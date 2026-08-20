Jak vyrábíme traumatizované děti, aneb Hraběcí rady jedné senátorky
Navíc by se neměli ani hádat, ale společně skládat puzzle. Že nás to nenapadlo dřív!
Podle posledního návodu senátorky a babičky Kovářové jsou totiž soudy a zákony vlastně jen kulisy. Skutečný problém jsou rodiče. Přesněji řečeno rodiče, kteří se rozvedli, přestože se rozvádět neměli. .
A když už se tedy rozvedli, měli by své osobní spory upozadit a hlavně se řídit podrobným manuálem. To není jen rada, ale doslova dar z nebes: osobní zkušenost jedné babičky jako závěrečná pečeť na vývojovou psychologii.
Dítě do tří let? Matka. Otec samozřejmě také, ale nejlépe tak, aby příliš nenarušoval biorytmus. Může přijít na návštěvu, popovídat si, uklidit a zase odejít. Střídavá péče? Zřejmě až poté, co dítě získá schopnost samo si sbalit batůžek a podepsat předávací protokol.
Tři až šest let? Dítě má sledovat, jak spolu rodiče komunikují. Což je jistě výborná rada, zejména pokud spolu rodiče právě vedou spor o péči, majetek a alimenty. Stačí tedy posadit je všechny do obýváku a počkat, až se před dítětem přestanou nenávidět.
A pokud rodiče stále nechápou, co mají dělat, pomůže literatura. Brechtův Kavkazský křídový kruh je přece známý jako standardní metodika opatrovnického řízení.
Pak přichází další revoluční objev: děti by se neměly příliš rozmazlovat. Nemají mít stále program, nemají dostávat všechno, co chtějí, a mají se občas nudit. Ideálně mohou zalévat kytky, vyklízet myčku a doplňovat vodu kočce.
Výborně. Jen ještě několik detailů: Kdy přesně má dítě poznat rozdíl mezi zdravou frustrací a zanedbáváním? Kdy je nuda prospěšná a kdy už je to prostě nuda? A existuje někde tabulka, kolik minut denně má dítě trpět, aby z něj vyrostl psychicky odolný občan?
Nejvíc mě ale fascinuje závěrečný argument: „Potvrzuji to jako babička, která své vnouče vidí dvě hodiny jednou týdně.“
To už je skutečně pozoruhodná vědecká metoda. Vývojová psychologie se možná právě dozvěděla, že příště nebude potřebovat longitudinální studie. Bude stačit babička.
Samozřejmě že děti potřebují stabilitu, bezpečí, vztah s oběma rodiči a co nejméně konfliktů. Samozřejmě že rodiče nemají používat děti jako zbraně. A samozřejmě že soudní systém není kouzelný proutek.
Ale právě proto bych byl opatrný s univerzálními recepty. Protože mezi tvrzením „děti potřebují bezpečné vztahy“ a tvrzením „otec má do tří let chodit k matce domů a raději si ještě počkat se spaním mimo její domácnost“ je rozdíl přibližně stejně velký jako mezi psychologickým poznatkem a hraběcí radou.
A možná bychom při tom všem měli myslet především na jedno: děti nejsou laboratorní projekt podle jediné šablony. Naštěstí. Jinak by nám na ně brzy musel někdo vydat metodický pokyn, nejlépe babička.
P.S. Geniální tečkou za psycho-sociologickou sondou Kovářové je rozsáhlá bibliografie. Dozvíme se tak, že správný vývoj dítěte garantuje skloubení vývojové psychologie, výzkum sexuálního chování české populace a Brechtova Kavkazského křídového kruhu . Pokud jste někdy četli univerzální recepty, které se vám zdály být až směšně sebejisté, pak proti receptům blogerky Kovářové to zceal nepochybně byl jen slabý čaj.
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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