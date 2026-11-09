Jak si stojíme geograficky, víme. Ale jak si stojíme, a to skutečně, ekonomicky?
Kdybychom se zeptali deseti lidí, jak se daří české ekonomice, patrně bychom dostali přinejmenším deset různých odpovědí. Jedni by připomněli nízkou nezaměstnanost, rostoucí mzdy a relativně nízký státní dluh. Druzí by upozornili na nízkou produktivitu, pomalý růst, drahé bydlení a zaostávání za západní Evropou. Třetí by vytáhli státní rozpočet, čtvrtí inflaci a pátí by nám vysvětlili, že za všechno může minulá, současná nebo budoucí vláda.
Každý by měl v něčem pravdu. A právě v tom je problém. Ekonomiku totiž nelze rozumně hodnotit podle jednoho nebo dvou ukazatelů. Je to trochu jako hodnotit zdravotní stav člověka podle jeho tělesné výšky a krevního tlaku. Něco se dozvíme, ale rozhodně ne všechno.
Zkusme tedy odložit politické brýle a podívat se na několik základních otázek. Ne proto, abychom našli důvod k optimismu nebo pesimismu, ale abychom zjistili, kde skutečně jsme.
Jsme bohatá země, nebo stále chudší příbuzný Evropy?
Začněme tím, co se nabízí jako první: kolik toho česká ekonomika vyprodukuje ve srovnání s ostatními zeměmi.
Nejčastěji se používá hrubý domácí produkt na obyvatele, tedy hodnota všeho, co se v zemi vyrobí a poskytne, přepočtená na jednoho obyvatele. Abychom mohli porovnávat země s různými cenami, používají se takzvané parity kupní síly. Zjednodušeně řečeno se tím odstraňuje rozdíl v tom, kolik si za stejné peníze můžeme v jednotlivých zemích koupit.
Podle údajů Eurostatu jsme se v roce 2024 pohybovali přibližně na 91 procentech průměru Evropské unie. Před patnácti lety jsme byli výrazně níže. To znamená, že jsme část náskoku bohatších zemí dokázali dohnat. Zároveň ale stále nejsme na jejich úrovni, a nejsme ani na průměru.
V evropském srovnání jsme přibližně na úrovni Slovinska, Španělska nebo Itálie, podle konkrétního ukazatele a roku. Rozhodně tedy nejsme ekonomicky chudou zemí, ale ani žádným evropským hospodářským premiantem.
Ještě zajímavější je jiný ukazatel, takzvaná skutečná individuální spotřeba. Ta se snaží zachytit, kolik zboží a služeb mají domácnosti skutečně k dispozici, včetně některých služeb placených státem, například zdravotnictví a školství. V tomto ukazateli jsme na tom hůře než v samotném HDP. V roce 2024 jsme dosahovali přibližně 82 procent průměru EU.
Jinými slovy, naše ekonomika vyprodukuje na obyvatele více, než kolik se nakonec promítne do skutečné spotřeby domácností. Část hodnoty totiž připadá na investice, export, veřejné výdaje a další složky ekonomiky.
To je důležitý rozdíl. HDP totiž není totéž co bohatství domácností ani jejich životní úroveň.
Kolik vlastně máme majetku?
Další otázkou je, jaké bohatství mají samotné české domácnosti. Zde se dostáváme od výroby a příjmů k majetku.
Podle šetření Českého statistického úřadu dosahovalo v roce 2024 mediánové čisté jmění české domácnosti přibližně 3,47 milionu korun. Průměr byl vyšší, zhruba 4,52 milionu korun. Čisté jmění znamená hodnotu majetku po odečtení dluhů.
Proč je průměr vyšší než medián? Protože menší skupina velmi majetných domácností vlastní značnou část celkového bohatství a průměr tím zvyšuje. Medián je v tomto ohledu poctivější údaj: polovina domácností má majetek nižší a polovina vyšší.
Pro české domácnosti je přitom typické, že značná část jejich majetku spočívá ve vlastním bydlení. Vlastnictví bytu či domu je u nás rozšířenější než v řadě západoevropských zemí. Na druhou stranu vysoká hodnota nemovitosti ještě neznamená, že má její majitel dostatek peněz na běžný život. Člověk může bydlet v bytě za osm milionů a přitom mít na účtu několik tisíc korun.
