než Eichlera v prosinci 2021 nakonec profesorem jmenoval.
Když to shrneme: neexistující bakalářská škola, nedohledatelná magisterská práce na mírně obskurní téma, profesor s komunistickým škraloupem, jehož jmenování trvalo věčnost, a diplomy, které si hrají na schovávanou s umělou inteligencí.
Filip Turek je prostě diplomat tělem i duší. Jen škoda, že ta jeho diplomacie, virtuální i reálná, občas vypadá jako vygenerovaná unaveným algoritmem.
Jan Urban
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