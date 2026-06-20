Jak žít na internetu bez ztráty rozumu: myšlenkové břitvy jako výbava do digitální džungle
Internet je fascinující místo. Můžete se tam naučit kvantovou fyziku a objednat si jídlo z druhého konce světa. Můžete se zde ale i během pěti minut dozvědět, že svět ve skutečnosti řídí ještěři z vesmíru přes tajné peníze v Bruselu.
Pokud tak občas zabloudíte do komentářových či diskusních sekcí, pravděpodobně už jste potkali místní faunu: trolly (profesionální lnámezdní lháře a provokatéry), plivníky (šiřitele toxické blbé nálady a smyšlených katastrof) i vševědy, kteří mají doktorát z epidemiologie, makroekonomie i geopolitiky zároveň.
Jak se v tomto světě orientovat a nepropadnout jejich pomatenému vidění světa? Filozofové na to už před staletími vymysleli geniální nástroje zvané myšlenkové břitvy. Jsou to praktická, staletími ověřená myšlenková pravidla, která vám pomohou rozpoznat a odříznout nesmysly dřív, než jim stihnete uvěřit. Na trolly tak působí jako stříbrná kuka na upíry. Pojďme si představit ty nejostřejší.
Occamova břitva: Nehledejte složitosti tam, kde vysvětlení je jednoduché
Představte si, že ráno vstanete a na iDNES nefunguje diskuse. Teorie plivníka: „Brusel nás cenzuruje! Elity nechtějí, abychom znali pravdu AgoraEU! Už to začalo!“ Occamova břitva říká: Pokud pro nějaký jev existuje víc vysvětlení, to správné je většinou to, které je nejjednodušší, nebo nejpravděpodobnější.
Co je pravděpodobnější? Že se sešlo tajné spiknutí iluminátů, aby zasáhlo proti Frantovi z Horní Dolní, nebo že unavenému ajťákovi v redakci prostě spadl server?
Occamova břitva velí věci nekomplikovat. Svět je málokdy tak rafinovaný a komplikovaný, jak by si internetoví teoretici přáli.
Hanlonova břitva: Nepřisuzujte zlému úmyslu to, co se dá vysvětlit neschopností nebo hloupostí
Tohle je nejlepší lék na pocit trvalé ublíženosti a představu, že všichni jdou po vás. Když úředník na magistrátu ztratí vaši žádost, není to proto, aby se vám mstil kvůli vašeho politického názoru. On jenom.je ... inu, nepříliš kompetentní.
Na internetu to platí dvakrát. Když někdo sdílí naprostý nesmysl, většinou to není rafinovaný agent nepřátelského impéria placený v rublech či dolarech. Většinou je to jen strýc, který klikne na cokoli, co má blikací nadpis, a neumí si ověřit zdroj. Netřeba v tom hledat ďábelský plán. Lidská nešikovnost, hloupost a lenost jsou mnohem mocnější síly. Mimochodem, všiml si toho už J.W. Goethe.
Hitchensova břitva: Co vám někdo tvrdí bez důkazů, je třeba odmítnout. Pokud by důkazy měl, předložil by je, pokud je nepředložil, pak neexistují.
Tohle je absolutní zabiják diskusních trollů. Určitě to znáte: „Všichni přece vědí, že vakcíny obsahují nanočipy!“ nebo „Mám známého, jehož bratranec viděl, jak z unijních penězovodů platí převýchovu dětí na sanitky!“
Když po takovém diskutérovi chcete důkaz, obvykle vám odpoví: „Najdi si to sám na internetu, nejsi ovce!“ Nebo: „Máš důkaz, že tomu tak není?“
Hitchensova břitva s tím dělá krátký proces. Pokud někdo přijde s divokým tvrzením a nepřinese k němu jediný reálný důkaz (odkaz na seriózní studii, data, oficiální dokument), nemusíte ztrácet čas tím, že ho budete pracně vyvracet. Prostě na to zapomeňte a pusťte to z hlavy. Břemeno důkazu totiž leží na tom, kdo s tvrzením přišel, ne na vás. A pokud toto břemeno důkazu neunese, nevěnujte mu svůj vzácný čas.
Popperova břitva: Když předkládaný názor, teorii apod. nelze na základě žádných dostupných údajů nebo zjistitelných skutečností vyvrátit, jde o víru nebo ideologií. Nejde o racionální názor.
Příklady: tvrzení, že „Všechny labutě jsou bílé.“ je vyvratitelné - stačí najít jednu černou labuť a je vyvráceno. Tvrzení „Svět řídí neviditelná síla“ vyvrátit nelze, a proto není třeba se jím zabývat. Racionální není.
Internetoví znalci, zachránci, spasitelé nebo námezdní trollové a proroci předkládají názory pomocí argumentační faulů. Když jim ukážete data, že inflace klesá, řeknou, že čísla jsou zfalšovaná. Když jim ukážete, že stoupá, řeknou: „Vidíte, měl jsem pravdu!“ Ať se stane cokoli, vždycky jim to zapadá do jejich apokalyptického scénáře.
Obrana proti nim je však prostá. Až příště otevřete sociální síť a začne se na vás valit vlna zaručených pravd, hněvu a recyklovaných křivd, nadechněte se a sáhněte do kapsy pro tyto břitvy. Nemusíte vyhrát každou hádku s trollem, to ani nejde, protože troll má na rozdíl od vás nekonečně času. Bohatě stačí, když tyto břitvy použijete jako štít pro vlastní klid. Protože největším vítězstvím nad internetovými nestvůrami je nenechat se jimi nakazit.
A tak stručně: má-li někdo složité vysvětlení pro určitý jev, položte si otázku, zda by jej nešlo vysvětlit jednodušeji. Pokud se někdo domnívá, že mu svět změrně škodí, položte mu otázku, zda na vině není spíše lidská hloupost nebo lenost. Přesvědčuje-li vás někdo o určitém tvrzení, položte mu otázku, zda má pro něj důkaz; chce-li od vás důkaz, že to tak není, řekněte mu, že důkazní břemeno pro jeho názor je na jeho straně. A bude-li vám někdo předkládat názor, který nelze nijak vyvrátit, upozorněte ho, že mu jeho víru neberete, ale každý má právo věřit, čemu chce.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020