Také zde tedy platí, že jeden ukazatel nevypovídá o všem. Česká společnost má poměrně vysoké zastoupení vlastníků nemovitostí, ale současně existují značné rozdíly mezi majetkem vlastníků a nájemníků. A rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími domácnostmi rozhodně nejsou zanedbatelné.
Vyrábíme dost, ale vyrábíme dostatečně efektivně?
Tady se dostáváme k jednomu z největších problémů české ekonomiky: produktivitě práce.
Produktivita jednoduše řečeno vyjadřuje, kolik hodnoty dokážeme vytvořit za určitou dobu práce. Neznamená to, že bychom měli pracovat rychleji, více se honit nebo zkracovat přestávky na kávu. Znamená to především, že bychom měli díky lepším technologiím, organizaci práce, vzdělání a především kapitálovému vybavení dokázat vytvořit více hodnoty za stejný čas.
V produktivitě stále zaostáváme za nejvyspělejšími evropskými ekonomikami. A co je ještě nepříjemnější, její růst v posledních letech výrazně zpomalil. Podle Evropské komise byla dynamika produktivity práce v Česku v letech 2022 až 2024 meziročně záporná. Také se zastavilo postupné přibližování k průměru EU.
To je vážnější problém, než se může na první pohled zdát. Právě růst produktivity je totiž dlouhodobě hlavním zdrojem růstu mezd a životní úrovně. Pokud budeme chtít mít mzdy jako v Německu, ale produktivitu výrazně nižší, budeme mít problém. Mzdy totiž nemohou dlouhodobě růst výrazně rychleji než hodnota, kterou zaměstnanci a podniky vytvářejí.
A tady se dostáváme k podstatné otázce: Proč máme stále tolik podniků, jejichž konkurenční výhoda spočívá především v relativně levné pracovní síle? Proč nedokážeme ve větší míře přecházet k výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou? Proč investujeme méně do výzkumu, vývoje, automatizace a moderních technologií, než by odpovídalo našim ambicím?
To nejsou otázky, na které by se dalo odpovědět jednoduchým zvýšením daní nebo naopak jejich snížením. Vyžadují dlouhodobou hospodářskou politiku, kvalitní vzdělávání, stabilní podnikatelské prostředí a také ochotu měnit strukturu ekonomiky.
Doháníme vyspělé země, nebo nám ujíždějí?
Představa, že česká ekonomika bude postupně dohánět Německo, Rakousko nebo Nizozemsko, patří k našim dlouhodobým očekáváním. A není bezdůvodná. V minulosti jsme skutečně dokázali rozdíl výrazně zmenšit.
Jenže dohánění není automatický proces. Nestačí být levnější než bohatší sousedé a čekat, že se k nim postupně propracujeme. Potřebujeme růst rychleji než oni.
A právě zde se ukazuje slabina posledních let. Česká ekonomika se po pandemii a energetické krizi zotavovala pomalu. V roce 2023 prakticky stagnovala, v roce 2024 vzrostla jen o 1,3 procenta a v roce 2025 už o 2,6 procenta. To je zlepšení, ale nikoli žádný hospodářský sprint.
Navíc jsme silně závislí na zahraničním obchodě. Export představoval v roce 2025 přibližně tři čtvrtiny našeho HDP. To je výhoda v době, kdy se daří našim obchodním partnerům, ale také riziko, když se potýkají s problémy. A německá ekonomika, na kterou jsme úzce navázáni, rozhodně v posledních letech nepatří k nejdynamičtějším.
Dohánění bohatších zemí tedy není samozřejmost. Jestliže budeme růst stejně rychle nebo pomaleji než ony, žádné přibližování se konat nebude. Můžeme se sice utěšovat, že jsme stále levnější než Německo, ale to samo o sobě není dlouhodobý hospodářský program.
Inflace: už je po problému?
