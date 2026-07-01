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Jak svět vidí Macinku: když ministr zahraničí poškozuje značku vlastní země

Některé země investují miliardy do budování své pověsti v zahraničí. Pořádají výstavy, podporují kulturní diplomacii a snaží se působit jako stabilní a předvídatelný partner A pak je tu Česká republika, která si pořídila Macinku.

Když ministr zahraničí vede osobní válku s prezidentem republiky, obviňuje hlavu státu z překračování ústavních pravomocí a snaží se zabránit její účasti na summitu NATO, není to už jen domácí politická přestřelka. Je to exportní artikl. A zahraniční média si ho samozřejmě všimnou.

Samotný fakt, že se podobný spor dostane do světových médií, však nevypovídá o síle české diplomacie, ale spíše o jejím selhání. Agentura Reuters označila vzniklou situaci za bezprecedentní a upozornila na mimořádné napětí mezi prezidentem a vládou poškozuje obraz České republiky jako předvídatelného spojence. Americký think-tank Foreign Policy Research Institute šel ještě dál. Napsal, že „inflamatorní rétorika ministra zahraničí Petra Macinky“ a pokračující politické střety ohrožují mezinárodní postavení České republiky.

V diplomatickém jazyce je to mimořádně ostrá formulace. V překladu do běžné češtiny znamená přibližně toto: „Vypadáte jako stát, který se hádá sám se sebou.“

Macinky si všimla dokonce i ruská státní a prokremelská média. Každá veřejná hádka českých ústavních činitelů totiž dokonale zapadá do zdejšího propagandistického obrazu rozhádaného a nefunkčního Západu. Server Ura.ru například věnoval pozornost jeho vystupování a grimasám ve Sněmovně i sporům s prezidentem. A i když Macinka zřejmě v Moskvě medaili Za zásluhy o ruské zájmy nedostane, některá ruská média jeho politické výstupy využívají s viditelným potěšením. Pro propagandu totiž není nejcennější spojenec, ale protivník, který si škodí sám.

V mezinárodní politice však platí jednoduché pravidlo: důvěryhodnost není něco, co si můžete koupit ve slevě. Buduje se roky a ztrácí se během několika tiskových konferencí. Když zahraniční partneři vidí, že ministr zahraničí zpochybňuje ústavní instituce, vede osobní vendetu s prezidentem a snaží se blokovat jeho účast na vrcholných jednáních, příliš je nezajímá, kdo má doma právně pravdu. Zajímá je jediná otázka: lze se na Českou republiku spolehnout?

Je to podobné, jako když nastoupíte do letadla a zjistíte, že pilot s kopilotem právě řeší u soudu, kdo smí držet knipl. Cestující většinou nestudují letecké předpisy. Začnou přemýšlet, zda by nebylo rozumnější vystoupit.

Macinka možná usiluje o vítězství v domácích politických sporech. Jenže současně riskuje porážku v mnohem důležitější disciplíně – v důvěryhodnosti České republiky. A právě ta je v zahraniční politice nejcennější měnou. Když ji ztratíte, účet nakonec neplatí ministr. Platí ho celá země.

Příznačné je přitom to, jak důsledně Macinka kráčí ve šlépějích svého guru. Není to totiž poprvé, kdy se česká politika stává v zahraničí předmětem spíše posměchu než respektu. Před lety britský The Economist, časopis jinak seriózní a názorově střízlivý, označil Václava Klause, v souvislosti s jeho rostoucí, až pitoreskní mezinárodní názorovou izolací, za Europe’s sour uncle“ (tedy evropského zapšklého strýčka“) a později jej popsal i jako grumpy old man“, neboli mrzutého staříka, což nebyla vizitka, kterou by si česká diplomacie zarámovala.

Dnes se zdá, že jeho nejvěrnější politický žák usilovně pracuje na tom, aby podobnou reputaci nezískal už jen jeden politik, ale celá Česká republika, což je ještě podstatně dražší druh publicity.

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Autor: Jan Urban | středa 1.7.2026 11:45 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

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