Jak vypadá „systémová nespravedlnost“ v praxi? Návod pro začínají i pokročilé premiéry

Máte pocit, že spravedlnost je slepá? Omyl. V českém rybníčku má zrak zcela vynikající. Tak dobrý, že jí umožňuje v téže kauze jasně rozlišit, koho se její verdikt týká, zvláště pokud její pohled směřuje k vládním lavicím.

Pojďme si na aktuálním příběhu o jednom hnízdě a dvou aktérech ukázat, jak se v Česku vaří prvotřídní právní bizár.

Recept na nedotknutelnost

Představte si, že jste majitelem velkofirmy a vaše pravá ruka, řekněme paní Jana, „zařídí“ dotaci, na kterou byste normálně neměli nárok.

Po letech soudního ping-pongu, kdy se spisy kupí jako komín v Lovochemii, přišel 4. květen 2026. Soudce bouchne kladívkem a řekne: „Vinná!“ Jana Nagyová odchází od Městského soudu v Praze s nepravomocnou tříletou podmínkou a pokutou 500 tisíc korun.

A co vy, jako šéf? Vy nic. Vy máte imunitu. Sněmovna vás totiž počátkem března 2026 ke stíhání nevydala, takže zákon raději počká v předsíni, dokud vás to v té politice nepřestane bavit.

Ironie jako pracovní nástroj

Je to fascinující divadlo. Na jedné straně máme soud, který jasně řekne, že se stal dotační podvod a poškození finančních zájmů EU. Na straně druhé máme hlavního hrdinu, který nám dál s klidem vysvětluje, že „Čapí hnízdo je politický proces“ a objednávka. V praxi to tedy vypadá takto:

  1. Pěšák padne: Jana Nagyová si odnáší cejch dotačního podvodníka.
  2. Král stojí: Andrej Babiš je v suchu, protože 104 kolegů usoudilo, že spravedlnost má mít pauzu.

Česká spravedlnost: VIP salonek vs. MHD

Pokud jste běžný smrtelník a v daňovém přiznání si „spletete“ nulu, finančák na vás zaklekne dřív, než stačíte říct „sorry jako“. Ale pokud hrajete extraligu, pravidla se mění. Systémová nespravedlnost totiž není o tom, že by soudy nefungovaly. Ony fungují – až na to, že narazí na neviditelnou zeď jménem poslanecký průkaz.

Jak kdysi trefně poznamenal Honoré de Balzac:„Zákony jsou pavučiny, jimiž velké mouchy proletí, kdežto ty malé se do nich zapletou.“

Dovětek pro ty, co „nic neplatili“

Možná teď namítnete: „Vždyť ty prachy vrátili! Tak co se řeší?“ Je to podobná logika, jako kdyby vás chytili s cizí peněženkou, vy byste ji po dvou letech vyjednávání a zprávě od OLAFu vrátili a divili se, že vás policie pořád otravuje.

Padesát milionů se sice v roce 2018 do rozpočtu vrátilo (čistě náhodou z firmy pana premiéra a bez uznání viny, pochopitelně), ale pachuť zůstává. Jednak nás ty roky vyšetřování stály další miliony na platech úředníků a soudců, a hlavně – ta dotace měla pomoci skutečnému malému podniku, kteý nepodvádí, ne projektu krytému miliardovým holdingem.

Účetně je to možná „nula od nuly“, ale morálně je to pořád stejné hnízdo. Jen v něm teď sedí jedna paní s podmínkou, zatímco skutečný „majitel hnízda“ se nám směje do obličeje z poslanecké lavice.

Co k tomu dodat? Deset let vodit za nos policii, státní zástupce i veřejnost nechat za sebe odsoudit kolegyni a ještě u toho všeho stíhat roli premiéra... Je to holt frajer!

Autor: Jan Urban | pondělí 4.5.2026 19:07

Programy stran aneb shoda, která je vyšší, než by se zdálo

Krátce před volbami nastává v české politice magické období. Billboardy raší jako plíseň po dešti a strany objevují, že mají program. Po volbách však opět nastávají léta improvizací, mlžení či bezobsažných tiskových konferencí.

3.5.2026 v 13:26 | Karma: 9,34 | Přečteno: 127x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč je „náš" zloděj lepší než ten „jejich": Psychologie dvojího metru voličů u korupce

Všichni ten scénář známe. Když se objeví korupční kauza u politika ze strany, kterou nemusíme, cítíme spravedlivé rozhořčení. Máme jasno: je to důkaz jejich prohnilosti. Když se ale totéž stane „našemu" kandidátovi, je vše jinak.

2.5.2026 v 9:55 | Karma: 15,94 | Přečteno: 313x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Paní Martina Kohout a bitva o koncovku, aneb Jak jsme se naučili nebát se ztráty „-ová"

Je to pár let, co českým rybníčkem otřásla revoluce. Nešlo o politiku, ale o tři písmena. Vlastně o jejich absenci. Ženy dostaly možnost odložit své „-ová", a z Jany Novákové se tak rázem stala Jana Novák.

1.5.2026 v 9:36 | Karma: 14,53 | Přečteno: 348x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Paradox moci aneb Proč Babiš „hoří" rychleji než Trump

Závěr dubna 2026 nám připravil politický úkaz, který by se dal nazvat vystřízlivěním z koblih. Čerstvá data CVVM vyvolala v Průhonicích nejspíš slušné pozdvižení: vládě Andreje Babiše věří pouhých 25 % lidí.

30.4.2026 v 12:33 | Karma: 23,44 | Přečteno: 405x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Zpráva z tisku: Policie vtrhla do nemocnice, aneb Kam mizí peníze zdravotního pojištění?

Zásah policie v příbramské nemocnici není bleskem z čistého nebe. Je to jen další kapitola v nekonečném seriálu o tom, jak se v českém zdravotnictví trvale „ztrácejí" miliardy, které my všichni odvádíme na zdravotním pojištění.

28.4.2026 v 17:55 | Karma: 17,63 | Přečteno: 274x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 194
  • Celková karma 16,01
  • Průměrná čtenost 409x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