Pokud jde o inflaci, máme za sebou mimořádně nepříjemné období. V roce 2022 dosáhla průměrná roční inflace 15,1 procenta a v roce 2023 dalších 10,7 procenta. V roce 2024 už klesla na 2,4 procenta a v roce 2025 činila 2,5 procenta.
To je nepochybně dobrá zpráva. Znamená to, že ceny rostou mnohem pomaleji než před několika lety. Neznamená to ale, že se ceny vrátily na původní úroveň.
To je rozdíl, který si lidé často neuvědomují. Když inflace klesne z patnácti na dvě procenta, neznamená to, že se zboží zlevnilo. Znamená to pouze, že zdražuje pomaleji. Cenová hladina zůstává výrazně vyšší než před inflační vlnou.
Proto také není divu, že lidé stále pociťují drahotu, přestože statistiky už vykazují relativně nízkou inflaci. Reálné mzdy v letech 2022 a 2023 výrazně poklesly a jejich obnova trvala několik let.
Česká ekonomika tedy inflaci do značné míry zvládla, ale domácnosti si stále nesou následky předchozího cenového šoku. A to je dobré mít na paměti, když někdo slavnostně oznamuje, že inflace už je vyřešena.
A co státní rozpočet? Jsme na tom opravdu špatně?
Konečně se dostáváme k ukazateli, který se v politických debatách objevuje snad nejčastěji: schodku státního rozpočtu a veřejnému dluhu.
V roce 2025 dosahoval deficit veřejných financí přibližně 2,2 procenta HDP a veřejný dluh zhruba 43 procent HDP. Pro srovnání, průměrný veřejný dluh v Evropské unii se pohyboval kolem 82 procent HDP.
Z tohoto pohledu tedy nepatříme mezi nejzadluženější evropské země. Naopak máme stále relativně nízký veřejný dluh. To je naše výhoda a určitý prostor pro zvládání budoucích problémů.
Jenže ani zde není důvod k bezstarostnosti. Veřejný dluh se v posledních letech zvyšoval a náklady na jeho obsluhu rostou. Navíc nás čekají významné výdaje spojené se stárnutím obyvatelstva, důchody, zdravotnictvím, obranou a modernizací infrastruktury.
Nízký dluh tedy neznamená, že můžeme bezstarostně zvyšovat výdaje. Znamená pouze, že jsme zatím v lepší výchozí pozici než řada jiných zemí. Bylo by rozumné si ji uchovat.
A stejně tak by bylo chybou tvrdit, že samotný rozpočtový schodek je důkazem hospodářského selhání. Důležité je, na co stát peníze vydává, jaké výnosy a náklady to přinese v budoucnu a zda je zadlužení dlouhodobě udržitelné.
Tak jak si tedy vlastně stojíme?
Když si všechny uvedené ukazatele poskládáme dohromady, dostaneme poměrně zajímavý obrázek.
Česká republika je relativně bohatá, stabilní a bezpečná evropská ekonomika. Máme vysokou zaměstnanost, velmi nízkou nezaměstnanost, poměrně nízké veřejné zadlužení a domácnosti, z nichž značná část vlastní nemovitosti. Po mimořádně vysoké inflaci se cenový růst vrátil k přijatelnějším hodnotám a ekonomika znovu roste.
Současně ale stále zaostáváme za nejvyspělejšími zeměmi v produktivitě, životní úrovni i skutečné spotřebě domácností. Růst produktivity je slabý, dohánění západní Evropy se zpomalilo a naše ekonomika zůstává příliš závislá na průmyslové výrobě a zahraniční poptávce. Máme také problémy s dostupností bydlení a s dlouhodobou udržitelností veřejných financí.
Kdybychom tedy chtěli českou ekonomiku ohodnotit školní známkou, nebyla by to ani jednička, ani propadák. Spíše slušná dvojka, u některých předmětů trojka a u produktivity možná ještě jedna poznámka v žákovské knížce.
Co z toho vyplývá pro hospodářskou politiku?
Především bychom se měli přestat přít o to, zda potřebujeme vyšší daně, nebo nižší daně, větší stát, nebo menší stát, více dotací, nebo méně dotací. To jsou důležitá témata, ale žádné z nich samo o sobě nevyřeší naše hlavní strukturální problémy.
