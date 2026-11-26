Jak vychovat dítě, které nebude volit nejrůznější babiše nebo okamury
Každý rozumný rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé, vzdělané, slušné a v dospělosti se dokázalo samostatně rozhodovat. Někteří mají ještě jedno, poněkud specifičtější přání: aby jejich potomek jednou nevolil politiky typu Andreje Babiše nebo Tomia Okamuru. Tedy aby se nenechal zlákat „politickým spasitelem“, který mu slíbí, že všechny problémy vyřeší, za všechno může někdo jiný a účet samozřejmě zaplatí stát.
Psychologie přitom nabízí poměrně zajímavé vodítko. Nejde o žádnou tajnou metodu politické výchovy ani o to, že by rodiče měli dětem od útlého věku pouštět politické komentáře České televize. Jde o něco mnohem zásadnějšího: vychovat v nich takzvané vnitřní místo kontroly.
Naučte dítě, že za všechno nemůže Kalousek
Vnitřní místo kontroly je psychologický pojem, který zavedl americký psycholog Julian Rotter. Označuje přesvědčení člověka, že jeho životní výsledky závisí do značné míry na jeho vlastním jednání, rozhodování a úsilí. Opakem je vnější místo kontroly, tedy přesvědčení, že o našem životě rozhodují především okolnosti, náhoda, osud nebo jiní lidé.
Rozdíl se začíná vytvářet už v dětství. Dítě s vnitřním místem kontroly si po špatné známce řekne: „Měl jsem se víc učit.“ Dítě s vnějším místem kontroly má pohotovější vysvětlení: „Učitelka mě nemá ráda, písemka byla nespravedlivá a stejně se to nedalo naučit.“
Obě děti mohou mít pravdu. Rozdíl je v tom, že první hledá způsob, jak situaci příště zlepšit, zatímco druhé hledá viníka.
A teď si představme, že z takových dětí vyrostou dospělí. Jedni se při problémech ptají, co mohou udělat sami. Druzí hledají někoho, kdo za ně problémy vyřeší a současně jim vysvětlí, kdo za ně může. Právě tady se otevírá prostor pro populistickou politiku.
Rodičovská výchova jako prevence politické naivity
Chcete-li tedy zvýšit pravděpodobnost, že vaše dítě jednou nepodlehne politickým slibům typu „všem přidáme, nikomu nic nevezmeme a všechno zaplatí ti druzí“, začněte s výchovou včas.
Především za něj neřešte každý problém. Když zapomene úkol, nemusíte okamžitě telefonovat učitelce. Když utratí kapesné během prvních dvou dnů, nemusíte mu poskytovat záchranný úvěr. A když si rozbije hračku, není vždy nutné obviňovat výrobce, obchodníka a nedostatečnou ochranu spotřebitele.
Dítě by mělo postupně pochopit, že rozhodnutí mají důsledky. Že peníze nejsou bezedné, čas není nekonečný a že když něco chceme, musíme pro to zpravidla také něco udělat.
To je mimochodem velmi užitečná příprava na dospělý život v demokratické společnosti. Člověk, který od dětství ví, že zdroje jsou omezené, bude patrně méně důvěřivý k politikovi, který slibuje neomezené výhody bez nepříjemných otázek, kdo je zaplatí.
Chvalte přemýšlení, nikoli poslušnost
Dalším důležitým úkolem rodičů je naučit děti pochybovat. Ne o všem a za každou cenu, ale především o tvrzeních, která vypadají příliš jednoduše.
Když dítě přijde ze školy s tím, že všichni jsou hloupí a jen jeho kamarád ví, jak se věci mají, je vhodné položit několik otázek. Odkud to ví? Má pro to nějaké důkazy? Nemůže být situace složitější? A nemohl by se mýlit také jeho kamarád?
Stejný přístup se později hodí při sledování politických kampaní. Kdo tvrdí, že má jednoduché řešení složitého problému, měl by být podroben přiměřeně důkladnému výslechu. Kdo tvrdí, že všichni ostatní kradou, lžou a škodí, by měl nejprve vysvětlit, proč právě on představuje výjimku.
Dítě, které se naučí klást otázky, bude mít v dospělosti určitou výhodu. Nemusí totiž automaticky uvěřit každému, kdo se tváří jako zachránce národa a mluví dostatečně hlasitě.
Neodstraňujte dítěti všechny překážky
Rodiče mají často tendenci dětem cestu životem usnadňovat. Vyjednávají s učiteli, řeší konflikty se spolužáky, napravují jejich chyby a někdy jim dokonce vybírají kamarády. Výsledkem může být člověk, který očekává, že někdo jiný bude vždycky řešit jeho problémy.
Přitom právě zkušenost s překonáváním překážek posiluje přesvědčení, že vlastní úsilí má smysl. Dítě, které se naučí zvládnout obtížnou situaci, získává nejen praktickou zkušenost, ale také psychologickou odolnost.
A to je důležité. Člověk, který se nebojí vlastních problémů a věří ve své schopnosti, má menší důvod hledat politického ochránce, jenž mu slíbí, že ho před všemi nepříjemnostmi ochrání.
Samozřejmě, ne každou překážku lze překonat vlastními silami. Někdy je problém skutečně v nespravedlivém systému, špatném zaměstnavateli nebo nedostupných službách. Vnitřní místo kontroly neznamená, že si za všechno můžeme sami. Znamená, že se nevzdáváme tam, kde něco změnit můžeme.
A hlavně: sami nebuďte politickými voliči na autopilota
Nakonec je tu ještě jeden poněkud nepříjemný požadavek. Rodiče by měli sami jít příkladem.
Těžko budeme dítě učit kritickému myšlení, jestliže sami bez ověřování sdílíme každý příspěvek ze sociálních sítí, věříme každému senzačnímu videu a při každém problému okamžitě hledáme viníka v Bruselu, Praze nebo u sousedů.
Stejně tak je obtížné vychovávat samostatně uvažujícího člověka, pokud mu doma vysvětlujeme, že jediný správný názor je ten náš. Dítě, které se naučí pouze opakovat rodičovské politické preference, se totiž nenaučilo samostatně myslet. Pouze vyměnilo jednu autoritu za druhou.
A to není příliš dobrá prevence populismu. Jen jsme si vychovali voliče, který bude poslušně následovat jiného vůdce.
Závěrem: Politického spasitele nepotřebuje člověk, který věří sám sobě
Samozřejmě, žádná psychologická výchovná metoda nezaručí, že naše dítě jednou nebude volit SPD, ANO nebo jakoukoli jinou politickou stranu. Politická orientace je výsledkem mnoha vlivů a člověk má právo v dospělosti dojít k závěrům, které se rodičům vůbec nelíbí.
Přesto je tu něco, co můžeme ovlivnit. Můžeme děti naučit, že jejich život není jen souhrnem rozhodnutí jiných lidí, že úspěch vyžaduje úsilí, že problémy mají příčiny a že jednoduchá řešení složitých problémů bývají podezřelá.
A pokud se nám to podaří, možná jednou zjistíme, že naše dítě sice volí jinak, než bychom si přáli, ale alespoň ví proč, dokáže svůj názor obhájit a nenechá se snadno zmanipulovat.
Což je v dnešní politické nabídce možná větší rodičovský úspěch, než jsme si původně troufali očekávat.
Jan Urban
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