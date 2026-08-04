Jaká budoucnost čeká tento národ?
Pohled na českou politickou scénu vyvolává nepříjemnou otázku: Jak jsme se dostali do bodu, kdy se za normální považuje politická reprezentace, v níž se objevují lidé zatížení trestními kauzami, soudně potvrzenými nepravdami, minulostí v komunistických strukturách či vazbami na radikální a proruské prostředí? A především: co to znamená pro budoucnost země?
Jedním z nejnebezpečnějších jevů dneška je postupné posouvání hranic toho, co jsme ochotni tolerovat. To, co by ještě před dvěma desetiletími mohlo znamenat politický konec – vážné etické selhání, podezření z machinací, agresivní chování nebo otevřené sympatie k autoritářským režimům –, se dnes často stává jen další položkou v politickém marketingu.
Populisté přitom využívají jednoduchý trik. Jakmile jsou jejich kroky kritizovány nezávislými médii, institucemi nebo soudy, označí kritiku za „politickou kampaň“ a samotné instituce za součást „systému“. Postupně se tak prosazuje cynická teze, že „všichni lžou a kradou“, takže na charakteru politiků vlastně nezáleží.
Jenže pokud rezignujeme na morální nároky vůči těm, kteří rozhodují o státu, rezignujeme zároveň na jednu z nejdůležitějších pojistek demokracie. Politika se pak snadno mění ze služby veřejnosti v nástroj osobního vlivu, ochrany vlastních zájmů a distribuce moci.
Inspirace neliberálním modelem
Příklon části evropské politiky k modelu, který známe například z Maďarska Viktora Orbána nebo z některých období vlády Roberta Fica na Slovensku, není bez rizik. Nabízí totiž velmi lákavou politickou výměnu: méně nezávislé kontroly výměnou za větší moc.
Protizápadní rétorika, zpochybňování podpory Ukrajiny nebo vstřícnost k zájmům autoritářských mocností pak nemusí být výsledkem promyšlené geopolitické strategie, ale jednoduše účinným nástrojem domácí politiky. Vytvoříme nepřítele, vzbudíme strach a nabídneme se jako jediní, kdo národ ochrání.
Při pohledu na to, že populistická a radikální politika dokáže dlouhodobě oslovovat významnou část voličů, je snadné podlehnout pokušení označit společnost za nevzdělanou či morálně upadající. To by však byla chyba.
Důvody jsou složitější.
Frustrace z tradičních elit. Část voličů nevolí populisty proto, že touží po autoritářství, ale proto, že ztratila důvěru v tradiční politické strany, které podle nich nedokázaly řešit jejich problémy.
Strach a touha po jednoduchosti. V době krizí, válek a ekonomické nejistoty mají jednoduché sliby přirozenou přitažlivost. Složitá pravda se totiž prodává hůř než jednoduchá lež.
Fragmentace informačního prostoru. Společnost dnes nežije v jednom společném světě informací. Žije v mnoha paralelních realitách, v nichž se fakta často stávají otázkou politické příslušnosti.
Jaká budoucnost nás čeká?
Budoucnost České republiky není předem rozhodnuta. Záleží na tom, zda současná zkušenost povede k rezignaci, nebo k poučení.
Demokracie totiž není jen systém voleb. Je to také schopnost společnosti trvat na tom, že moc má být kontrolována, fakta mají mít větší váhu než propaganda a že od politiků lze požadovat nejen výsledky, ale i určitou míru charakteru.
Současná situace je proto především stres-testem demokratické zralosti.
Výzvou není pohrdat těmi, kteří volí jinak. Výzvou je přesvědčit je, že demokracie bez odpovědnosti, institucí a respektu k pravdě může velmi snadno začít připomínat demokracii už jen podle názvu, ve kterélze i na nejrůžovější sliby voličům předem zapomenout.
A možná právě tady se rozhodne, jaká budoucnost tento národ skutečně čeká.
Jan Urban
Válka dvou světů: Flanelová šlechta versus Rytíři řepkového barona
Žijeme v opravdu nádherné době. Zatímco dříve se společnosti štěpily podle náboženství nebo odlišných, ale hlubokých filozofických a světonázorových směrů, moderní česká kotlina dosáhla samotného vrcholu civilizační evoluce.
Jan Urban
Když Lhotská prská, až se odkope
Když se autorka opět recyklovaného blogu Lhotská rozhodla odhalit údajné lži a selhání prezidenta, dosáhla přesného opaku. Ve snaze za každou cenu usvědčit Hrad z nekalosti se totiž v argumentační křeči sama učebnicově odkopala.
Jan Urban
Česká republika 2038: Země, která si půjčovala, až jí už nikdo nechtěl půjčit
Ekonomické katastrofy nezačínají jen náhlým krachem. Začínají i nenápadně: několika „dočasnými“ schodky, rostoucím dluhem a přesvědčením, že účet se přece nějak zaplatí později.
Jan Urban
Morální dno má někdy i podobu Mikešova blogu
Kritizovat prezidenta lze, nesouhlasit s jeho rozhodnutími též, zvrhne-li se však debata o rozpočtu v počítání jeho zahraničních cest a délky prezidentových kalhot, je čas na otázku, kam až lze při hledání morálního dna klesnout.
Jan Urban
Milan Knížák: Člověk, který se nebál být proti
Na dílo Milana Knížáka můžeme mít různé názory. Stejně tak na jeho přátelství s Václavem Klausem. Jedno mu ale upřít nelze: když šlo o charakter, dokázal - na rozdíl od mnoha jiných - stát na straně, která nebyla právě pohodlná.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
„Z tradice se stává posedlost.“ Na Brutal Assault míří tisíce metalistů
V neopakovatelné atmosféře hradeb, kasemat a podzemních chodeb začíná festival Brutal Assault. Od...
Lidé v Otrokovicích si opět stěžovali na silný zápach. Úřady viníka znovu nenašly
Část Otrokovic opět po čase trápil velmi intenzivní zápach, kvůli němuž lidé nemohli větrat. Přitom...
VIDEO: Šněroval silnici, pak spadl na auto. Cyklista přiznal čtyři dvanáctky
Opilý cyklista narazil v centru Chomutova do zaparkovaného auta. Jednašedesátiletý muž spadl i s...
Policie pátrá po 85letém Vladimíru Svítkovi z České Lípy
Policie pátrá po pětaosmdesátiletém Vladimíru Svítkovi z České Lípy, který odešel v pondělí kolem...
- Počet článků 321
- Celková karma 19,99
- Průměrná čtenost 453x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020