Jak uklidit po Jaklovi a Klausovi: Návod na asanaci českého éteru
Člověk by řekl, že v srpnu 2026 budou političtí glosátoři řešit umělou inteligenci, energetickou soběstačnost nebo budoucnost Evropy. Ale ne. Z prachu archivů se k nám opět usmívá devadesátková nostalgie a myšlenkový svět Institutu Václava Klause. Klausův podržtaška Jakl se rozhodl, že si připomene svůj fiktivní projev z roku 2009 a znovu občanům vysvětlí, jak strašně nám všem prospěje, když se zruší Česká televize a Český rozhlas a po jejich budovách se posype sůl.
Představa je to vskutku dojemná: budovy na Kavčích horách a na Vinohradech rozprodat v dražbě, archivy šoupnout do jednoho regálu v NFA a veřejnou službu smrsknout na státní zakázku na tři hodiny nedělní dechovky a jednoho správce vysílače.
Proč veřejná média tak strašně bolí?
Fascinující na celém tomto tažení proti veřejnoprávním médiím je jeho neměnná logika. Už od raných devadesátých let posloucháme z jistých „myšlenkových“ kruhů pohádku o tom, že televize a rozhlas jsou vlastně úplně totéž co pekařství nebo prodejna s obuví. Když trh uživí dvacet rádií, která hrají smyčku deseti nejlevnějších popových šlágrů přerušovaných reklamou na saponáty, proč proboha platit symfonický orchestr nebo investigativní žurnalistiku?
Ve skutečnosti je ale problém úplně jinde než v „efektivitě trhu“. Veřejná média totiž všem trpí zásadní chybnou vlastností: nepatří Klausovi ani jeho věrným.
Právě odtud pramení ta legendární, dekády trvající frustrace a touha po vlastní „vládní vlnce“. Představte si ten nesplněný sen: mít k dispozici jedno pořádné celostátní rádio. Žádní drzí redaktoři, žádné otravné otázky na deficit, žádní politologové. Jen čistý, neředěný monolog o tom, jak je globální oteplování mýtus, jak je trh spásou lidstva a jak všichni ostatní absolutně nic nechápu. Místo toho musel profesor Klaus léta trpět fakt, že v rozhlase vysílají lidi, kteří mají jiné názory a ještě si dovolují zvát do studia jeho oponenty!
Jak tedy správně „uklidit“?
Když už nám Jakl nabízí svůj návod na úklid po ČRo a ČT, pojďme si nastínit, jak by vypadal úklid po samotném klausovsko-jaklovském uvažování o médiích:
- Vyvětrat devadesátkový naivizmus: Přestat předstírat, že komerční mediální trh vlastněný párem oligarchů automaticky zajistit svobodu slova, pluralitu a objektivitu. Komerční rádio logicky servíruje to, co nejlevněji přitáhne masovou sledovanost pro prodej pracích prášků.
- Desinfikovat pojem „veřejná služba“: Uvědomit si, že nezávislá zpravodajská infrastruktura není „socialistický anachronismus“, ale bezpečnostní pojistka státu proti dezinformacím a monopolizaci veřejného prostoru.
- Zvlhčit vzduch a vrátit se do reality: Pochopit, že myšlenka „stát si objedná veřejnou službu přes tendr u soukromníků“ by v praxi dopadla tak, že by zprávy o stavu státu sponzoroval dodavatel energií a večerníčky by přerušovala kampaň jídla vyráběná z řepky.
Zrušit Českou televizi a Český rozhlas je nápad přesně z té kategorie, jako zrušit hasičský sbor s odůvodněním, že většinu dní přece nehoří a soukromé firmy na stěhování nábytku mají také žebříky.
Takže děkujeme za futuristický výkop z roku 2009. Ale tento koncept nechme ležet v archivu – hned vedle nápadu na privatizaci všeho, co se hýbe, a vize, že trh vyřeší i kvalitu kultury a čistoty ovzduší.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020