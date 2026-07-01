Jak svět vidí Macinku: když ministr zahraničí poškozuje značku vlastní země
Když ministr zahraničí vede osobní válku s prezidentem republiky, obviňuje hlavu státu z překračování ústavních pravomocí a snaží se zabránit její účasti na summitu NATO, není to už jen domácí politická přestřelka. Je to exportní artikl. A zahraniční média si ho samozřejmě všimnou.
Samotný fakt, že se podobný spor dostane do světových médií, však nevypovídá o síle české diplomacie, ale spíše o jejím selhání. Agentura Reuters označila vzniklou situaci za bezprecedentní a upozornila na mimořádné napětí mezi prezidentem a vládou poškozuje obraz České republiky jako předvídatelného spojence. Americký think-tank Foreign Policy Research Institute šel ještě dál. Napsal, že „inflamatorní rétorika ministra zahraničí Petra Macinky“ a pokračující politické střety ohrožují mezinárodní postavení České republiky.
V diplomatickém jazyce je to mimořádně ostrá formulace. V překladu do běžné češtiny znamená přibližně toto: „Vypadáte jako stát, který se hádá sám se sebou.“
Macinky si všimla dokonce i ruská státní a prokremelská média. Každá veřejná hádka českých ústavních činitelů totiž dokonale zapadá do zdejšího propagandistického obrazu rozhádaného a nefunkčního Západu. Server Ura.ru například věnoval pozornost jeho vystupování a grimasám ve Sněmovně i sporům s prezidentem. A i když Macinka zřejmě v Moskvě medaili Za zásluhy o ruské zájmy nedostane, některá ruská média jeho politické výstupy využívají s viditelným potěšením. Pro propagandu totiž není nejcennější spojenec, ale protivník, který si škodí sám.
V mezinárodní politice však platí jednoduché pravidlo: důvěryhodnost není něco, co si můžete koupit ve slevě. Buduje se roky a ztrácí se během několika tiskových konferencí. Když zahraniční partneři vidí, že ministr zahraničí zpochybňuje ústavní instituce, vede osobní vendetu s prezidentem a snaží se blokovat jeho účast na vrcholných jednáních, příliš je nezajímá, kdo má doma právně pravdu. Zajímá je jediná otázka: lze se na Českou republiku spolehnout?
Je to podobné, jako když nastoupíte do letadla a zjistíte, že pilot s kopilotem právě řeší u soudu, kdo smí držet knipl. Cestující většinou nestudují letecké předpisy. Začnou přemýšlet, zda by nebylo rozumnější vystoupit.
Macinka možná usiluje o vítězství v domácích politických sporech. Jenže současně riskuje porážku v mnohem důležitější disciplíně – v důvěryhodnosti České republiky. A právě ta je v zahraniční politice nejcennější měnou. Když ji ztratíte, účet nakonec neplatí ministr. Platí ho celá země.
Příznačné je přitom to, jak důsledně Macinka kráčí ve šlépějích svého guru. Není to totiž poprvé, kdy se česká politika stává v zahraničí předmětem spíše posměchu než respektu. Před lety britský The Economist, časopis jinak seriózní a názorově střízlivý, označil Václava Klause, v souvislosti s jeho rostoucí, až pitoreskní mezinárodní názorovou izolací, za „Europe’s sour uncle“ (tedy „evropského zapšklého strýčka“) a později jej popsal i jako „grumpy old man“, neboli mrzutého staříka, což nebyla vizitka, kterou by si česká diplomacie zarámovala.
Dnes se zdá, že jeho nejvěrnější politický žák usilovně pracuje na tom, aby podobnou reputaci nezískal už jen jeden politik, ale celá Česká republika, což je ještě podstatně dražší druh publicity.
Zdroje:
- Reuters: Czech president appeals to Constitutional Court after NATO delegation dispute – https://www.reuters.com/world/czech-president-appeals-constitutional-court-after-nato-delegation-snub-2026-06-23/
- Foreign Policy Research Institute: Czech President, New Government in Early Power Struggle – https://www.fpri.org/article/2026/03/czech-president-new-government-in-early-power-struggle/
- Novinky.cz: O Pavlově obvinění Macinky už píší v zahraničí – https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-o-pavlove-obvineni-macinky-uz-pisi-v-zahranici-40559757
- Novinky.cz: Macinkových grimas ve Sněmovně si všimla i ruská média – https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-macinkovych-grimas-ve-snemovne-si-vsimla-i-ruska-media-40558204
- ČT24: Pavel se ohradil vůči Macinkovi. Zpochybňování ústavních soudců je faul, řekl – https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/pavel-se-ohradil-vuci-macinkovi-zpochybnovani-ustavnich-soudcu-je-faul-rekl-369047
Jan Urban
Když se zloděj rozhlédne a křičí: Chyťte zloděje!, aneb politická propaganda se nemění
Představte si, že vás někdo přistihne při podvodu. Máte dvě možnosti. Přiznat chybu. Nebo okamžitě ukázat prstem na někoho jiného a vykřiknout: „Podvodník!“ Překvapivě často funguje ta druhá možnost. V osobním životě i v politice.
Jan Urban
Tepelná kopule: když si léto usmyslí, že se zabydlí, a nás nepřesvědčí ani 40°C ve stínu
Meteorologové varují, že Evropu může zasáhnout další tepelná kopule, možná ještě intenzivnější než ta předchozí. Zní to skoro poeticky – kopule evokuje něco majestátního, třeba katedrálu. Ve skutečnosti jde o atmosférický poklop.
Jan Urban
Závan střízlivosti z hnutí ANO, aneb Vědělo hnutí, koho si bere do vlády?
V české politice se člověk občas dočká překvapení. Například když Alena Schillerová pronese několik vět, které znějí téměř jako hlas rozumu. Člověk se až instinktivně podívá z okna, zda se náhodou nezastavila Země nebo není Apríl.
Jan Urban
Muž bez minulosti aneb záhada nového šéfa inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí má nového šéfa. Jmenuje se Pavel Straka. Veřejnost o něm dosud mnoho neví, ale zato se o jeho jmenování píše v médiích překvapivě často. A právě to je na celé věci nejzajímavější.
Jan Urban
Macinka for President, aneb Národ sobě: Konečně prezident pro všechny rozhořčené
Některé země volí prezidenty. Jiné státníky. A pak existuje možnost zvolit Petra Macinku. Česká republika by se tak konečně stala zemí, jejíž představitel se nikdy nebojí říci svůj názor. Zejména když neví, o čem mluví.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
Zatopené sklepy a popadané stromy. Středočeští hasiči řešili desítky událostí
Hasiči ve Středočeském kraji zaznamenali od rána nárůst potíží kvůli počasí po celém kraji. Výjezdy...
Setkání stárků a stárek 2026: Dolní Bojanovice chystají výjimečný folklorní víkend
Stojí za to si zajet v létě na jih Moravy a odpočinout si od běžných povinností. V Dolních...
Pře o benzinky na dálnici D1: stát chce podle firem majetek za desítky milionů
Čtyři čerpací stanice na dálnici D1 ve Vražném a Klimkovicích v Moravskoslezském kraji čelí nejisté...
Senátních kandidátů v Olomouckém kraji je málo, část stran do voleb nejde
V Olomouckém kraji bude o post senátora usilovat přerovský primátor Petr Vrána, vysokoškolský...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 284
- Celková karma 18,69
- Průměrná čtenost 444x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020