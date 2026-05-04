Jak vypadá „systémová nespravedlnost“ v praxi? Návod pro začínají i pokročilé premiéry
Pojďme si na aktuálním příběhu o jednom hnízdě a dvou aktérech ukázat, jak se v Česku vaří prvotřídní právní bizár.
Recept na nedotknutelnost
Představte si, že jste majitelem velkofirmy a vaše pravá ruka, řekněme paní Jana, „zařídí“ dotaci, na kterou byste normálně neměli nárok.
Po letech soudního ping-pongu, kdy se spisy kupí jako komín v Lovochemii, přišel 4. květen 2026. Soudce bouchne kladívkem a řekne: „Vinná!“ Jana Nagyová odchází od Městského soudu v Praze s nepravomocnou tříletou podmínkou a pokutou 500 tisíc korun.
A co vy, jako šéf? Vy nic. Vy máte imunitu. Sněmovna vás totiž počátkem března 2026 ke stíhání nevydala, takže zákon raději počká v předsíni, dokud vás to v té politice nepřestane bavit.
Ironie jako pracovní nástroj
Je to fascinující divadlo. Na jedné straně máme soud, který jasně řekne, že se stal dotační podvod a poškození finančních zájmů EU. Na straně druhé máme hlavního hrdinu, který nám dál s klidem vysvětluje, že „Čapí hnízdo je politický proces“ a objednávka. V praxi to tedy vypadá takto:
- Pěšák padne: Jana Nagyová si odnáší cejch dotačního podvodníka.
- Král stojí: Andrej Babiš je v suchu, protože 104 kolegů usoudilo, že spravedlnost má mít pauzu.
Česká spravedlnost: VIP salonek vs. MHD
Pokud jste běžný smrtelník a v daňovém přiznání si „spletete“ nulu, finančák na vás zaklekne dřív, než stačíte říct „sorry jako“. Ale pokud hrajete extraligu, pravidla se mění. Systémová nespravedlnost totiž není o tom, že by soudy nefungovaly. Ony fungují – až na to, že narazí na neviditelnou zeď jménem poslanecký průkaz.
Jak kdysi trefně poznamenal Honoré de Balzac:„Zákony jsou pavučiny, jimiž velké mouchy proletí, kdežto ty malé se do nich zapletou.“
Dovětek pro ty, co „nic neplatili“
Možná teď namítnete: „Vždyť ty prachy vrátili! Tak co se řeší?“ Je to podobná logika, jako kdyby vás chytili s cizí peněženkou, vy byste ji po dvou letech vyjednávání a zprávě od OLAFu vrátili a divili se, že vás policie pořád otravuje.
Padesát milionů se sice v roce 2018 do rozpočtu vrátilo (čistě náhodou z firmy pana premiéra a bez uznání viny, pochopitelně), ale pachuť zůstává. Jednak nás ty roky vyšetřování stály další miliony na platech úředníků a soudců, a hlavně – ta dotace měla pomoci skutečnému malému podniku, kteý nepodvádí, ne projektu krytému miliardovým holdingem.
Účetně je to možná „nula od nuly“, ale morálně je to pořád stejné hnízdo. Jen v něm teď sedí jedna paní s podmínkou, zatímco skutečný „majitel hnízda“ se nám směje do obličeje z poslanecké lavice.
Co k tomu dodat? Deset let vodit za nos policii, státní zástupce i veřejnost nechat za sebe odsoudit kolegyni a ještě u toho všeho stíhat roli premiéra... Je to holt frajer!
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020