Potřebujeme především rychleji zvyšovat produktivitu, investovat do moderních technologií, vzdělávání, výzkumu a infrastruktury. Potřebujeme zlepšit podmínky pro podnikání a vznik firem s vyšší přidanou hodnotou. A potřebujeme veřejné finance, které budou dlouhodobě udržitelné, aniž by stát rezignoval na investice do budoucnosti.
Možná bychom také měli méně poslouchat politiky, kteří nám vysvětlují, že za všechny problémy může jejich předchůdce, a více se zajímat o to, zda jejich vlastní hospodářská opatření skutečně řeší příčiny problémů.
Ekonomika totiž není politická soutěž v hledání viníků. A ani dobré hospodářské výsledky nevznikají tím, že je vláda oznámí na tiskové konferenci.
Z geografického hlediska víme, kde Česká republika leží. Z ekonomického hlediska bychom měli především vědět, kam se chceme dostat a co pro to musíme udělat.
Protože největším problémem české ekonomiky dnes není, že bychom byli chudou zemí. Je jím spíše riziko, že se spokojíme s tím, že jsme na tom relativně dobře, a přestaneme se snažit být na tom lépe.
Zdroje pro ověření a případné aktualizace:
· ČSÚ – Souhrnné údaje o České republice
· ČSÚ – Finanční situace českých domácností
· Eurostat – HDP a skutečná spotřeba v PPS
· Evropská komise – Zpráva o české ekonomice
· Evropská komise – Ekonomická prognóza
Jan Urban
Ekonomie podle Babiše: Rákoska místo argumentů
Premiér se rozhodl vysvětlit národu, proč má drahé hypotéky na svědomí Česká národní banka. Vzal si k tomu ukazovátko, rákosku a tabuli. Škoda jen, že si zapomněl přinést také trochu znalostí ekonomie.
Jan Urban
Tonoucí se stébla chytá i ve stoce, aneb peníze z kanálů nesmrdí
Když se státní rozpočet propadá do stále hlubšího deficitu, začíná být každý zdroj peněz zajímavý. A tak Babiš a jeho vláda objevují další oblast, kde by se dalo sáhnout občanům do kapes. Tentokrát jde dokonce o stoky.
Jan Urban
Putin se vysmívá Evropě. Možná by si měl raději spočítat, s kým si zahrává
Ruský prezident opět předvádí svou oblíbenou disciplínu: vysvětluje Evropanům, jak jsou bezmocní a proč se ho mají bát. Jenže poměr ekonomických a vojenských sil vypadá poněkud jinak, než by si v Kremlu přáli.
Jan Urban
Co se vlastně v Americe stalo: Trump prohrál referendum o vlastním vládnutí
Americké volby přinesly víc než porážku republikánů. Ukázaly, že tradiční politické jistoty přestávají platit, že voliči mění své preference a že ani státy považované za nedobytné bašty jedné strany nejsou navždy ztraceny.
Jan Urban
Vláda lidu, nebo peněženek? Od dělí demokracii od oligarchie?
Myslíte, že politiku řídí ideály a volební programy? Zapomeňte na romantiku. Vítejte ve světě moderních oligarchií, kde se stát mění v servisní firmu pro miliardáře. Jak moc k nim má Česko blízko a kdo u nás vlastně tahá za nitky?
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Opilý řidič boural v protisměru. Kolik alkoholu nadýchal, je pro většinu lidí smrtelné
Přejetí do protisměru a následný střet s protijedoucím vozidlem. Tak vypadala nedělní nehoda, která...
Nemocnice omezuje péči o děti, dvě lékařky dostaly výpověď z nájmu
Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, která avizovala přerušení provozu porodnice, novorozeneckého...
ÚOHS potrestal Brno pokutou 250.000 korun za chyby v zakázce na hřbitovní cesty
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Brno pokutou 250.000 korun za chyby v zakázce...
Na Hodonínsku hořely odstavené vagóny, v jednom se našlo lidské tělo
Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár odstavených vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou na...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 449
- Celková karma 20,65
- Průměrná čtenost 495x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020